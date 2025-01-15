МИД Ирана отверг создание военного союза с Россией
Опубликовано:
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи опроверг появившиеся в СМИ сообщения о создании военного союза с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
По словам Арагчи, которые приводят иранские СМИ, договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, который будет подписан во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву, не предусматривает формирования военного союза.
"Это всеобъемлющее соглашение. Но оно не преследует цели создания военного альянса", — сказал он.
По данным издания, в пятницу, 17 января, Пезешкиан прибудет в Россию. Ожидается, что после переговоров Путина и Пезешкиана и будет подписан договор о партнерстве между двумя странами.
Посол Ирана Казем Джалали ранее сообщал, что соглашение содержит 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества. Его подписание было отложено из-за гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
Между тем президент РФ Владимир Путин одобрил составленный МИДом проект документа в сентябре 2024 года.
Отметим, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пояснял, что договор о всеобъемлющем партнерстве Ирана и РФ не направлен против какой-либо другой страны. Его слова приводило РИА Новости.
"Данный договор, как, кстати, и наш договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер, нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, способности к тому, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы и обеспечивать надежно обороноспособность", – заявлял Лавров.
Добавим, ранее Русская служба BBC писала, что после падения режима Асада в Сирии иранская "ось сопротивления" на Ближнем Востоке разрушилась. Корреспонденты издания писали свою версию того, что страна будет делать дальше и какой политики будет придерживаться.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2211752-mid-irana-otverg-sozdanie-voennogo-soyuza-s-rossiey/