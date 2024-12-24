Больше тысячи человек эвакуировали из-за пожара в Эйфелевой башне в Париже (фото, видео)
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Около 1200 посетителей Эйфелевой башни были эвакуированы из-за произошедшего сегодня пожара. Возгорание произошло в одной из лифтовых шахт достопримечательности Парижа.
Отмечается, что пожар был вызван перегревом одного из тросов лифта, пишет Euronews. Как оказалось, возгорание произошло между первым и вторым этажами.
Была произведена эвакуация - свыше 1200 человек вывели из здания.
Доступ к башне был ограничен, пока пожарные занимались ликвидацией пожара. Власти выясняют причины инцидента.
Издание отмечает, что ежедневно башню посещают 15 до 25 тыс. человек.
По информации Британской энциклопедии, Эйфелева башня - металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Она построена в 1889 году к столетию Великой французской революции. Предполагалось, что башня станет временным сооружением, которое будет служить аркой перед входом на выставку, однако скоро башня стала символом Парижа - одной из самых посещаемых достопримечательностей мира.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2204369-bolshe-tysyachi-chelovek-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-eyfelevoy-bashne-foto-video/