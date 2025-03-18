"Это не удалось даже КГБ". Что происходит с "Радио Свобода" и "Голосом Америки"

«Радио Свобода» и «Голос Америки» оказались под угрозой закрытия после того, как Дональд Трамп поручил серьезно сократить штат агентства, которое управляет этими компаниями. «Голос Америки» уже приостановил работу и начал увольнять журналистов, а «Радио Свобода» фактически лишилась финансирования. Би-би-си рассказывает о том, как работали эти корпорации и что происходит с ними сейчас.

«Немедленно прекратить работу»

14 марта президент США Дональд Трамп распорядился о сокращениях сотрудников в семи федеральных агентствах, в том числе агентстве США по глобальным медиа (USAGM), управляющем работой «Голоса Америки» и «Радио Свободная Европа/Радио свобода» (RFE/RL).

Журналисты компаний, в том числе сотрудники служб на русском языке, оказались под ударом — и уже почувствовали на себе последствия указа Трампа. Больше всего проблем пока возникло у сотрудников «Голоса Америки» — мультимедийной корпорации, которая вещает на более чем 45 языках.

15 марта «Голос Америки» фактически приостановил работу. Директор корпорации Майкл Абрамовиц сообщил, что это произошло впервые за 83 года со дня создания «Голоса Америки». Он уточнил, что 1,3 тысячи сотрудников получили уведомления, что их отправляют в административный отпуск.

Но уже на следующий день журналистам стали объявлять об увольнениях. «Меня официально увольняют с 31 марта. В субботу утром нас отправили в отпуск, а в воскресенье вечером уже уволили. Вот такой вот новый стиль!» — рассказала журналистка «Голоса Америки» Ксения Туркова.

Об увольнении с 31 марта сообщил и корреспондент русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне Михаил Комадовский. В своих соцсетях журналист процитировал своего друга, который пошутил, что американские власти сделали то, что «не удалось даже КГБ» — остановили работу «Голоса Америки».

Канал Al Jazeera в своем материале процитировал письмо, которое получили все сотрудники «Голоса Америки» — в нем говорится, что они должны «немедленно прекратить работу» и не имеют права пользоваться «зданиями или системами» USAGM.

Претензии, которые возникли у властей США к «Голосу Америки», явно связаны не только с курсом на сокращение бюджетных трат — одним из главных приоритетов администрации Трампа. 15 марта на сайте Белого дома появилось сообщение с заголовком «Голос радикальной Америки». В нем журналистов компании обвиняют в распространении «радикальной пропаганды».

Судя по всему, больше всего Белый дом разозлили материалы и высказывания журналистов с критикой Дональда Трампа. В сообщении цитируются материалы консервативных американских изданий, обвиняющих «Голос Америки» в предвзятости.

Эту точку зрения высказывал не только Белый дом. В феврале предприниматель Илон Маск, сподвижник Трампа, который курирует работу Департамента государственной эффективности (DOGE), призвал закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки». Объяснил это Маск тем, что радиостанции якобы «больше никто не слушает». Их сотрудников он назвал «безумными радикальными левыми».

О дальнейших планах властей США относительно «Голоса Америки» пока неизвестно. Судя по всему, совсем закрывать его пока не будут. Старшая советница USAGM Кэри Лейк (ярая сторонница президента США, которая в качестве одного из первых решений на посту поручила повесить портрет Трампа в офисе агентства) пообещала, что будет работать на «модернизацию ключевой миссии агентства».

«Огромный подарок врагам Америки»

В отличие от «Голоса Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (RFE/RL) и связанные с ним проекты пока продолжают работу, хотя и с большими трудностями.

Через несколько часов после публикации указа Трампа руководство корпорации уведомили о приостановке действия гранта Конгресса США, финансирующего RFE/RL. Копию этого письма опубликовала Тара Палмери, американская журналистка-расследовательница. Оно подписано именем Лейк. Из письма следует, что действие гранта прекращается 15 марта, а те деньги, что еще не были потрачены, нужно вернуть государству.

На практике произошедшее значит, что в ближайшее время корпорация может остаться без средств к существованию. Такой исход президент медиакорпорации RFE/RL Стивен Капус назвал «огромным подарком для врагов Америки».

«Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры, автократы в Москве и Минске будут праздновать кончину RFE/RL в канун ее 75-летия. Победа наших противников сделает их сильнее, а Америку слабее», — сказал он.

Как сообщается, «Свобода» оспорит решение о приостановке гранта. В письме сотрудникам руководство компании пообещало применить юридические меры для обжалования «незаконного» решения. Похожие прецеденты уже есть. Например, Национальный фонд поддержки демократии (NED) смог оспорить заморозку финансирования в суде.

Сейчас и «Радио Свобода», и другие проекты корпорации (например, канал «Настоящее время», который «Свобода» делала вместе с «Голосом Америки»), продолжают работу. Но журналистам будет сложнее не только из-за проблем с финансированием. Еще до выхода указа Трампа Лейк заявила, что разрывает контракт с «большой тройкой» информационных агентств — Associated Press, Reuters и AFP.

