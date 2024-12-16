"Нам просто нужен мир": Би-би-си поговорила с сирийцами на Голанских высотах, где Израиль ведет военную операцию

В часе езды от Дамаска, на проселочной дороге в сирийской деревне Хадар, мы встречаем израильскую армию.

Это перевод материала корреспондента Би-би-си Люси Уильямсон, побывавшей в деревне Хадар на Голанских высотах. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Два военных автомобиля и несколько солдат в полном боевом снаряжении создают импровизированный контрольно-пропускной пункт — иностранные войска в стране, празднующей свою свободу. Нас пропустили.

Это свидетельство вторжения Израиля на сирийскую территорию — временный, по словам израильтян, захват буферной зоны, находящейся под наблюдением ООН и установленной соглашением о прекращении огня 50 лет назад.

"Может, они уйдут, может, останутся, может, сделают район безопасным, а потом уйдут, — говорит живущий в Хадаре Рияд Зайдан. — Мы хотим надеяться, но нам придется подождать и посмотреть, что будет дальше".

Деревенский староста Джаудат аль-Тавиль показывает территорию Голанских высот, оккупированную Израилем в 1967 году, которая хорошо видна из Хадара.

У многих жителей деревни там до сих пор живут родственники.

Теперь израильские войска регулярно перемещаются по их собственной деревне, часть которой выходит в демилитаризованную зону. Чуть выше видны израильские бульдозеры, работающие на склоне холма.

Спустя неделю после падения режима президента Асада к ощущению свободы здесь примешивается оттенок фатализма.

Джаудат аль-Тавиль с гордостью рассказал мне, как деревня защищалась от групп боевиков во время гражданской войны в Сирии, и показал мне портреты десятков погибших при этом мужчин.

"Мы не позволяем никому вторгаться на нашу землю, — сказал он. — Но Израиль — это целое государство, и мы не можем противиться ему. Раньше мы противостояли отдельным людям, но Израиль — это сверхдержава".

После падения режима Башара Асада в начале декабря Израиль нанес сотни авиаударов по военным объектам на территории Сирии.

А премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о новых планах удвоить население израильских поселений на оккупированных Голанских высотах, заявив, что это необходимо из-за "нового фронта", появившегося в Сирии.

Еще до того, как израильтяне обнародовали этот план, временный лидер Сирии Ахмед аль-Шараа предупредил, что действия Израиля грозят ненужной эскалацией в регионе, и заявил, что его администрация не хочет конфликта с Израилем.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что его действия были необходимы из-за угроз, исходящих от джихадистских группировок, действующих вдоль линии прекращения огня с Сирией, и подчеркнуло, что эти военные операции "ограниченные и временные".

Большинство жителей Хадара — друзы. Это замкнутая этно-религиозная группа, отколовшаяся от основного течения шиитского ислама много веков назад.

Когда Израиль оккупировал часть Голанских высот в ходе войны 1967 года, а затем в одностороннем порядке аннексировал их, некоторые друзы предпочли остаться и принять израильское гражданство.

Родословная Аль-Шараа, лидера сирийского ополчения "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировка запрещена в России), сыгравшего ключевую роль в отстранении президента Асада от власти, уходит корнями на Голанские высоты.

Некоторые жители контролируемой Сирией части высот опасаются, что Израиль собирается захватить еще больше территорий.

Многие годы Израиль сражался на Голанских высотах с поддерживаемыми Ираном ополченцами — сторонниками Асада. Этот приграничный регион был ключевым маршрутом поставок оружия из Ирана марионеточным силам, включая ливанское ополчение "Хезболла", которые Тегеран поддерживал.

Падение Асада привело к ослаблению и этих группировок, и Ирана. Но Израиль с тех пор активизировал свою военную кампанию, воспользовавшись политическим вакуумом, чтобы расширить сферу своего влияния.

Израильские военные также уничтожают военную технику, оставленную войсками Асада на базах по всей стране, чтобы она не попала не в те руки.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в воскресенье, что "непосредственная опасность" для Израиля сохраняется, а последние события в Сирии усилили угрозу, "несмотря на внешнюю умеренность, которую демонстрируют лидеры повстанцев".

Режим Асада довел сирийских друзов до бедственного состояния, на них регулярно нападали суннитские джихадистские группировки, считающие друзов "неверными". Сирийские друзы более терпимо относятся к Израилю, чем многие другие общины.

Раньше деревня сражалась с поддерживаемыми Ираном группировками, которые Израиль считает угрозой, но Джаудат аль-Тавиль сказал мне, что расстановка сил в этом районе меняется, и что сейчас он ведет переговоры с этими группировками о заключении сделки.

Сирия — не то место, где люди полагаются только на одного союзника или сражаются только с одним врагом.

"Нам просто нужен мир, — сказал мне житель Рияд Зайдан. — Мы пережили достаточно войны, достаточно крови, достаточно тяжелой жизни — нам нужно остановиться".

Религиозные меньшинства, такие как друзы, страдали при Асаде. Новые лидеры "Хайят Тахрир аш-Шам" пообещали терпимость и уважение к различным этническим и религиозным группам Сирии.

Но восемь лет назад группировка все еще была связана с глобальными джихадистскими группировками, например, с "Аль-Каидой", признанной террористической и запрещенной во многих странах мира (в том числе в России).

Примерно в то время, когда "Хайят Тахрир аш-Шам" отделилась от "Аль-Каиды" в 2016 году, сын Джаудата аль-Тавила, Абдо, был убит их боевиками на окраине Хадара, сражаясь на стороне сирийской армии.

Он показал мне дорогу, где погиб 30-летний Абдо, и я спросила, как он относится к тому, что "Хайят Тахрир аш-Шам" теперь контролирует Сирию.

"Сначала это были банды. Теперь они избавились от тирана [Асада] и пришли к власти, — сказал он. — Предполагается, что они будут править по справедливости, обеспечивать безопасность и права людей. Пока неясно, изменились ли они. Я надеюсь, что да".