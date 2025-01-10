Google и Microsoft пожертвовали по миллиону долларов на инаугурацию Трампа

Google и Microsoft присоединились к числу технологических гигантов, пожертвовавших по миллиону долларов на инаугурацию Дональда Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Quartz.

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Компании внесли крупные суммы в фонд, занимающийся подготовкой инаугурации избранного президента США, которая состоится менее чем через две недели.

Google, базирующаяся в Маунтин-Вью, Калифорния, пожертвовала миллион долларов, сообщил Каран Бхатия, глава отдела политики компании. По его словам, Google регулярно поддерживает инаугурационные мероприятия, включая те, которые проводились в прошлом.

Microsoft, расположенная в Редмонде, штат Вашингтон, также внесла миллион долларов. Ранее компания выделяла 500 тысяч долларов на инаугурацию Трампа в 2017 году и аналогичную сумму на комитет президента Джо Байдена в 2021 году.

Эти пожертвования подчеркивают стремление технологических корпораций поддерживать политические события, несмотря на сложные отношения между отраслью и администрацией Трампа в прошлом.