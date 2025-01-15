МИД Ирана отверг создание военного союза с Россией

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг появившиеся в СМИ сообщения о создании военного союза с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам Арагчи, которые приводят иранские СМИ, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который будет подписан во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву, не предусматривает формирования военного союза.

"Это всеобъемлющее соглашение. Но оно не преследует цели создания военного альянса", — сказал он.

По данным издания, в пятницу, 17 января, Пезешкиан прибудет в Россию. Ожидается, что после переговоров Путина и Пезешкиана и будет подписан договор о партнерстве между двумя странами.

Посол Ирана Казем Джалали ранее сообщал, что соглашение содержит 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества. Его подписание было отложено из-за гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Между тем президент РФ Владимир Путин одобрил составленный МИДом проект документа в сентябре 2024 года.

Отметим, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пояснял, что договор о всеобъемлющем партнерстве Ирана и РФ не направлен против какой-либо другой страны. Его слова приводило РИА Новости.

"Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер, нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность", – заявлял Лавров.

Добавим, ранее Русская служба BBC писала, что после падения режима Асада в Сирии иранская "ось сопротивления" на Ближнем Востоке разрушилась. Корреспонденты издания писали свою версию того, что страна будет делать дальше и какой политики будет придерживаться.