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Умер капитан легендарной команды КВН Валерий Хаит

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Валерий Хаит
Валерий Хаит. Фото: facebook.com/odessitsclub

Вчера, 1 февраля, умер бывший капитан сборной команды КВН Одессы Валерий Хаит. Ему было 85 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Всемирный клуб одесситов.

Отмечается, что о времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Валерий Хаит был капитаном легендарной сборной команды КВН Одессы с 1966 по 1971 год. Он также руководил одесскими командами-чемпионами КВН - "Сборная Одессы под флагом Института народного хозяйства" и "Первая команда джентльменов ОГУ".

Помимо деятельности в КВН, Хаит является автором лирических стихов и прозы ("Книга читателя"), а также юмористических сборников.

Составитель томов "Одесский юмор" в "Антологии сатиры и юмора России XX века", "Большой фонтан одесского юмора", "Одесский юмор. Век 21-ый", "Большая книга одесского юмора".

По его инициативе была учреждена Одесская международная литературная премия имени Исаака Бабеля.

Хаит с 1997 года был главным редактором Одесского юмористического журнала "Фонтан". В 206 году он получил премию "Золотой Остап" в номинации "Самое смешное печатное издание.

С 1990 года являлся вице-президентом Всемирного клуба одесситов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217224-umer-kapitan-legendarnoy-komandy-kvn-valeriy-hait/