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В Берлине у мемориала жертвам Холокоста совершено нападение на человека

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Мемориал жертвам Холокоста
Мемориал жертвам Холокоста. Фото: Carsten Koall/Getty Images

Мужчина получил серьезные ножевые ранения в берлинском мемориале жертвам Холокоста около 18:00 по местному времени в пятницу, сообщила газета Tagesspiegel. Вскоре в полиция Берлина заявили, что подозреваемый был арестован недалеко от места преступления.

30-летний турист из Испании получил ножевые ранения возле мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Он был доставлен в больницу с ранениями, которые, как сообщается, не представляют угрозы для жизни.

Инцидент произошел около 18:00 по местному времени (17:00 по Гринвичу), сообщила берлинская полиция в соцсети X, добавив, что расследование произошедшего «продолжается».

На снимках с места происшествия видны машины скорой помощи и вооруженная полиция, выстроившиеся вдоль одной из сторон мемориала. Сотрудники полиции оперативно оцепили место происшествия и начали прочесывать территорию.

Вскоре полиция сообщила, что арестовала подозреваемого. Пока неясно, был ли нападавший знаком с жертвой. Кроме того, пока неизвестно, какое оружие он использовал.

В районе мемориала по-прежнему находится много правоохранителей, а в заявлении полиции в Х отмечается, что на месте происшествия также находятся спасатели, «которые оказывают помощь нескольким гражданам, ставшим свидетелями произошедшего».

Нападение, по всей видимости, было совершено с северной стороны мемориала — напротив которого находится посольство США.

Спустя несколько часов после произошедшего в Берлине шведская полиция заявила, что задержала трех мужчин около посольства Израиля в Стокгольме по подозрению в подготовке к совершению насильственного преступления.

«Мы не можем комментировать потенциальный мотив», — сообщила агентству новостей Reuters представитель полиции Сусанна Ринальдо.

Подтверждений тому, что нападение в Берлине и аресты в Стокгольме связаны, пока не поступало.

Нападение с ножом в Берлине произошло всего за несколько дней до федеральных выборов в Германии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222900-v-berline-u-memoriala-zhertvam-holokosta-soversheno-napadenie-na-cheloveka/