Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес, могут стать самыми убыточными в истории США

Лесные пожары, охватившие один из районов Лос-Анджелеса, могут стать самыми убыточными в истории США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно оценкам JPMorgan, застрахованные убытки от этих пожаров могут превысить 20 млрд долларов, что значительно превышает предыдущий рекорд в 12,5 млрд долларов, установленный пожаром Camp Fire в 2018 году. Этот пожар, по данным Aon, до сих пор считался самым убыточным в стране.

По данным Cal Fire, с начала недели пять пожаров охватили 29 тысяч акров земли в Лос-Анджелесе. Засушливые условия и сильный ветер способствовали их распространению, а два крупнейших пожара остаются неконтролируемыми.

Аналитик JPMorgan Джимми Бхуллар отметил, что ситуация ухудшается, и прогнозы по экономическим и страховым потерям, вероятно, будут увеличены, поскольку пожары продолжают распространяться.