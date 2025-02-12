Люди погибли при пожаре в институте кардиохирургии в Бишкеке (видео)

Во вторник, 11 февраля, вечером в Научно-исследовательском институте кардиохирургии в Бишкеке случился серьезный пожар, унесший жизни двоих человек, передает NUR.KZ со ссылкой на 24kg.

Как сообщает издание, ссылаясь на информацию от МЧС Кыргызстана, пожар начался примерно в 9 часов вечера.

На место ЧП сразу же прибыли шесть пожарных расчетов, сотрудники МЧС, руководство и сотрудники УПСМ, которые оцепили территорию, и медики скорой помощи.

Спасатели эвакуировали 260 человек.

В 22:23 пожар удалось локализовать, а в 23:15 – полностью потушить.

В результате пожара погибли два человека.

Глава кабмина Адылбек Касымалиев взял под личный контроль ситуацию с пожаром – он поручил создать межведомственную комиссию, которая займется расследованием причин трагедии.