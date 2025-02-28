Qatar Airways отверг жалобы австралийской пары на мертвую пассажирку в соседнем кресле

В пятницу, 28 февраля, авиакомпания Qatar Airways заявила, что их внутренняя проверка показала, что экипаж «действовал быстро, правильно и профессионально», когда на несколько часов оставил тело умершей женщины рядом с другими пассажирами. Несколько дней назад пара из Австралии рассказала, что получила такой «травмирующий» опыт во время перелета из Мельбурна в Доху их самолетом.

Пострадавших пассажиров зовут Митчелл Ринг и Дженнифер Колин. Несколько дней назад они рассказали австралийскому телеканалу Channel Nine о трудностях, с которыми столкнулись, когда летели в долгожданный отпуск в Венецию из австралийского города Мельбурн с пересадкой в Дохе, столице Катара.

Последние четыре часа из четырнадцатичасового перелета из Австралии в Катар им пришлось провести рядом с телом мертвой женщины.

Во время полета одна из пассажирок, имя которой не называется, упала в обморок, а затем умерла в проходе рядом с Рингом и Колин. После этого, по словам пары, экипаж попытался, но не смог перенести тело женщины в бизнес-класс. Как рассказал Ринг, «она была довольно крупной дамой, и они не смогли протащить ее через проход».

В итоге бортпроводники попросили Ринга подвинуться и «посадили» тело женщины на его место, хотя в самолете еще были свободные места. Ему самому не предложили пересесть.

Как говорит Ринг, персонал среагировал «мгновенно», когда женщина потеряла сознание, но, к сожалению, ее не удалось спасти. Наблюдать за этим тоже было очень тяжело.

Когда самолет приземлился через четыре часа, пассажиров попросили оставаться на местах, пока на борт поднимались медики и полиция, рассказывает Ринг. Он отмечает, что спасатели начали снимать с тела женщины одеяла, пока он еще сидел рядом, и он увидел ее лицо.

«Я не могу поверить, что они попросили нас остаться на своих местах. Это было довольно некрасиво с их стороны», — заявил Ринг.

Как утверждает пара, никто из бортпроводников не предложил им во время этой ситуации поддержку и психологическую помощь.

Дженнифер Колин назвала этот опыт «травмирующим».

«Мы прекрасно понимаем, что не можем возлагать на авиакомпанию ответственность за смерть бедной женщины, но должен существовать протокол по заботе о пассажирах на борту», — добавила женщина.

Заявление компании

Инцидент вызвал дебаты о процедурах реагирования на случай гибели людей на борту самолетов. В первом заявлении Qatar Airways представители компании принесли свои извинения и сказали, что связались как с семьей погибшей, так и пострадавшими.

«Мы связались с семьей погибшего пассажира, чтобы выразить наши соболезнования в связи с их утратой. Мы также напрямую поговорили с пострадавшими пассажирами, чтобы обсудить их опасения», — говорилось в нем.

В пятницу, 28 февраля, в авиакомпании сообщили, что действия экипажа в связи со смертью женщины «соответствовали подготовке и стандартной отраслевой практике».

«Пассажиры были размещены на других местах, а член экипажа постоянно находился рядом с погибшим пассажиром в течение всего полета до приземления в Дохе», — следует из заявления компании. — «К сожалению, реальность такова, что неожиданные смерти иногда случаются на борту самолетов в авиационной отрасли, и наши члены экипажа прекрасно обучены справляться с такими ситуациями с максимальным уважением и достоинством».

Авиакомпания также заявила, что предложила поддержку и компенсацию семье погибшего и другим пассажирам, которые напрямую пострадали в результате инцидента.

Ранее бывший капитан Virgin Atlantic Барри Юстанс рассказал Би-би-си, что, по его опыту, «экипаж обычно старается изолировать тело, чтобы пассажиры не подвергались контакту с ним и наоборот — из уважения, соблюдения конфиденциальности, а также по медицинским причинам».

Согласно руководству Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по действиям в случае смерти на борту, тело усопшего следует переместить на кресло, предпочтительно в зону с минимальным количеством пассажиров рядом, и накрыть одеялом или специальным мешком до шеи. Также тело можно перенести в другое место, где оно не будет загораживать проход или выход.

После посадки ассоциация рекомендует сначала позволить всем пассажирам покинуть самолет, прежде чем местные власти займутся телом.