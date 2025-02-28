Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Qatar Airways отверг жалобы австралийской пары на мертвую пассажирку в соседнем кресле

Опубликовано:

Пассажиры стоят в проходе на борту самолета
Салон самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 28 февраля, авиакомпания Qatar Airways заявила, что их внутренняя проверка показала, что экипаж «действовал быстро, правильно и профессионально», когда на несколько часов оставил тело умершей женщины рядом с другими пассажирами. Несколько дней назад пара из Австралии рассказала, что получила такой «травмирующий» опыт во время перелета из Мельбурна в Доху их самолетом.

Пострадавших пассажиров зовут Митчелл Ринг и Дженнифер Колин. Несколько дней назад они рассказали австралийскому телеканалу Channel Nine о трудностях, с которыми столкнулись, когда летели в долгожданный отпуск в Венецию из австралийского города Мельбурн с пересадкой в Дохе, столице Катара.

Последние четыре часа из четырнадцатичасового перелета из Австралии в Катар им пришлось провести рядом с телом мертвой женщины.

Во время полета одна из пассажирок, имя которой не называется, упала в обморок, а затем умерла в проходе рядом с Рингом и Колин. После этого, по словам пары, экипаж попытался, но не смог перенести тело женщины в бизнес-класс. Как рассказал Ринг, «она была довольно крупной дамой, и они не смогли протащить ее через проход».

В итоге бортпроводники попросили Ринга подвинуться и «посадили» тело женщины на его место, хотя в самолете еще были свободные места. Ему самому не предложили пересесть.

Как говорит Ринг, персонал среагировал «мгновенно», когда женщина потеряла сознание, но, к сожалению, ее не удалось спасти. Наблюдать за этим тоже было очень тяжело.

Когда самолет приземлился через четыре часа, пассажиров попросили оставаться на местах, пока на борт поднимались медики и полиция, рассказывает Ринг. Он отмечает, что спасатели начали снимать с тела женщины одеяла, пока он еще сидел рядом, и он увидел ее лицо.

«Я не могу поверить, что они попросили нас остаться на своих местах. Это было довольно некрасиво с их стороны», — заявил Ринг.

Как утверждает пара, никто из бортпроводников не предложил им во время этой ситуации поддержку и психологическую помощь.

Дженнифер Колин назвала этот опыт «травмирующим».

«Мы прекрасно понимаем, что не можем возлагать на авиакомпанию ответственность за смерть бедной женщины, но должен существовать протокол по заботе о пассажирах на борту», — добавила женщина.

Заявление компании

Инцидент вызвал дебаты о процедурах реагирования на случай гибели людей на борту самолетов. В первом заявлении Qatar Airways представители компании принесли свои извинения и сказали, что связались как с семьей погибшей, так и пострадавшими.

«Мы связались с семьей погибшего пассажира, чтобы выразить наши соболезнования в связи с их утратой. Мы также напрямую поговорили с пострадавшими пассажирами, чтобы обсудить их опасения», — говорилось в нем.

В пятницу, 28 февраля, в авиакомпании сообщили, что действия экипажа в связи со смертью женщины «соответствовали подготовке и стандартной отраслевой практике».

«Пассажиры были размещены на других местах, а член экипажа постоянно находился рядом с погибшим пассажиром в течение всего полета до приземления в Дохе», — следует из заявления компании. — «К сожалению, реальность такова, что неожиданные смерти иногда случаются на борту самолетов в авиационной отрасли, и наши члены экипажа прекрасно обучены справляться с такими ситуациями с максимальным уважением и достоинством».

Авиакомпания также заявила, что предложила поддержку и компенсацию семье погибшего и другим пассажирам, которые напрямую пострадали в результате инцидента.

Ранее бывший капитан Virgin Atlantic Барри Юстанс рассказал Би-би-си, что, по его опыту, «экипаж обычно старается изолировать тело, чтобы пассажиры не подвергались контакту с ним и наоборот — из уважения, соблюдения конфиденциальности, а также по медицинским причинам».

Согласно руководству Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по действиям в случае смерти на борту, тело усопшего следует переместить на кресло, предпочтительно в зону с минимальным количеством пассажиров рядом, и накрыть одеялом или специальным мешком до шеи. Также тело можно перенести в другое место, где оно не будет загораживать проход или выход.

После посадки ассоциация рекомендует сначала позволить всем пассажирам покинуть самолет, прежде чем местные власти займутся телом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224598-qatar-airways-otverg-zhaloby-avstraliyskoy-pary-na-mertvuyu-passazhirku-v-sosednem-kresle/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Прикосновения, каменное лицо и письмо от Карла. Политический театр Стармера на встрече с Трампом в Белом доме Решение конфликта с курдами в Турции? Абдулла Оджалан призвал РПК сложить оружие Как «Талибан» следит за миллионами жителей Кабула — из одной диспетчерской