Ее решение, по сути, лишило журналистов курируемых USAGM корпораций, в том числе «Радио Свобода», доступа к лентам новостей, видео и фотографиям крупнейших новостных агентств, без чего невозможно полноценное функционирование любого современного СМИ.

Почему и как США финансировали медиа, у которых возникли проблемы?

Структура управления «Голосом Америки» и другими медиакомпаниями, получающим государственное финансирование США, менялась несколько раз, но в последнее время ей занималось именно Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Помимо «РС/РСЕ» и «Голоса Америки», USAGM курирует такие СМИ, как радио «Свободная Азия», радио «Марти» (Куба), Вещательная сеть для Среднего Востока (MBN)», и фонд «Открытая технология», занимающийся развитием интернет-проектов. По данным самого агентства, эти медиа работают на почти 50 языках для еженедельной аудитории в 361 млн человек.

Формально USAGM является независимым агентством и не подчиняется президенту США, а его финансирование утверждает Конгресс — это дает журналистам возможность оспорить указ Дональда Трампа. Руководителя агентства утверждает Сенат по представлению президента США. На 2025 финансовый год USAGM запросил у Конгресса 950 млн долларов для финансирования всех изданий под его контролем.

Американские власти создали радио «Голос Америки» в разгар Второй мировой войны, в 1942, в противовес нацистской пропаганде. Радиостанции «Свободная Европа» и «Свобода» появились в начале 1950-х, в начале эпохи холодной войны.

«Голос Америки» с самого первого дня существовал именно как государственное американское СМИ. В 1976 году Президент Джеральд Форд подписал Хартию станции, которая обязывает ее журналистов давать аудитории «сбалансированное и всеобъемлющее описание значительных американских идей и институтов».

«Свободная Европа» и «Свобода» (ее первым названием было «Освобождение») формально были основаны американскими структурами, боровшимися с распространением коммунизма в странах Европы и СССР, но в действительности многие годы спонсировались Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ). В 1972 году две станции объединили, а контроль за их финансированием передали Конгрессу.

В СССР и «Голос Америки», и «Радио Свобода» были одними из немногих альтернативных источников информации. Власти пытались глушить их вещание наряду с другими «вражескими голосами» (среди них была и Русская служба Би-би-си).

С концом холодной войны вещание «Голоса Америки» и «Свободы» в Европе сократилось; при этом журналисты корпораций продолжили работать в России и на постсоветском пространстве, а также стали активнее освещать ситуацию в регионах, где ущемлялась свобода слова — в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Китае, Иране, Афганистане и других государствах.

В последние годы и «Голос Америки», и «Радио Свобода» работали в России не в качестве радиостанций, а как интернет- и видеоплощадки. «Свобода» активно работала с фрилансерами и запустила такие региональные проекты, как «Север.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии» и другие. В 2023 году «Свобода» вместе с «Настоящим временем» запустила исследовательский проект «Система».

Проблемы в России у «Свободы», «Голоса Америки» и других проектов, которые с ними связаны, начались задолго до российского вторжения в Украину. В 2017 году они получили статус «СМИ-иноагентов» — в числе первых восьми медиа, которым присвоили этот дискриминационный статус. В 2022 году «Радио Свобода» признали нежелательной организацией — это значит, что любое сотрудничество с ней уголовно наказуемо.

У этих решений были и конкретные последствия. Прошлой весной жителя Москвы приговорили к пяти годам принудительных работ за интервью «Свободе».

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие журналисты «Свободы» и «Голоса Америки» были вынуждены уехать из России из опасений уголовного преследования. Многие из них признаны «иностранными агентами» в личном качестве. Некоторые в случае увольнения могут столкнуться с проблемами с документами — например, во многих странах право на вид на жительство дает именно трудоустройство.

Обвинения в неэффективности высказывались в адрес «Голоса Америки» и «Свободы» и до указа Трампа. Даже руководитель «Голоса Америки» Майкл Абрамович, комментируя решение Белого дома, признал, что корпорация нуждалась в реформах (и даже сделала первые шаги на этом пути).

«Но сегодняшние действия лишат „Голос Америки" возможности выполнять свою жизненно важную миссию. Эта миссия особенно важна сегодня, когда противники Америки, такие как Иран, Китай и Россия, тратят миллиарды долларов на создание ложных нарративов, чтобы дискредитировать Соединенные Штаты», — подчеркнул он.

На фоне указа Трампа вопросом финансирования журналистов заинтересовались в Европе. Как сообщила сама «Свобода», этот вопрос поднимался на саммите министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Власти Чехии, где находится штаб-квартира организации, распространили на саммите проект заявления, в котором предлагается найти средства, которые позволили бы РСЕ/РС продолжить свою работу. Сколько стран ЕС могут присоединиться к этому заявлению, неясно.

В защиту РСЕ/РС и «Голоса Америки» выступили многие американские и международные журналистские организации: Национальный пресс-клуб, «Репортеры без границ», Комитет по защите журналистов.

В Кремле, комментируя указ Трампа, назвали пострадавшие СМИ «пропагандистскими». Но их возможное закрытие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «внутренним делом США».