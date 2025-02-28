Выживет ли Украина без американского оружия?

Военная помощь США для Украины, продолжавшаяся все три года полномасштабной войны, может прекратиться. По крайней мере, американский президент Дональд Трамп не исключает этого варианта и считает, что бремя оборонной помощи Киеву должно лечь на плечи Европы. Что это значит для Украины?

Олег Черныш, Павел Аксенов / Би-би-си

Поставка американского оружия для ВСУ продолжается по контрактам, подписанным еще при президенте Джо Байдена. По плану эти поставки должны продолжаться вплоть до конца 2025 года. Правда, это не исключает "непредвиденных обстоятельств", которые внезапно могут их обрубить по молчаливому согласию нового главы Белого дома.

Но, по словам украинских чиновников, около 40% оружия на фронте уже украинского производства. Остальное — это все еще поставки от европейских и американских партнеров

Только в прошлом году украинский военно-промышленный комплекс выпустил продукции на $9 млрд. При этом, по оценкам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, потенциал ВПК вдвое выше.

"Украинские предприятия в прошлом году были способны произвести оборонной продукции вдвое больше, на сумму около 20 миллиардов долларов", — заявил он.

Сейчас основные усилия Киева направлены на то, чтобы посредством собственного производства и при поддержке стран ЕС заменить большую часть американского вооружения. Чтобы, когда или если Трамп перекроет помощь Киеву, это не стало причиной провала на фронте.

Собственные усилия

Высокопоставленный украинский чиновник, занимающийся вопросами оборонки, объяснил Би-би-си, что на самом деле Киев критически зависим от США лишь в нескольких видах вооружений.

К примеру, это не касается основного средства поражения и "расходника" на фронте — разведывательных, ударных и FPV-дронов. Абсолютное большинство из них собираются украинскими частными и государственными компаниями.

Владимир Зеленский на местном предприятии. Фото: NurPhoto/Getty Images

Кроме того, последние полгода украинцы работают над тем, чтобы локализовать в стране производство всех основных комплектующих, поставляемых, прежде всего, из Китая и США.

Эта работа почти завершена — на 95% изготовленные в Украине дроны собраны из украинских же комплектующих.

По словам главы одной из крупнейших украинских частных оборонных компаний "Ukrainian Armor" Владислава Бельбаса, кроме FPV-дронов, ВПК также полностью покрывает собственную потребность в бронеавтомобилях, минометах, артиллерийских системах, а также частично закрывает потребность в боеприпасах.

"Мы активно развиваем собственное производство боеприпасов — уже сейчас мы производим боеприпасов советских калибров больше, чем все наши западные партнеры вместе взятые", — отметил Бельбас.

Также украинские власти активно работают над созданием совместных предприятий с европейскими производителями вооружения. Около десяти таких предприятий, которые занимаются совместным производством различных образцов вооружений — от бронетехники до ракет, — уже действуют.

Обслуживание американских истребителей F-16, предоставленных Украине, также не должно стать проблемой, утверждают в Киеве.

"В Европе есть одно предприятие, которое на этом специализируется, поэтому помощь США можно заменить", — говорит Би-би-си украинский чиновник.

То же касается спутниковой связи Starlink. Несмотря на то, что сама компания и ее владелец Илон Маск отмечают, что не планируют лишать украинских военных доступа к этой технологии, в Украине уже есть несколько запасных вариантов в случае, если это все-таки произойдет. Один из них был опробован в Курской области, где Starlink не работает.

Критическая зависимость

Однако, по словам украинского чиновника, по-прежнему критической остается зависимость от США в системах противовоздушной обороны и ракет для них.

Речь в первую очередь идет о ЗРК Patriot, которая может сбивать баллистические и аэробаллистические цели.

"Мы работаем над заменой. Но есть только около пяти стран в мире, которые производят собственные системы ПВО. Поэтому заменить американские будет достаточно тяжело", — отметил собеседник Би-би-си.

Владимир Зеленский заявил, что Украина разрабатывает свой аналог американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. По данным источников Би-би-си, эта разработка еще далека от завершения, однако работы над ней "активно продолжаются".

Параллельно украинские разработчики пытаются найти другие решения для сбивания вражеских воздушных целей, что позволило бы экономить дефицитные западные ракеты ПВО.

В последние недели в этом отношении произошел определенный прорыв. Было зафиксировано уже второе успешное сбивание ударного беспилотника типа Shahed, который массово запускает Россия каждую ночь по украинским городам, с помощью дешевого украинского дрона-перехватчика. Эту информацию подтвердили Би-би-си два источника.

Есть еще одна критическая зависимость Киева от американских оружейников. Речь о реактивных системах залпового огня, прежде всего Himars, и боеприпасах к ним.

Летом 2022 года эти РСЗО очень эффективно показали себя на фронте. Хотя в последующие годы эффект от их применения несколько упал из-за эффективного противодействия российского РЭБ, что оказывало непосредственное влияние на точность американских ракет GMLRS.

Тем не менее системы Himars все еще остаются грозным оружием в руках украинских военных.

Ракеты к Himars

Управляемые ракеты GMLRS стали важнейшим средством поражения ВСУ летом 2022 года. Тогда украинская армия отработала тактику их применения, нанося удары по российским складам боеприпасов.

Эта тактика была настолько эффективна, что заставила россиян изменить систему снабжения частей на фронте.

Эти ракеты с дальностью до 90 километров оснащаются двумя типами боевых частей — осколочно-фугасной или кассетной, а также двумя типами систем наведения — спутниковой и инерциальной.

Высокая точность и мощность боевой части ракеты дополняется скоростью развертывания — колесная пусковая установка HIMARS или гусеничная MLRS позволяют наносить удары через короткое время после получения разведывательной информации.

