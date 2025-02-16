Сириец набросился с ножом на прохожих в Австрии, один человек погиб

На главной площади города Виллах на юге Австрии, недалеко от границы с Италией и Словенией, мужчина с ножом в середине дня набрасывался на случайных прохожих. Погиб 14-летний подросток и еще четыре человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает австрийская телекомпания ORF.

Водитель машины доставки, по данным полиции – тоже сириец, сбил нападавшего и тем самым помог предотвратить большее число жертв, сообщили ORF в полиции.

Нападавший задержан, ему 23 года, он соискатель политического убежища из Сирии, сообщил агентству AFP представитель полиции Райнер Дионисио. У него был действительный вид на жительство, пишет агентство.

О мотивах нападения пока ничего не известно. К расследованию подключилось подраздение полиции по борьбе с экстремизмом, сообщает ORF.

Нападение произошло спустя два дня после того, как в соседней Германии соискатель убежища въехал на машине в скопление людей в центре Мюнхена. Пострадали около 30 человек; в субботу двое из них, женщина и ее двухлетняя дочь, скончались в больнице.

Как в Германии, так и в Австрии иммиграция является раскалывающей темой, подогревающей интерес в обществе к ультраправым партиям. В Германии партия «Альтернатива для Германии», по опросам, на выборах, которые пройдут 23 февраля, может получить порядка 20% голосов.

В Австрии на сентябрьских выборах ультраправая и пророссийская Партия свободы во главе с Гербертом Киклем заняла первое место, хотя на этой неделе она объявила, что ей не удалось найти партнеров для коалиционного правительства.

Потенциальным выходом из этого тупика могут оказаться досрочные выборы.