Сириец набросился с ножом на прохожих в Австрии, один человек погиб
Опубликовано:
На главной площади города Виллах на юге Австрии, недалеко от границы с Италией и Словенией, мужчина с ножом в середине дня набрасывался на случайных прохожих. Погиб 14-летний подросток и еще четыре человека ранены, двое из них в тяжелом состоянии, сообщает австрийская телекомпания ORF.
Водитель машины доставки, по данным полиции – тоже сириец, сбил нападавшего и тем самым помог предотвратить большее число жертв, сообщили ORF в полиции.
Нападавший задержан, ему 23 года, он соискатель политического убежища из Сирии, сообщил агентству AFP представитель полиции Райнер Дионисио. У него был действительный вид на жительство, пишет агентство.
О мотивах нападения пока ничего не известно. К расследованию подключилось подраздение полиции по борьбе с экстремизмом, сообщает ORF.
Нападение произошло спустя два дня после того, как в соседней Германии соискатель убежища въехал на машине в скопление людей в центре Мюнхена. Пострадали около 30 человек; в субботу двое из них, женщина и ее двухлетняя дочь, скончались в больнице.
Как в Германии, так и в Австрии иммиграция является раскалывающей темой, подогревающей интерес в обществе к ультраправым партиям. В Германии партия «Альтернатива для Германии», по опросам, на выборах, которые пройдут 23 февраля, может получить порядка 20% голосов.
В Австрии на сентябрьских выборах ультраправая и пророссийская Партия свободы во главе с Гербертом Киклем заняла первое место, хотя на этой неделе она объявила, что ей не удалось найти партнеров для коалиционного правительства.
Потенциальным выходом из этого тупика могут оказаться досрочные выборы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221103-siriec-nabrosilsya-s-nozhom-na-prohozhih-v-avstrii-odin-chelovek-pogib/