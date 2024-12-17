Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Магнитуда 7,3: мощное землетрясение произошло в одной из стран в Тихом океане

Опубликовано:

Последствия землетрясения
Последствия землетрясения. Фото: STR/AFP via Getty Images

Мощное землетрясение произошло в Вануату. В столице зафиксировали разрушения - пострадали административные здания и представительства некоторых стран.

По информации DW, магнитуда составила 7,3, а затем последовал афтершок магнитудой 5,5. Сообщается об одном погибшем.

Очевидцы сообщают о значительных разрушениях в Порт-Вила.

Издание отмечает, что США и Новая Зеландия подтвердили значительный ущерб своим представительствам, расположенным в одном комплексе с британской высокой комиссией и французским посольством.

Обрушение здания, где расположено представительство США
Обрушение. Фото: STR/AFP via Getty Images

Очевидцы заявили, что этаж, где располагалось посольство США, раздавило верхними этажами.

Команды Красного Креста находятся в состоянии готовности для оказания помощи пострадавшим общинам.

Было объявлено предупреждение о цунами, однако его сняли через 2 часа после толчков.

Отметим, недавно в МЧС Казахстана озвучили 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  3. Отойдите от мебели, окна, люстры;
  4. Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
  5. Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
  6. Отключите воду, газ электричество;
  7. Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  8. Держитесь подальше  от электролиний, зданий, деревьев;
  9. Будьте готовы к повторным толчкам;
  10. Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2201168-magnituda-7-3-moshchnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-odnoy-iz-stran-v-tihom-okeane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie