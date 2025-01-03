Наезд на толпу в Новом Орлеане: что известно о нападавшем и есть ли связь с взрывом Tesla в Лас-Вегасе

42-летний Шамсуд-Дин Джаббар въехал на внедорожнике в толпу людей, отмечавших Новый год в Новом Орлеане. Он родился и вырос в Техасе, служил в американской армии и интересовался исламом. Что еще известно о нем, и есть ли связь между атакой в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе?

Что случилось

В новогоднюю ночь мужчина на внедорожнике въехал в толпу людей, отмечавших праздник на Бурбон-стрит в Новом Орлеане — одной из самых оживленных улиц города. Затем водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь, в результате чего мужчина был убит.

По последним данным, погибли 14 человек, как минимум 35 получили ранения. Нападавший был убит.

Ранее сообщалось о 15 погибших, но в четверг ФБР уточнило, что Джаббар входит в это число.

Полиция полагает, что водитель намеренно давил людей, стараясь причинить максимальный ущерб. ФБР расследует произошедшее как террористический акт — в машине был найден флаг «Исламского государства» (группировка запрещена в России) — и ищет возможных сообщников.

Во Французском квартале Нового Орлеана, где находится Бурбон-стрит, найдены и обезврежены два самодельных взрывных устройства.

Однако пока ни «Исламское государство», ни какая-либо другая организация не взяли на себя ответственность за это нападение.

Что известно о нападавшем

ФБР назвало имя водителя: это 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар. Он родился и вырос в городе Бомонт (штат Техас).

В августе 2004 года Джаббар был зачислен в центр подготовки военно-морских сил США в Хьюстоне, однако уже месяц спустя он покинул программу.

С марта 2007 по январь 2015 года Джаббар служил в армии США в качестве специалиста по персоналу и специалиста в области информационных технологий. С февраля 2009 по январь 2010 Джаббар был командирован в Афганистан.

Его брат, 24-летний Абдур, рассказал газете New York Times, что Шамсуд-Дин пошел в армию, так как не знал, что ему делать со своей жизнью.

С 2015 по 2017 год Джаббар учился в Университете штата Джорджия, где получил степень бизнес-администрирования в области компьютерных информационных систем.

В интервью студенческой газете он рассказывал о трудностях адаптации к гражданской жизни. В частности, Джаббар жаловался на бюрократию, с которой он столкнулся, чтобы получить ветеранскую стипендию на оплату учебы, и на то, что ему сложно перестать использовать армейский жаргон.

«Ты выучиваешь столько аббревиатур. Ты не знаешь, как говорить, не используя эти [армейские] термины, и ты не знаешь, какие из них используются за пределами военных кругов», — говорил Джаббар.

После увольнения с активной службы он оставался в армейском резерве с 2015 по 2020 год. Как пишет Times, Джаббар возглавлял команду информационных технологий в 1-й бригадной боевой группе 82-й воздушно-десантной дивизии. Это подразделение, отмечает издание, известно как «Дьявольская бригада».

Джаббар закончил свою карьеру в армии в звании старшего сержанта.

У него были лицензии на охоту и рыбалку, а также лицензия агента недвижимости, которая истекла в 2023 году.

Джаббар дважды был женат. Со своей первой женой он развелся в 2012 году; у пары остались две дочери. Он вновь женился в 2017 году и развелся в 2022-м, в этом браке у него родился сын.

По словам Абдура, братья выросли в христианской семье, но Шамсуд-Дин принял ислам много лет назад. «Насколько я знаю, он был мусульманином большую часть своей жизни», — рассказал он New York Times. «Его поступок не представляет ислам. Это в большей степени какая-то радикализация, а не религия».

Другие люди из окружения Джаббара в разговорах с New York Times также отметили его растущий интерес к исламу. Около года назад Джаббар поселился в арендованном доме в мусульманском районе в Хьюстоне (штат Техас).

Нынешний муж его первой жены рассказал изданию, что они запретили Джаббару видеться с дочерьми, потому что в последнее время он вел себя непредсказуемо, «совсем как сумасшедший, отстригал свои волосы».

