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Новости русской службы Би-би-си

Разлив мазута в Черном море: к каким последствиям приведет экологическая катастрофа?

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Разлив нефти
Разлив нефти. Иллюстративное фото: Doug Armand / Getty Images

Со дня крушения двух танкеров с мазутом в Керченском проливе прошло более трех недель. Все это время волонтеры устраняют последствия экологической катастрофы, ищут способы сбора мазута в воде и противостоят чиновникам, которые выпускают отмытых птиц на верную смерть. Русская служба Би-би-си рассказывает, как развивается катастрофа на берегах Черного моря и о каких последствиях предупреждают экологи.

Волонтер Анна Лаврова приехала в Анапу из Москвы на новогодние каникулы. Ее каникулы выглядят так: каждое утро Анна берет в штабе респиратор, защитный костюм и выходит на пляж собирать мазут с песка.

Экологическая катастрофа буквально чувствуется в воздухе. Анна рассказала, что однажды вышла на пляж без респиратора и буквально через 20 минут надышалась испарениями: «Достаточно сильно жгло грудь, и во рту неприятный вкус. Не знаю, как местные жители, бедные, живут».

Каждые два часа волонтеры делают перерыв и пьют полисорб (распространенное средство от отравления), который предлагают во всех волонтерских штабах вместе с чаем и перекусами.

Работа неблагодарная: Анна видит, как на только что убранную территорию снова и снова намывает мазут.

«Хочется, чтобы было какое-то решение, чтобы мы нон-стоп не убирали одно и то же место, — сказала она Би-би-си. Возможно, мазут стоит собирать на краю, в волнах, которые прибивают его на песок. Потому что как только он оказывается на песке, он распадается на мелкие капельки, и его уже сложнее собрать. Я вижу, как местные жители просеивают кусочки мазута через вообще какие-то домашние ситечки, это выглядит трогательно и грустно».

15 декабря в Керченском проливе, между черноморским побережьем Краснодарского края и аннексированным Россией Крымом, потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Затонувшие танкеры перевозили 9,2 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае мазут собирают в Анапе и на территории Темрюкского района. В Крыму, как пишет эколог Георгий Каваносян со ссылкой на данные спутниковых снимков, мазут распространился на территории порта Феодосии, мыса Такиль и, предположительно, у города Судак.

Судя по информации МЧС России, наиболее пострадавшие районы — Анапа и Темрюкский район. Там с береговой линии вывезено более 102 тыс. тонн загрязненного песка и грунта.

Что известно о масштабе разлива?

В Черное море вытекло около 2,4 тыс. тонн мазута. Фактический объем может быть выше, отмечает в разговоре с Би-би-си эксперт Greenpeace в Центральной и Восточной Европе Дмитрий Маркин.

«В отсутствие полноценного контроля полностью доверять российским властям нельзя», — отмечает Маркин.

«Для замкнутого моря и для этой территории, которая постоянно подвергается загрязнениям нефтепродуктов, это очень серьезная авария, и, конечно же, она будет ощущаться не один год, возможно, и несколько десятков лет», — говорит эксперт.

Как отмечал эколог Георгий Каваносян, летом мазут начнет всплывать, и его снова вынесет на берег. Ранее во время разговора с Би-би-си он прогнозировал, что на полное очищение от последствий уйдет около 10 лет.

Волонтеры, работающие на побережье, неоднократно говорили о нехватке специальной техники для уборки территории. Эколог Дмитрий Маркин отмечает, что уборка нефтепродуктов на площади разлива — «практически невозможная задача», в мире нет технологий, которые могли бы с ней справиться. Минтранс называет основным способом решения проблемы сбор мазута с береговой линии.

Ведомство отмечало, что разлив «тяжелой» формы топочного мазута марки М100 происходит впервые в истории.

«Такой мазут застывает при температуре +25℃, по плотности почти как вода и тяжелее, и, в отличие от других нефтепродуктов, не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды», — отмечали в ведомстве.

При этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев неоднократно утверждал, что летний курортный сезон состоится и угрозы для него нет.

Нефтепродукты как токсичные вещества, попадая в организм, могут привести к отравлению даже в небольшом количестве. Как раз об этом говорят проблемы с дыханием у волонтеров, убирающих мазут.

Разлив нанес значительный ущерб природе вдоль пострадавшего побережья. Катастрофа приведет к снижению популяции морских млекопитающих, что, в свою очередь, сильно повлияет на популяцию рыб и отразится на вылове, отмечает Greenpeace.

Снизить уровень загрязнения возможно в течение десяти лет.

«Нефтепродукты будут постепенно распадаться, часть из них будет потребляться бактериями, часть из них будет попадать в пищевые цепочки, отравляя живые организмы. Этим будет заниматься природа. Человек в данном случае может сделать немногое», — говорит Дмитрий Маркин.

Спасенные птицы гибнут на свободе

С самого начала экологической катастрофы волонтеры ловят на пляжах измазанных в мазуте птиц и моют их. Дальше спасенных отправляют на передержку. Сами выжить они поначалу не могут, потому что ослаблены, а с перьев смыт водоотталкивающий жировой слой — оперение не держит тепло и намокает, не позволяя птице нормально плавать. О сотнях птиц нужно заботиться неделями, прежде чем они смогут вернуться в дикую природу.

