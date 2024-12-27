Первая линия метро официально открылась в Хошимине

После многих лет нехватки финансирования, стремительно растущих расходов и бюрократических проволочек в Хошимине открылась первая линия метро для обслуживания 10 млн жителей, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

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Строительство линии метро в крупнейшем городе Вьетнама протяженностью 19,7 км было одобрено в 2007 году с первоначальной сметой расходов около 17,4 трлн донгов (683,4 млн долларов США). Однако в итоге расходы выросли до 43,7 трлн донгов, а открытие было перенесено на 2018 год. Позже оно вновь было перенесено.

Линия метро соединит исторический рынок Бен Тхань в центре 1-го округа с пригородным городом Тху Дук и парком развлечений Суой Тьен в 9-м округе. Стоимость проезда составит от 6000 до 20 000 донгов. Ежедневно по маршруту будут совершаться 200 поездок.

В городе, где по узким улицам ездят 8,4 млн мотоциклов, а растущее число автомобилей и грузовиков усугубляет пробки, новая линия метро станет крайне важным элементом транспортной инфраструктуры.