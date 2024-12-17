Магнитуда 7,3: мощное землетрясение произошло в одной из стран в Тихом океане

Мощное землетрясение произошло в Вануату. В столице зафиксировали разрушения - пострадали административные здания и представительства некоторых стран.

По информации DW, магнитуда составила 7,3, а затем последовал афтершок магнитудой 5,5. Сообщается об одном погибшем.

Очевидцы сообщают о значительных разрушениях в Порт-Вила.

Издание отмечает, что США и Новая Зеландия подтвердили значительный ущерб своим представительствам, расположенным в одном комплексе с британской высокой комиссией и французским посольством.

Обрушение. Фото: STR/AFP via Getty Images

Очевидцы заявили, что этаж, где располагалось посольство США, раздавило верхними этажами.

Команды Красного Креста находятся в состоянии готовности для оказания помощи пострадавшим общинам.

Было объявлено предупреждение о цунами, однако его сняли через 2 часа после толчков.

Отметим, недавно в МЧС Казахстана озвучили 10 простых шагов при землетрясении:

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте! Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков; Отойдите от мебели, окна, люстры; Найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен; Покиньте помещение (в многоэтажных домах - после прекращения толчков); Отключите воду, газ электричество; Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее); Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев; Будьте готовы к повторным толчкам; Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.