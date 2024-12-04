"Было страшно, но молчать нельзя". Кореянка, вставшая на пути у военных, рассказывает о событиях минувшей ночи в Сеуле

События минувшей ночи в Южной Корее, где уже третий день продолжается серьезное политическое противостояние между президентом и парламентом, по мнению многих экспертов, войдут в историю страны.

Это пересказ репортажа Корейской службы Би-би-си, взявшей интервью у участницы обороны здания парламента в Сеуле.

Мир облетели кадры, на которых 35-летняя Ан Гви Рен, член оппозиционной Демократической партии, противостоит военным, посланным блокировать доступ законодателей в Национальную ассамблею.

На видео видно, как она хватается за оружие одного из солдат.

"Я особо не думала в тот момент. Я просто знала, что нам нужно это остановить", — сказала она Корейской службе BBC.

Ан рассказала, что пришла к правительственному зданию, когда его уже окружали военные по приказу президента, который незадолго до этого объявил военное положение в Южной Корее.

Как и многим представителям молодого поколения Южной Кореи, словосочетание "военное положение" было для нее чуждым. Последний раз оно вводилось в стране в 1979 году.

По словам Ан, когда она услышала в новостях, что это снова происходит, ее охватила паника.

По закону Южной Кореи, при введении военного положения запрещается любая политическая деятельность, такая как митинги и демонстрации, забастовки и профсоюзные акции, а работа СМИ контролируется властями. Нарушители могут быть арестованы или задержаны без ордера.

Вскоре после того, как президент Юн Сок Ель неожиданно объявил военное положение, лидер южнокорейской оппозиции Ли Джэ Мен призвал законодателей собраться в Национальной ассамблее и провести голосование по отмене этого решения.

Ан Гви Рен вспоминает, что к тому времени, когда она добралась до главного корпуса Национального собрания (около 23:00 по местному времени), солдаты уже вступили в противостояние с чиновниками и их помощниками, пытавшимися попасть внутрь, а также с обычными гражданами, которые пришли к зданию.

"Когда я увидела вооруженных солдат, мне показалось, что история катится вспять", — сказала она в интервью Корейской службе Би-би-си.

Ей удалось попасть внутрь, и вместе с коллегами она отчаянно пыталась помешать войскам войти в здание, где должно было проходить голосование.

Они заперли вращающиеся двери изнутри и забаррикадировали их мебелью и другими громоздкими предметами. Затем она поднялась в офис Демпартии и выключила свет, чтобы кружившие над зданием вертолеты не видели, где располагаются люди.

Когда военные попытались штурмовать Национальное собрание, Ан вышла вперед.

"Честно говоря, сначала я испугалась. Но, увидев такое противостояние, я подумала, что не могу молчать", — говорит политик.

Около 01:00 парламент принял резолюцию об отмене военного положения. Все 190 присутствовавших парламентариев единогласно проголосовали за его отмену.

В 04:26 утра президент Юн объявил, что отменяет свое решение.

Вскоре у здания ассамблеи стихло, но Ан не пошла домой, а легла немного поспать в одном из залов заседаний.

"На самом деле мне было немного страшно выходить утром за пределы собрания, потому что, похоже, такси не ходили, и в целом вернуться к реальности после такого шторма, какой был прошлой ночью, было трудно", — вспоминает Ан.

Во время разговора с Би-би-си было видно, что ее переполняют эмоции.

"[Я испытываю] душевную боль и огромное разочарование от того, что происходит в Корее 21-го века", — говорит молодая женщина.