Но на прошедших выходных случился скандал: на одну из передержек, ферму «Аристей», приехали представители Минприроды и забрали около 160 спасенных птиц. Их выпустили на пляже. На следующий день волонтеры пришли на то самое место и обнаружили множество птиц мертвыми.

Волонтерка Маргарита Стадниченко пыталась помешать выпустить птиц на волю. После этого ее допрашивали полиция и ФСБ, рассказала девушка. Эту историю заметило издание SOTA (объявлено в России «иноагентом»).

«Несмотря на все доводы здравого смысла, сейчас появляются указания на срочный выпуск птиц сразу после помывки. Аргументируется это сложными условиями для содержания в неволе и переполнением штабов», — пишет аккаунт одного из центров, куда привезли отмытых птиц, — центра реабилитации «Пеликан».

Его специалисты перечисляют диагнозы птиц, пострадавших от мазута: обычно это ожоги кожи и слизистых, интоксикация, истощение, потому что их кормовая база — морская фауна — тоже пострадала от разлива нефтепродуктов. Большинство водоплавающих еще не готовы к жизни на воле, уверены в «Пеликане».

«Своими поспешными действиями люди обрекают птиц на мучительную смерть не то чтобы от голода и мазута, а просто от утопления. Ведь ослабленная мокнущая птица не сможет удержаться на плаву», — пишут специалисты «Пеликана».

Между тем попытки отнять птиц у волонтеров продолжаются: 6 января активисты выкладывают такие видео из штаба в Витязево, где волонтеры с декабря отмывают птиц.

Вечером 6 января волонтеры добились, чтобы птиц выпускали только после оценки их состояния и при участии волонтеров. Это им обещали на заседании оперативного штаба, рассказал Каваносян: он даже выложил протокол заседания штаба в публичный доступ.

Правда, тем же вечером волонтеров не пустили на только что организованную новую передержку для птиц — в «Сафари-парк». Добровольцы боялись, что птиц снова выпустят в нарушение всех договоренностей, и хотели проверить условия их содержания на новом месте. Но прошла ночь, а представители общественности так и не добились, чтобы их пропустили внутрь.

Вибросито и сеть в прибое

«Друзья, с Новым годом! Мы его встречаем с новейшей вибрационной машиной, которая в состоянии отфильтровать весь наш прекрасный пляж от мазута!» — говорит на видео худой молодой человек в полосатой шапке и респираторе на шее. Это инженер Владимир Каляев из Сколтеха, и он предлагает решение, как собирать мазут более эффективно.

Дальше на видео он показывает на скорую руку сделанный агрегат из тележки из супермаркета, строительного вибратора и куска сетки. «Вибросито Каляева» позволяет отделять мазут от песка. Сейчас волонтеры просеивают песок через сито вручную или грузят в мешки весь верхний слой песка с пляжа. Это долго, тяжело, и утилизировать приходится не только мазут, но и песок.

Вообще Каляев работает руководителем проектов развития в Сколтехе в Москве, но приехал в Анапу очищать пляжи от мазута: он много раз ездил на побережье заниматься кайтсерфингом, и эти пляжи ему лично дороги.

Главная цель его изобретения, сказал Каляев Би-би-си, — не в том, чтобы все волонтеры стали делать самодельные «вибросита», а чтобы бизнес и органы местной власти поняли, что способ действенный. Власти Краснодарского края обратились к региональному бизнесу с просьбой поддержать работу оперативного штаба и волонтеров.

«И сейчас уже благодаря этой информированности промышленники стали предлагать задействовать свои большие машины, которые используются на специализированных производствах, например, горнорудных комбинатах, для того, чтобы попробовать просеивать песок в промышленных масштабах», — рассказал Каляев.

Ручные методы просеивания, которыми сейчас пользуются волонтеры, ни к чему не ведут, говорит он: «Потому что мы имеем 225 километров акватории. Не существует такого количества людей в стране, которые могут вручную это просеять».

Он признает, что даже с помощью промышленного оборудования удастся отделить от песка только более-менее крупные фракции мазута.

«Микроскопическая фракция при этом не отсеивается. То есть это только для фракций, которые хорошо видны глазу», — подчеркнул он.

Другое предложение Каляева — попытка собрать мазут из воды до того, как он ляжет на песок пляжа и загрязнит его.

«Пока мы не научимся собирать его в толще воды, мы будем постоянно иметь повторяющиеся выбросы в неожиданных частях акватории в неожиданный момент времени», — говорит Каляев.

Каляев предложил взять обычную пластиковую сетку — они дешевые, везде продаются и используются, например, для защиты зданий от солнца — и положить ее в прибое. Мазут налипает на сетку, которую, в отличие от песка, хотя бы понятно, как утилизировать.

«Загрязнения приходятся именно на песок, а на данный момент неизвестны методы для его правильной утилизации. Поэтому сейчас его просто собирают и увозят на полигоны», — объяснил Каляев. А возить на мусоросжигающий завод сетку гораздо проще, чем бесконечные мешки с песком — на мусорный полигон.

По рассказу Каляева, они тестировали его изобретение вместе с МЧС на мелководье, скоро планируются тесты и на глубине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2209065-razliv-mazuta-v-chernom-more-k-kakim-posledstviyam-privedet-ekologicheskaya-katastrofa/

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