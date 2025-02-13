Британия будет отказывать в гражданстве беженцам, прибывшим в страну "опасными способами", в том числе на лодках

Британское правительство ужесточило иммиграционные правила таким образом, что для беженцев, приплывших в страну на утлых лодках или попавших в страну другими опасными способами, станет практически невозможно получить гражданство.

В новом руководстве для рассмотрения заявлений на гражданство говорится, что любому, кто незаконно въезжает в Великобританию путем совершения «опасного путешествия» — будь то на лодке, спрятавшись в грузовике или иными способами, — как правило, будет отказано в получении гражданства, сколько бы времени этот человек ни прожил в Соединенном Королевстве.

В заявлении МВД говорится, что ужесточение мер ясно дает понять: любому, кто незаконно въедет в страну, будет отказано в получении британского гражданства.

Раньше беженцы, прибывавшие в Британию нелегальными путями, могли подавать на гражданство, прожив в стране 10 лет.

Совет по делам беженцев и некоторые члены парламента осудили новую поправку. Например, член британского парламента от партии лейбористов Стелла Кризи заявила, что это изменение «означает, что беженцы навсегда останутся гражданами второго сорта».

По оценкам Совета по делам беженцев, новое руководство не позволит по меньшей мере 71 тысяче беженцев получить британское гражданство.

Генеральный директор этой благотворительной организации Энвер Соломон заявил, что шаг правительства «идет вразрез с разумом», и призвал правительство срочно пересмотреть свое решение.

«Британская общественность хочет, чтобы беженцы, получившие безопасность в нашей стране, интегрировались в новые сообщества и внесли в них свой вклад, поэтому правительству нет смысла возводить дополнительные барьеры, — сказал он. — Мы знаем, что мужчины, женщины и дети, ставшие беженцами, хотят чувствовать себя частью страны, которая дала им дом, и получить поддержку, чтобы заново построить свою жизнь».

По данным, опубликованным британским МВД в ноябре, за год до сентября 2024 года нелегальным способами в страну прибыло 36 949 человек. 81% из них (почти 30 тыс. человек) приплыли на лодках.

Лодки являются не только наиболее распространенным, но также и наиболее заметным из всех нелегальных способов попадания в страну и потому такие случаи с наибольшей вероятностью учитываются в статистике, отмечало правительство.

Изменения, о которых впервые стало известно из блога «Свободное движение», были внесены в руководство для сотрудников визовых и иммиграционных служб в понедельник.

Поправки означают, что любой человек, которого посчитают въехавшим в страну нелегально, включая тех, кто уже находится здесь, не сможет претендовать на британское гражданство.

В документе, озаглавленном как «разъяснение» к руководству для сотрудников, говорится: «Любому лицу, подающему заявление на гражданство начиная с 10 февраля 2025 года, которое ранее незаконно въехало в Великобританию, как правило будет отказано в его предоставлении, независимо от времени, прошедшего с момента незаконного въезда».

«„Опасные путешествия" включают путешествия на мелких лодках или скрытое перемещение в автомобиле или другом транспортном средстве, но не ограничиваются этим», говорится в документе.

Согласно законодательству Великобритании, въезд в страну без разрешения считается преступлением, в то же время международное право гласит, что беженцы не должны подвергаться наказанию за незаконный въезд.

В начале этой недели Министерство внутренних дел опубликовало видеокадры, на которых показаны рейды по 828 заведениям, таким как маникюрные салоны, автомойки и рестораны, в рамках общебританской кампании по борьбе с нелегальным трудоустройством.

Иммиграционный адвокат Колин Йео заявил в социальных сетях, что ужесточение правил является «явным нарушением конвенции о беженцах».

Хотя консерваторы еще не отреагировали на решение правительства, лидер тори Кеми Баденок заявила на прошлой неделе в интервью Би-би-си, что, по ее мнению, право на гражданство и постоянное место жительства «должно предоставляться только тем, кто продемонстрировал реальную приверженность Великобритании».