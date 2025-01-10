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Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес, могут стать самыми убыточными в истории США

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Мужчина и женщина идут по Лос-Анджелесу после пожаров
Мужчина и женщина идут по Лос-Анджелесу после пожаров. Фото: David Crane/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Лесные пожары, охватившие один из районов Лос-Анджелеса, могут стать самыми убыточными в истории США, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно оценкам JPMorgan, застрахованные убытки от этих пожаров могут превысить 20 млрд долларов, что значительно превышает предыдущий рекорд в 12,5 млрд долларов, установленный пожаром Camp Fire в 2018 году. Этот пожар, по данным Aon, до сих пор считался самым убыточным в стране.

По данным Cal Fire, с начала недели пять пожаров охватили 29 тысяч акров земли в Лос-Анджелесе. Засушливые условия и сильный ветер способствовали их распространению, а два крупнейших пожара остаются неконтролируемыми.

Аналитик JPMorgan Джимми Бхуллар отметил, что ситуация ухудшается, и прогнозы по экономическим и страховым потерям, вероятно, будут увеличены, поскольку пожары продолжают распространяться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2210282-lesnye-pozhary-ohvativshie-los-andzheles-mogut-stat-samymi-ubytochnymi-v-istorii-ssha/

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