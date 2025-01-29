Римская прокуратура начала расследование против премьер-министра Италии Джорджии Мелони и еще двух членов правительства за репатриацию ливийского полевого командира, объявленного в розыск МУС.

О начале расследования сообщила сама Мелони в своем аккаунте в соцсети Х.

"Меня нельзя шантажировать и меня не запугать. Вперед с высоко поднятой головой!" - подписала обращение итальянский премьер.

Как пишет CNN, Мелони подозревают в пособничестве и подстрекательству Оссаме Анджиема, также известного как Оссама аль-Масри.

Помимо Мелони, прокуратура возбудила также дела против министра юстиции и министра внутренних дел Италии.

Euronews сообщает, что правительство Мелони подверглось критике со стороны оппозиции, правозащитных групп и самого Международного уголовного суда за освобождение аль-Масри по формальным причинам после того, как он был арестован в Турине по ордеру МУС.