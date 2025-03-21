Пожар на подстанции в Лондоне оставил без света тысячи людей и аэропорт Хитроу (видео)

На юго-востоке Лондона в районе Хейз загорелся трансформатор, что, в свою очередь, стало причиной сильного пожара и отключения электроэнергии, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

Инцидент, как сообщает издание, произошел ночью. После взрыва начался пожар, который был виден на расстоянии нескольких километров. Около 150 человек были эвакуированы, установлено 200-метровое оцепление.

Без электроснабжения остались около 16 тысяч человек. Представитель аэропорта Хитроу сообщил о "значительном отключении электроэнергии" в воздушной гавани из-за пожара на близлежащей подстанции.

В настоящее время аэропорт закрыт, по предварительным данным, на целый день.

"Мы ожидаем существенных сбоев в работе аэропорта в ближайшие дни, и пассажирам ни при каких обстоятельствах не следует отправляться в аэропорт до его открытия", - заявили в администрации аэропорта.

Издание, ссылаясь на данные сайта по отслеживанию рейсов Flightradar24, сообщает также, что по меньшей мере 120 рейсам, уже находящимся в воздухе и направляющимся в Хитроу, пришлось изменить маршрут.