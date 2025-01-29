Дональд Трамп примет Биньямина Нетаньяху в Белом доме. Это его первый иностранный гость

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме на следующей неделе. Нетаньяху станет первым иностранным гостем Трампа после его возвращения в кресло президента.

Израильские официальные лица сообщили, что встреча состоится во вторник, 4 февраля и станет первой зарубежной поездкой Нетаньяху после того, как в прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на его арест в связи с обвинениями в военных преступлениях, совершенных в ходе войны в Газе. Правда, США, как и Израиль, не признают МУС, и Вашингтон не обязан действовать по его запросам.

Нетаньяху также станет первым иностранным гостем президента Трампа после его вступления в должность.

Как сообщает американский партнер Би-би-си CBS News, официальный представитель Белого дома подтвердил, что встреча состоится в начале следующей недели, но не назвал точную дату.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят переговоры о постоянном прекращении огня в Газе, иранскую ядерную угрозу и перспективы соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, заключение которого, как считается, сорвала (или сильно отодвинула) война в Газе.

В официальном приглашении, направленном Нетаньяху в среду и опубликованном в израильских СМИ, Трамп написал: "Я с нетерпением жду возможности обсудить, как мы можем принести мир Израилю и его соседям, а также усилия по противодействию нашим общим противникам".

"Для меня будет честью принять вас в качестве первого иностранного лидера во время моего второго срока", — добавил Трамп.

В последние дни президент США вызвал возмущение в арабском мире после неоднократных призывов к Египту и Иордании помочь "очистит" Газу, приняв большую часть населения разрушенного войной анклава.

И ХАМАС, и Палестинская автономия осудили это предложение. Иордания и Египет также отвергли эту идею.

Стив Уиткофф, посланник Трампа на Ближнем Востоке, прибыл в Израиль в среду для встреч с Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками. Ожидается, что он также посетит сектор Газа, чтобы оценить, как выполняется соглашение о прекращении огня, в заключении которого он принимал участие.

Палестинцы. Фото: Anadolu/Getty Images

Заключенное в январе соглашение приостановило боевые действия, начавшиеся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Тогда погибли около 1200 человек и 251 был взят в заложники.

По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, в ходе ответных действий Израиля погибли более 47 тысяч палестинцев, в основном мирных жителей.

Согласно условиям соглашения, в ближайшие дни должны быть освобождены еще шесть израильских заложников, удерживаемых ХАМАС, а также сотни палестинских заключенных из израильских тюрем. Сотни тысяч палестинцев также начали возвращаться в свои дома на севере Газы.

Трамп поставил заключение перемирия себе в заслугу, заявив на своей социальной платформе Truth Social, что "эпическое" соглашение стало возможным только потому, что он победил на президентских выборах в ноябре.

Поездку Нетаньяху в Вашингтон вскоре после инаугурации Трампа аналитики считают признаком потепления между странами после нескольких лет напряженных отношений с администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Байден не стал встречаться с Нетаньяху в Овальном кабинете после возвращения того к власти в конце 2022 года — вместе с Нетаньяху в правительство пришли ультраправые члены его коалиции, вызвав в Белом доме обеспокоенность по поводу их усилий по подрыву судебной системы Израиля.

После нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года и последующей войны в Газе напряженность в отношениях двух лидеров усилилась: Вашингтону все меньше нравилась военная стратегия Израиля, приводившая к значительному числу жертв среди гражданского населения сектора Газа.

Тем не менее, американское руководство, в том числе и сам Байден, подвергли критике решение МУС выдать ордера на арест Нетаньяху и бывшего в то время министром обороны Йоава Галанта в связи с обвинениями в "преступлениях против человечности и военных преступлениях" в Газе.

В итоге Нетаньяху встретился с Байденом в Белом доме в июле прошлого года, но только после того, как республиканские законодатели на Капитолийском холме пригласили израильского лидера выступить на совместном заседании Конгресса.

Вопросы вокруг заложников

Люди смотрят на стену с фотографиями заложников, похищенных во время нападения ХАМАС. Фото: Amir Levy/Getty Images

Два представителя ХАМАС в среду обвинили Израиль в задержке доставки жизненно важной гуманитарной помощи в Газу, которая была оговорена в соглашении о прекращении огня.

"Мы предупреждаем, что продолжающиеся задержки и неспособность решить эти вопросы (доставка ключевой помощи) повлияют на естественный ход выполнения соглашения, включая обмен заключенными", — заявил AFP высокопоставленный представитель ХАМАС на условиях анонимности.

Другой чиновник, также говоривший на условиях анонимности, сказал, что группа попросила посредников вмешаться в этот вопрос.

Израиль говорит, что обвинения ХАМАС в задержке помощи в Газе — "фейковые новости".

Представители ХАМАС заявили, что Израиль не отправляет ключевые предметы помощи — топливо, палатки, тяжелую технику и другое оборудование — в сектор Газа, как было согласовано на первом этапе прекращения огня, вступившего в силу 19 января.

"Согласно соглашению, эти материалы должны были поступить в течение первой недели после прекращения огня", — сказал высокопоставленный представитель ХАМАС.

"Фракции сопротивления недовольны тем, что Израиль затягивает и не выполняет условия перемирия, особенно в гуманитарном плане".

По словам двух официальных лиц, группа подняла этот вопрос во время встречи с египетскими посредниками в Каире в среду.

"Мы надеемся и призываем посредников и гарантов сделать все возможное, чтобы Израиль выполнил условия соглашения и разрешил ввоз этих материалов", — сказал высокопоставленный чиновник.

Последнее предупреждение ХАМАС прозвучало на фоне готовящегося в четверг освобождения трех заложников, включая двух женщин.

Еще три заложника должны быть освобождены в субботу.

В настоящее время Израиль и ХАМАС выполняют первый 42-дневный этап соглашения о прекращении огня, цель которого — положить конец войне в Газе.

По условиям соглашения, семь израильских заложников уже были освобождены в обмен на 290 заключенных — почти все они палестинцы, за исключением одного иорданца.