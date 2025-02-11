"Если сюда придут жители Газы, мы умрем". Что думают беженцы в Иордании о плане Трампа по переселению палестинцев

Ожидается, что сегодня в Белом доме президент США Дональд Трамп, принимающий короля Иордании Абдаллу, столкнется с яростным сопротивлением с его стороны - это будет их первая встреча после того, как Трамп предложил переселить население Газы в Иорданию.

Это адаптированный перевод материала корреспондента Би-би-си, оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Иордания, один из ключевых союзников США, в последнее время балансирует на грани между своими военными и дипломатическими связями с Вашингтоном и поддержкой палестинцев в стране. Эти линии разлома, уже подвергшиеся испытанию войной в Газе, доведены до предела планами Трампа по умиротворению Газы.

Он расширил свое требование о переселении жителей Газы в Иорданию и Египет, заявив в интервью телеканалу Fox News, что у них не будет права вернуться домой — это видение, которое, если бы оно было реализовано, противоречило бы международному праву.

В понедельник Трамп заявил, что может отказать в помощи Иордании и Египту, если они не примут палестинских беженцев. Одни из самых яростных противников переселения жителей Газы в Иорданию — это те, кто переехал сюда раньше.

Около 45 тысяч человек живут в «лагере Газа», расположенном недалеко от северного иорданского города Джераш. Это один из нескольких лагерей палестинских беженцев.

Над узкими дверными проемами магазинов висят листы гофрированного железа, дети катаются на осликах между рыночными прилавками.

Все семьи здесь ведут свою родословную из Газы: Джабалии, Рафаха, Бейт-Хануна. Большинство из них уехали после арабо-израильской войны 1967 года в поисках временного убежища. Спустя несколько поколений они все еще здесь.

«Дональд Трамп — высокомерный самовлюбленный человек, — говорит мне 60-летний Махер Азази. — У него менталитет средневековья, менталитет торговца».

Махер покинул Джабалию еще ребенком. Некоторые члены его семьи до сих пор находятся там, а теперь копаются в обломках своего дома в поисках тел 18 пропавших без вести родственников.

Несмотря на разрушения, Азази говорит, что сегодня жители Газы усвоили уроки предыдущих поколений, и большинство из них «скорее прыгнут в море, чем уедут».

Те, кто раньше рассматривал отъезд как временную попытку найти убежище, теперь видят в нем помощь израильским ультраправым националистам в захвате палестинских земель.

«Мы, жители Газы, уже проходили через это, — говорит Юсеф, родившийся в лагере. — Тогда нам говорили, что это временно, и мы вернемся в свой дом. Право на возвращение — это красная черта».

«Когда наши предки уезжали, у них не было оружия для борьбы, какое сейчас есть у ХАМАС, — говорит мне другой мужчина. — Сейчас молодое поколение полностью осознает, что произошло с нашими предками, и это никогда не повторится. Теперь существует сопротивление».

Не только палестинцы ищут убежища в Иордании — крошечной сверхдержаве стабильности, окруженной многочисленными ближневосточными конфликтами.

В начале 2000-х годов сюда приехали иракцы, спасаясь от войны. Десятилетие спустя на территорию этой страны перебрались сирийцы, что заставило короля Иордании предупредить, что его страна находится в «точке кипения».

Многие коренные иорданцы винят волны беженцев в высоком уровне безработицы и бедности у себя дома. В продовольственном банке у мечети в центре столицы Иордании Аммана нам сказали, что здесь раздают более тысячи порций еды в день.

Возле мечети мы встретили Имада Абдаллаха и его друга Хасана — поденщиков, которые не могут найти работу уже несколько месяцев.

«Раньше ситуация в Иордании была отличной, но когда началась война в Ираке, все стало хуже, когда началась война в Сирии, все стало еще хуже, а сейчас идет война в Газе, и все стало совсем плохо, — говорит Хасан. —Любая война, которая происходит рядом с нами, ухудшает наше положение, потому что мы — страна, которая помогает и принимает людей».

Имад беспокоится о том, как прокормить своих четверых детей.

«Приезжают иностранцы и забирают наши рабочие места, — сказал он мне. —Сейчас я уже четыре месяца без работы. У меня нет ни денег, ни еды. Если придут жители Газы, мы умрем».

Но Иордания также испытывает давление со стороны своего ключевого военного союзника. Дональд Трамп уже приостановил предоставление американской помощи на сумму более 1,5 млрд долларов в год.

Многие здесь готовы к растущей конфронтации между новым президентом США и их собственными политическими лидерами, которые оказывают ответное давление.

Джавад Анани, бывший заместитель премьер-министра, близкий к правительству Иордании, говорит, что послание короля Абдаллы Дональду Трампу в Белом доме во вторник будет четким: «Мы рассматриваем любую попытку Израиля или других стран вытеснить людей из их собственных домов в Газе и на Западном берегу как преступный акт. Но любая попытка вытеснить этих людей в Иорданию будет равносильна объявлению войны».

По его словам, даже если жители Газы захотят добровольно переселиться на временной основе в рамках более широкого ближневосточного плана, доверия к ним просто не будет.

«Доверия нет, — сказал он. — Пока в этом участвует Нетаньяху и его правительство, нет доверия ни к каким обещаниям, которые кто-либо дает. И точка».

Решимость Трампа продвигать свое видение Газы может в итоге поставить ключевого союзника США перед критическим выбором. В прошлую пятницу здесь прошли многотысячные акции протеста против предложения Трампа.

В Иордании находятся американские военные базы и миллионы беженцев, а сотрудничество этих двух стран в сфере безопасности имеет решающее значение для Израиля, обеспокоенного контрабандными путями на оккупированный Западный берег.

Любые риски для стабильности Иордании означают риски и для ее союзников. Если стабильность — это сверхсила Иордании, то угроза беспорядков — ее главное оружие и лучшая защита.