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Европа произвела больше электроэнергии из солнечных источников, чем из угля в 2024 году

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Установка с солнечными батареями
Солнечные батареи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Новый отчет исследователей показал, что в 2024 году Европа произвела больше электроэнергии из солнечных источников, чем из угля, передает NUR.KZ со ссылкой на The Guardian.

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По данным климатического аналитического центра Ember, солнечная энергия обеспечила 11% выработки электроэнергии в ЕС, тогда как угольные электростанции — 10%. Аналитики назвали это "важной вехой" в переходе к чистой энергетике.

Кроме того, доля электроэнергии из ископаемого топлива снизилась пятый год подряд, составив 16% в общем энергобалансе региона.

"Это важная веха. Уголь — старейший и самый грязный источник энергии. Солнце — восходящая звезда", — прокомментировала Беатрис Петрович, соавтор отчета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2214432-evropa-proizvela-bolshe-elektroenergii-iz-solnechnyh-istochnikov-chem-iz-uglya-v-2024-godu/

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