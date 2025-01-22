Иностранные фильмы постепенно возвращаются в кинотеатры Китая

Иностранные фильмы возвращаются на китайские экраны, несмотря на снижение внутреннего рынка, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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В 2024 году в китайские кинотеатры вышло 93 новых импортных фильма — рекордное количество с 2019 года, отмечает China Movie News. Этот рост наблюдается на фоне падения кассовых сборов до десятилетнего минимума (исключая годы пандемии).

Правительство Си Цзиньпина долгое время ограничивало показ западных фильмов, считая их безнравственными или чрезмерно западными. Однако в условиях экономического спада чиновники начали ослаблять эти ограничения, чтобы стимулировать потребительские расходы и поддержать экономику.

"Властям Китая приходится балансировать между выбранными принципами и желанием интегрироваться в глобальный мир. Слабая экономика вынуждает правительство улучшать отношения с другими странами и привлекать иностранное кино", — считает Венди Су, доцент Калифорнийского университета в Риверсайде и эксперт по китайскому кинематографу и взаимодействию Голливуда с Китаем.