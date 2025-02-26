Какие редкоземельные минералы есть в Украине, и зачем они нужны Дональду Трампу?

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что во время визита президента Украины Владимира Зелинского в Вашингтон в пятницу будет подписано соглашение США и Украины "о редкоземельных металлах и других вещах". Эта сделка является главной темой последних недель — без ее заключения Трамп отказывается оказывать поддержку Киеву в войне.

В Украине находятся огромные залежи редкоземельных и важнейших минералов, но многие из них расположены на территориях, контролируемых российскими войсками. По словам Трампа, Украина должна отдать эти ресурсы США, чтобы руководство страны продолжило поддерживать ее в войне против России.

"Я сказал [Украине], что хочу получить эквивалент редкоземельных металлов на сумму около 500 млрд долларов, и они, по сути, согласились это сделать", — заявил Трамп в интервью корреспонденту Fox News Брету Байеру 10 февраля.

Владимир Зеленский в ответ назвал этот разговор "несерьезным", добавив, что "не может продавать страну". Спустя несколько недель, в течение которых риторика США в отношении Киева становилось все более жесткой, его позиция начала меняться.

В среду, 26 февраля, комментируя возможное соглашение, Зеленский подчеркнул, что главным вопросом для него является продолжение помощи со стороны США. По его словам, предварительная сделка по минералам — "это только начало, основа, и она может стать большим успехом".

Предложение Трампа показывает, насколько для США важны полезные ископаемые, которые находятся на территории Украины. Но для чего они нужны и что могут дать США?

Что такое редкоземельные металлы?

"Редкоземельные металлы" — это общий термин для 17 химически похожих элементов, которые широко используются при производстве современных технологий и в промышленности. Они имеют решающее значение для производства смартфонов, компьютеров, медицинского оборудования и многого другого.

Среди этих элементов: Sc — скандий, Y — иттрий, La — лантан, Ce — церий, Pr — празеодим, Nd — неодим, Pm — прометий, Sm — самарий, Eu — европий, Gd — гадолиний, Tb — тербий, Dy — диспрозий, Ho — гольмий, Er — эрбий, Tm — туллий, Yb — иттербий, Lu — лютеций.

Эти минералы называют «редкими», так как найти их в чистом виде не так просто, хотя месторождения некоторых из них находятся по всему миру. Кроме того, часто редкоземельные металлы встречаются вместе с радиоактивными элементами, такими как торий и уран, поэтому для их выделения требуется большое количество токсичных химикатов. Это делает процесс добычи иногда сложным и дорогим.

Какие минералы есть на территории Украины?

В Украине находятся 21 из 30 веществ, которые Европейский союз (ЕС) определяет как "критическое сырье", что составляет около 5% мировых запасов.

Многие территории, где находятся залежи этих элементов, расположены на юге Украинского кристаллического массива, в основном под Азовским морем. Большая часть этих территорий в настоящее время оккупирована Россией, однако, в Украине все еще есть перспективные проекты в Среднем Побужье, а также в Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

По словам экспертов, несмотря на то, что на территории Украины выявлено несколько сотен перспективных геологических объектов, лишь некоторые из них могут стать месторождениями, если их разработка будет признана экономически целесообразной.

"Оценки, которые были опубликованы, очень приблизительны, — говорит Адам Вебб, руководитель отдела сырья для аккумуляторов в Benchmark Mineral Intelligence. — Необходимо проделать гораздо больше работы, чтобы доказать, что эти месторождения полезных ископаемых являются экономическими запасами".

Если говорить о других важных украинских полезных ископаемых, по данным «Forbes Украина», около 70% из них расположены в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях. Таким образом, многие из них находятся на территории, захваченной и все еще оккупированной Россией.

Помимо редкоземельных минералов, на территории Украины находятся залежи таких критических минералов как литий. По данным правительства Украины, запасы лития в стране составляют около 450 000 тонн.

Добыча лития в Украине пока не ведется, хотя есть планы начать ее.

На данный момент Россия оккупирует минимум два литиевых месторождения: Шевченковское в Донецкой области и комплексное рудное месторождение Крутая Балка в Бердянском районе.

Месторождения литиевых руд в Кировоградской области остаются под контролем Украины.

Почему Трампу нужны эти минералы?

Заинтересованность США в контроле над добычей редкоземельных металлов и, возможно, критически важных минералов во многом обусловлена конкуренцией с Китаем.

За последние несколько десятилетий Китай стал лидером в добыче и переработке редкоземельных минералов. На его долю приходится 60-70% мирового производства и почти 90% перерабатывающих мощностей.

Зависимость США от Китая в этом вопросе, вероятно, будет беспокоить администрацию Трампа — как с точки зрения национальной безопасности, так и с точки зрения экономики. Ведь эти материалы необходимы для создания сложнейших технологий — от электромобилей до военной техники.

"Парадокс" Трампа

Корреспондент Всемирной службы Би-би-си Навин Сингх Хадка:

На первый взгляд, это выглядит как парадокс.

Трамп приказал расширить производство ископаемого топлива, отказавшись от политики возобновляемых источников энергии. В это же время он хочет заполучить критически важные минералы — ключевые для перехода на чистую энергию — отовсюду, откуда только можно.

Однако эти полезные ископаемые также являются строительными блоками для потребительской электроники, военного и навигационного оборудования и, что особенно важно, центров обработки данных искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее Трамп объявил о масштабном расширении инфраструктуры искусственного интеллекта в стране. Для этого потребуются огромные запасы критически важных минералов — в основном меди, кремния, палладия и редкоземельных элементов.

И поставки критически важных минералов уже начали сокращаться, становясь одной из основных причин замедления роста глобальной чистой энергетики.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, Китай, совершенствуя технологии и опыт переработки на протяжении десятилетий, в настоящее время контролирует 100% поставок природного графита и диспрозия, 70% кобальта и почти 60% всего переработанного лития и марганца.

Пекин также сохраняет жесткий контроль над ключевыми металлами по всему миру, владея крупными рудниками в Африке, Азии и Южной Америке.

"Чтобы противостоять растущему влиянию Китая на глобальную цепочку поставок необходимо, чтобы США обеспечили собственные поставки критически важных и стратегических минералов", — говорили в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США во время правления Байдена.

Администрация Трампа, похоже, рассматривает Украину и Гренландию как территории, где можно использовать инновационные методы для пополнения своей цепи поставок.