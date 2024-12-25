Взрыв произошел в одном из ТЦ во Владикавказе. Погиб человек (видео)

В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв - сообщается о погибшем, также пострадали люди. На место ЧП прибыл глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Взрыв прогремел в ТЦ "Алания Мол", передает ГТРК "Алания". Сообщается о выбитых стеклах на верхних этажах.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что выехал на место ЧП. По его словам, также в ТЦ произошло возгорание.

"На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего", - написал глава региона.

По информации ТАСС, в результате произошедшего погиб один человек, девять пострадали. Издание пишет, что в момент взрыва посетителей в ТЦ не было - пострадали сотрудники и прохожие.

Предполагается, что произошел взрыв бытового газа.

Отметим, ранее в МЧС РК рассказывали, какие существуют требования использования газа в быту.

При эксплуатации бытовых газовых приборов размещение мебели и других горючих материалов осуществляется на расстоянии не менее 0,2 м по горизонтали до ближайшей вертикальной поверхности и не менее 0,7 м по вертикали до ближайшей нависающей над ней горизонтальной поверхности этих изделий.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) располагаются вне зданий в пристройках или шкафах из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов запираются на замок и обеспечиваются жалюзи для проветривания, а также предупреждающей надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Наполненные баллоны с насаженными на них башмаками хранятся в вертикальном положении.

Для предохранения от падения баллоны устанавливаются в оборудованные гнезда, клетки или ограждаются барьером.

Баллоны, которые не имеют башмаков, хранятся в горизонтальном положении на деревянных рамах или стеллажах.