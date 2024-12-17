Магнитуда 7,3: мощное землетрясение произошло в одной из стран в Тихом океане
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Мощное землетрясение произошло в Вануату. В столице зафиксировали разрушения - пострадали административные здания и представительства некоторых стран.
По информации DW, магнитуда составила 7,3, а затем последовал афтершок магнитудой 5,5. Сообщается об одном погибшем.
Очевидцы сообщают о значительных разрушениях в Порт-Вила.
Издание отмечает, что США и Новая Зеландия подтвердили значительный ущерб своим представительствам, расположенным в одном комплексе с британской высокой комиссией и французским посольством.
Очевидцы заявили, что этаж, где располагалось посольство США, раздавило верхними этажами.
Команды Красного Креста находятся в состоянии готовности для оказания помощи пострадавшим общинам.
Было объявлено предупреждение о цунами, однако его сняли через 2 часа после толчков.
Отметим, недавно в МЧС Казахстана озвучили 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- Отойдите от мебели, окна, люстры;
- Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;
- Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков);
- Отключите воду, газ электричество;
- Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- Будьте готовы к повторным толчкам;
- Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2201168-magnituda-7-3-moshchnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-odnoy-iz-stran-v-tihom-okeane/