Другие знакомые Джаббара называют его спокойным человеком. Он несколько раз имел проблемы с законом, но они не были связаны с насилием: в 2002 он совершил кражу, в 2005 году — был за рулем без водительских прав, а в 2015 году, как отмечает CNN, был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет CNN, в 2020 году во время процесса развода вторая жена Джаббара попросила выдать временный судебный приказ о запрете приближаться к ней, что суд и сделал. В качестве причины развода она указала, что их брак стал «невыносимым из-за разногласий или личного конфликта».

В последние годы, отмечает New York Times, у Джаббара были финансовые трудности. Он работал в аудиторской компании Deloitte и получал около 120 тыс. долларов в год, но его собственная риэлторская компания несла убытки в размере 28 тыс. долларов, и у Джаббара образовался долг по кредитным картам в 16 тыс. долларов.

Арендованный автомобиль и возможная связь со взрывом в Лас-Вегасе

Джаббар арендовал электрический внедорожник Ford F-150 Lightning, на котором въехал в толпу на Бурбон-стрит, на сайте Turo — этот сервис позволяет владельцам машин сдавать их в аренду.

На этом же сайте был арендован и Tesla Cybertruck, взорвавшийся в Лас-Вегасе у Trump Hotel утром 1 января. Электромобиль был загружен канистрами с топливом и фейерверками. В результате погиб лишь водитель, семь человек получили легкие травмы.

Американские власти расследуют возможную связь между двумя происшествиями.

В четверг ФБР заявило, что нападение в Новом Орлеане и взрыв в Лас-Вегасе, судя по всему, не связаны между собой.

«На данный момент нет никакой определенной связи между нападением в Новом Орлеане и нападением в Лас-Вегасе», — сказал на пресс-конференции заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа.

Имя человека, который взял в аренду Tesla Cybertruck в штате Колорадо, известно полиции, но официально его пока не называют. Источники в правоохранительных органах рассказали CNN, что у водителя, скорее всего, также был военный бэкграунд.

ФБР ведет расследование. В частности, бюро предстоит определить, был ли взрыв террористическим актом.

Представители сервиса Turo заявили CNN, что сотрудничают с правоохранительными органами в расследовании обоих происшествий.

«Мы полагаем, что у арендаторов, вовлеченных в инциденты в Лас-Вегасе и Новом Орлеане, не было криминального бэкграунда, который позволил бы идентифицировать их как угрозу безопасности», — сказали в компании.

Автомобиль как оружие

Использование автомобиля в качестве оружия для массового убийства — довольно распространенный метод. Как отмечает ФБР, он набирает популярность, так как дает возможность совершить нападение «при ограниченном доступе к взрывчатым веществам или оружию» и с минимальной подготовкой.

Так, в 2008 году в течение трех месяцев три подобных атаки были совершены в Израиле; аналитики из разведывательно-аналитической компании Stratfor тогда предположили, что палестинские бойцы «стали использовать новую тактику».

Одна из крупнейших атак с использованием автомобиля произошла 14 июля 2016 года в Ницце, когда грузовик въехал в толпу людей, отмечавших день взятия Бастилии на променаде: 86 человек погибли, более 400 пострадали. Ответственность тогда взяло на себя «Исламское государство».

В апреле 2017 года гражданин Узбекистана въехал на грузовике в толпу людей в Стокгольме; 5 человек, в том числе 11-летняя девочка, погибли. За день до атаки водитель поклялся в верности «Исламскому государству».

В августе того же 2017 года несколько человек наехали на прохожих в разных точках Барселоны, а затем в расположенном неподалеку городе Камбрильс. 14 человек погибли. Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал атаку «джихадистской».

В декабре 2024 года выходец из Саудовской Аравии въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Мардебурге; пять человек погибли.

Впрочем, не все атаки подобного рода совершенно связаны с радикальным исламом или с политикой в целом.

В 2024 году мужчина наехал на спортивный центр в китайском Чжухае, в котором занимались в основном пожилые люди и подростки. 35 человек погибли. Полиция предположила, что поводом для атаки стало недовольство водителя тем, как было поделено имущество в результате его развода.