Эти пусковые установки используются для ракет ATACMS с дальностью до 300 км.

Хотя российские войска и отработали способы противодействия GMLRS — с ними борются системами радиоэлектронной борьбы, воздействуя на спутниковую навигацию или сбивая зенитными ракетами, но полностью защититься от удара невозможно — тем более, когда он наносится неожиданно.

Проблема в том, что GMLRS, в отличие от снарядов, производится только в США на заводах компании Lockheed Martin. Расширение производства — сложная задача, потому что в ракете много высокотехнологичных деталей.

Кроме того, высокая эффективность, которую показали в Украине эти ракеты, повысила спрос на них во всем мире, и теперь у Украины много конкурентов.

Заменить эти ракеты нечем. Ни количественно, ни качественно.

Зенитные ракеты

Ракеты для зенитных комплексов и сами ЗРК критически важны для всей Украины — воздушная оборона всего государства зависит от наземных комплексов. Американские ЗРК составляют большую часть этих систем.

Ценность ракет ПВО трудно переоценить — они стали расходным материалом, причем, после того, как Россия все более активно применяет дроны-фальшивые цели, их расход увеличился.

Более того, истребители F-16, которые Украина получает от своих европейских союзников и применяет против российских крылатых ракет, используют американские боеприпасы.

Зенитные ракеты необходимы Украине по двум причинам. Во-первых, они помогают защищать инфраструктуру страны от разрушительных ракетных ударов.

Каждый раз, когда украинские военные заявляют, что сбили российскую крылатую ракету, это означает, что по ней было выпущено по меньшей мере две зенитные ракеты, — это обычная практика систем ПВО.

Истребители F-16. Фото: Anadolu/Getty Images

Несбитые ракеты, вероятно, тоже пытались сбивать, и каждая попытка тоже стоила не менее двух зенитных ракет.

В одних случаях, как, например, при отражении удара российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" или баллистической — "Искандер", эффективным может быть исключительно американский ЗРК Patriot с ракетами поколения PAC-3.

Вот уже несколько месяцев Россия применяет при массированных обстрелах дальними дронами специальные фальшивые дроны-мишени, истощающие запас средств ПВО.

Как с крылатыми ракетами борются украинские истребители, с дронами в Украине научились бороться с помощью авиации — ударных и транспортных вертолетов и даже легкомоторных самолетов, вооруженных легкими пулеметами.

Снаряды

Тактические дроны, прежде всего, FPV, стали одними из самых эффективных видов вооружений на фронте.

После появления дронов, управляемых по тонкому оптоволоконному шнуру, они перестали быть уязвимыми для систем радиоэлектронной борьбы. Такие дроны могут остановить атаку колонны бронетехники, они охотятся даже на отдельных солдат.

Для ВСУ, которые испытывают острую нехватку личного состава, FPV-дроны стали настоящим спасением, поскольку они позволяют держать оборону даже в случае значительного численного превосходства россиян.

На большинстве участков линии фронта позиции разделяет полоса несколько километров. И чтобы при наступлении добраться противника, нужно преодолеть это расстояние.

Однако у дронов есть и свои недостатки. В первую очередь, каждый беспилотник управляется одним оператором, и поэтому массированное применение дронов ограничено их числом.

Во-вторых, в Украине производство беспилотников ограничено наличием взрывчатки — ее просто не хватает для зарядов для беспилотников.

Поэтому обычные артиллерийские снаряды остаются важнейшим средством поражения на войне и одним из наиболее востребованных ресурсов. При наличии в небе дрона-корректировщика огня точности современных гаубиц хватает на уничтожение различных целей.

Каждый 155-миллиметровый снаряд М107, преимущественно используемый ВСУ, содержит чуть менее семи килограммов взрывчатого вещества, а его корпус дает 36 килограммов стальных осколков.

Поставки американских боеприпасов критически важны для Украины, однако с 2022 года коалиция стран-партнеров Украины ("Группа Рамштайн") добилась существенного расширения производства боеприпасов.

Худший сценарий

Изначально прекращение американской помощи в Украине казалось одним из худших сценариев развития событий, но теперь он выглядит вполне вероятным, и к нему необходимо готовиться.

Американская газета Wall Street Journal поговорила с военными экспертами, и они сделали довольно тревожные, хотя и не апокалиптические прогнозы.

"Мы можем продержаться, возможно, полгода или год, чтобы дать Европе еще год на наращивание производства боеприпасов [...] Мы можем понести потери, возможно, утратить часть территории. Но у нас нет другого выбора, кроме как сражаться, несмотря на трудности", — сказал старший аналитик украинского благотворительного фонда "Вернись живым" Николай Белесков.

"Хотя Европа теоретически может достигнуть уровня расходов США, я не вижу у нее возможности обеспечить всю номенклатуру необходимого вооружения, а по некоторым критически важным категориям, таким как ракеты для ПВО, быстро возникнет проблема с объемами", — говорит Оскар Йонссон, эксперт Шведского оборонного университета.

Ракеты ПВО невозможно заменить. Нарастить их производство тоже непростая задача — помимо чисто технологических трудностей с развертыванием нового производства, есть еще и проблема инвестиций, организации.

С экономической точки зрения ЕС — уникальное образование, которое отличается от США или России тем, что в нем не существует одной национальной военной промышленности.

И хотя европейцам приходится одновременно решать вопросы наращивания объемов производства, они стараются делать это одновременно с реформой ВПК.

Пока эти непростые процессы далеки от завершения, украинцы ухитряются находить вполне эффективные решения на фронте, заменяя артиллерию и даже ПВО новыми типами дронов, то есть тем, что у них самих получается хорошо.