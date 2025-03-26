Главы ЦРУ и нацразведки США доложили сенаторам об угрозах со стороны Китая и России. В ответ обоих отчитали за переписку в Signal

Руководители сразу нескольких американских спецслужб, в том числе глава Национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, во вторник отчитывались в Сенате перед членами профильного комитета верхней палаты.

Основной темой встречи должен был стать новый доклад силовиков, перечисляющий основные глобальные угрозы Вашингтону. В отчете, в частности, отмечается нарастающее сближение основных геополитических противников США — Китая, России, Ирана и КНДР — и даже их активное сотрудничество.

Однако на фоне разразившегося накануне грандиозного скандала сенаторов куда больше интересовали подробности нашумевшей публикации в Atlantic. А именно — фрагменты обсуждения членами трамповской администрации в чате коммерческого приложения Signal возможного военного удара США по позициям хуситов в Йемене.

Сами Габбард и Рэтклифф от опубликованных фрагментов переписки не отпирались, однако последовательно и категорически отрицали, что в ходе разговора была разглашена или даже обсуждалась какая-либо секретная информация.

Убедить в этом законодателей, впрочем, силовикам не удалось. Члены сенатского комитета по разведке признали случившееся огромной ошибкой и потребовали от всех причастных американских спецслужб официальных извинений за «грандиозный провал».

В новом сводном докладе американских спецслужб на 2025 год отмечается, что граница между государственными и негосударственными агентами влияния, пытающимися подорвать безопасность и навредить интересам США, все больше стирается — не в последнюю очередь за счет использования новейших технологий.

Наибольшую озабоченность в разведсообществе вызывает Китай, который авторы доклада называют «наиболее перспективным стратегическим конкурентом США».

Отметив, что стремление Пекина вырваться в лидеры в значительной мере вызвано убеждением китайских властей, что Вашингтон пытается сдержать его рост, спецслужбы выразили обеспокоенность растущими военными возможностями потенциального противника.

Отдельно были упомянуты китайские разработки в области гиперзвукового оружия и расширение ядерного арсенала страны, а также доминирующее положение Пекина в области контроля цепочек поставок критически важных минералов.

Кто дружит против Вашингтона?

Угрозы, исходящие от России, Ирана и Северной Кореи, в докладе рассматривались вместе. Авторы неоднократно отмечают между этими традиционными противниками США все более тесное сотрудничество.

Со стороны Москвы особую обеспокоенность американских спецслужб вызывают разрушительные кибератаки, за которыми нередко стоят российские власти, говорится в докладе, а также ведущиеся разработки противоспутникового оружия, включая новый спутник с ядерным потенциалом.

В ходе обсуждения скандальной переписке в Signal сенатору Марку Уорнеру не раз пришлось повысить голос, вступая в перепалку с главами разведведомств трамповской администрации.

Те в один голос настаивали, что обсуждение возможных ударов американской авиации в Йемене разглашением секретной информации не является — Уорнер даже обвинил Рэтклиффа в «оскорблении умственных способностей американского народа».

«Если там не было никаких секретных материалов, поделитесь ими с комитетом, — согласился с коллегой сенатор Уорнер Габбард. — Вы не можете скрывать переписку, одновременно утверждая, что секретной она не является».