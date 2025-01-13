Взрыв прогремел в ресторане в Чехии: погибли шесть человек

В воскресенье, 12 января, в чешском городе Мост прогремел взрыв в ресторане. В результате ЧП погибли шесть человек, еще восемь пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

По данным местной пожарной службы, огонь вспыхнул незадолго до полуночи. Предварительная причина – взрыв газового обогревателя. Пламя молниеносно распространилось по зданию. Когда первые пожарные прибыли на место ЧП, ресторан уже был полностью охвачен огнем.

Борьба с пламенем заняла больше часа. На месте обнаружили шесть тел погибших. Еще восемь человек получили ожоги, их доставили в больницы Праги, Моста и города Усти-над-Лабем.

Полиция расследует точные причины трагедии. На место ЧП должен прибыть глава МВД Чехии Вит Ракушан. Премьер-министр Петр Фиала назвал случившееся "большой трагедией".