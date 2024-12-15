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Два танкера с топливом разбило пополам волнами в Керченском проливе (видео)

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Нефтяной танкер в водах
Танкер. Иллюстративное фото: Paul Russel / Getty Images

В Керченском проливе сильными волнами разбило пополам российское судно "Волгонефть 212". На его борту находится экипаж из 13 человек. СМИ пишут, что бедствие терпит еще одно судно.

Как сообщили изданию РБК в пресс-службе Министерства по ЧС России, информация о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе, поступила сегодня утром.

"В связи со сложными погодными условиями, сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи балов, судно получило повреждения и запросило помощь", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что "на судне присутствуют нефтепродукты, информация о разливе уточняется".

В район Керченского пролива вылетел Ми-8 МЧС России и направился спасательный буксир "Меркурий" Морского спасательного координационного центра.

Между тем по данным Telegram-издание Mash, волны разрубили напополам танкер "Волгонефть-212". Судно стремительно тонет.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Это же издание пишет, что следом за танкером "Волгонефть-212" затонул еще один — "Волгонефть-239". У него также сломался на две части корпус после удара волны.

Агентству РИА Новости в МЧС России сообщили, что на борту этого судна находится экипаж из 14 человек.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Telegram-канал Baza сообщает, что оба судна были разбиты волнами пополам. На борту каждого из танкеров находилось более 4000 тонн мазута. Они могут вылиться в Керченский пролив.

Всего на танкерах находилось 27 человек. На данный момент спасены 8 человек: их забирают с помощью вертолета. Пока ни у кого из спасенных травм нет.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2200719-tanker-razbilo-popolam-volnami-v-kerchenskom-prolive-eshche-odno-sudno-terpit-bedstvie-video/

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