Перемирие в Ливане: "Хезболла" отойдет от границ с Израилем, но что она будет делать дальше?

Соглашению о прекращении огня между Израилем и ливанской радикальной группировкой «Хезболла» еще нет и суток, а жители приграничных районов с обеих сторон, бежавшие из эпицентра боевых действий год назад, уже начали возвращаться домой, хотя ливанская армия и ЦАХАЛ просят пока этого не делать.

Мир на Ближнем Востоке — хрупкая материя, особенно когда в воздухе еще не осела гарь ночных бомбардировок и когда для одной из сторон мир может представлять экзистенциальную угрозу.

Одним из условий вступившего в силу перемирия, с которым «Хезболла» согласилась, является ее отход от южных границ с Израилем. Это фактически лишает группировку возможности эффективно выполнять свою главную миссию — бороться с еврейским государством.

Поддержка и деньги Ирана, дававшие «Хезболле» большие военные возможности и мощное политическое влияние в Ливане, главным образом были обусловлены именно тем, что, находясь в непосредственной близости к «общему сионистскому врагу», «Хезболла» на радость Тегерана должна физически давить на Израиль всеми доступными способами.

Уход вглубь ливанской территории ставит «Хезболлу» в непростое положение. Сохранит ли она поддержку Ирана, изменятся ли ее задачи и не потеряет ли она своего влияния в новом раскладе сил на Ближнем Востоке?

Иран не оставит

На все поставленные выше вопросы можно ответить утвердительно, по крайней мере на обозримое будущее.

«Хезболла» — самая мощная и самая функциональная проиранская сила за пределами Ирана, и вряд ли Тегеран откажется от такого мощного рычага из-за некоего мирного соглашения, прочность и жизнеспособность которого пока неизвестна.

Кроме того, власти Ирана не заинтересованы в прямом столкновении с Израилем. Пара прямых ракетных обстрелов, предпринятых Тегераном в апреле и октябре этого года, — максимум, к чему Иран готов на данном этапе.

«Хезболла» остается «руками» Ирана в той части ближневосточного региона, где расположен Израиль. И пауза в активности ослабленной (Израиль разрушил сотни ее объектов) и обезглавленной (после гибели Хасана Насраллы) группировки даст Ирану возможность помочь ей не спеша восстановиться, считают эксперты британского аналитического центра по оборонным вопросам (RUSI).

Изменятся ли задачи «Хезболлы»? В целом — нет, но в обозримом будущем — да. Борьба против Израиля и укрепление позиций шиитского лагеря на Ближнем Востоке останутся ее главными целями.

Заключенное накануне соглашение и предполагаемый уход из приграничных с Израилем зон делают невозможным силовое давление на Израиль, по крайней мере, теми способами, которые применялись до этого.

По мнению израильских экспертов, боевики «Хезболлы», базирующиеся в Ливане, могут активно подключиться к деятельности сирийской ячейки — как физически, так и взяв на себя организацию диверсий.

Что касается влияния «Хезболлы» на Ближнем Востоке, то оно уже заметно ослабло после гибели ее лидера Хасана Насраллы, стоявшего во главе группировки на протяжении 32 лет.

Он определял ее политику и военную стратегию, имея огромный авторитет в Иране. По словам многих комментаторов, влияние «Хезболлы» напрямую было связано с его личностью.

Новый лидер Наим Касем — одно из самых узнаваемых лиц группировки, но за месяц пребывания во главе «Хезболлы» он пока ничем не показал, что является равнозначной заменой Насралле.

Угроза изнутри

По мнению ряда экспертов, экзистенциальная угроза «Хезболле» таится в самом Ливане.

«Хезболла» — не просто военизированная группировка, она прочно встроена в социальную и политическую жизнь Ливана и с 2005 года всегда входила в состав правительства страны.

В настоящий момент «Хезболла» занимает 15 мест в парламенте. До 2022 года в коалиции с другими радикальными партиями она обладала парламентским большинством, но потеряла его на фоне глубокого экономического кризиса в стране.

Однако это не особо сказалось на степени политического влияния «Хезболлы» в Ливане, до настоящего момента оно было по-прежнему велико.

Но, возможно, сейчас для группировки наступает переломный момент.

Она не может заявить о своей победе над Израилем, как сделала это в 2006 году. Несмотря на массированные обстрелы израильских территорий, «Хезболла» не нанесла Израилю и доли того ущерба, которым грозила. Это означает потерянные очки и удар по авторитету в глазах ее сторонников в Ливане.

Вместе с тем, ее противники тоже получили определенный сигнал: «Хезболла» пошла на перемирие, потому что не смогла быстро перегруппироваться и собраться с силами после потери руководства, и сейчас как никогда уязвима.

Недовольство «Хезболлой» внутри Ливана нарастало давно и на разных уровнях. Политические оппоненты открыто называют ее террористической организацией, взявшей Ливан в заложники, а население, как показывают опросы с 2019 года, все чаще винит группировку в коррупции, запугивании мирных жителей и постигшем страну глубоком экономическом кризисе.

Ливанские сунниты и христиане во власти давно ждут возможности вытеснить «Хезболлу» из политической и социальной жизни страны. И, вероятно, это тот самый момент, когда они захотят предпринять такую попытку.

«Ливанская армия является самым уважаемым институтом в этой многообразной и многообщинной стране. Но она не может действовать без политических указаний суверенного президента», — считает Фирас Максад, директор отдела по стратегическим связям вашингтонского Института изучения Ближнего Востока.

«Для работы с международными донорами над восстановлением страны ей необходимо реформистское правительство, которое не будет больше поддаваться «Хезболле», размахивающей иранским оружием под знаменем сопротивления Израилю», — уверен эксперт.

Скепсис в Израиле

В Израиле не верят, что «Хезболла» послушно отойдет от его северных границ и откажется от своих намерений.

Далеко не все в стране приветствуют заключенное соглашение. Многие недоумевают, почему Биньямин Нетаньяху решил не доводить до конца военную кампанию против группировки.

Сам он заявляет, что поставленные задачи выполнены.

«Мы отбросили [группировку] на десятилетия назад, устранили высших руководителей, уничтожили большую часть их ракет и оружия, нейтрализовали тысячи боевиков и уничтожили многолетнюю террористическую инфраструктуру вблизи нашей границы», — заявил израильский премьер вскоре после того, как соглашение было подписано.

При этом он предупредил, что Израиль сохраняет за собой «полную военную свободу действий».

«Если „Хезболла“ нарушит соглашение и попытается перевооружиться, мы ударим, — сказал он. — За каждое нарушение мы будем атаковать со всей силой».

Однако в израильском обществе вспоминают, что все это уже было — и даже формулировки соглашения были практически такими же. Согласно резолюции ООН 1701, положившей конец Второй ливанской войне в 2006 году, Израиль должен был вывести войска из южного Ливана, на их место должна была прийти ливанская армия, а «Хезболле» и другим военизированным предписывалось отодвинуться от израильских границ.

Однако ничего из этого, кроме выхода ЦАХАЛ из Ливана, выполнено не было, напоминают израильские эксперты, а «Хезболла» стала значительно сильнее, получив с тех пор от Ирана еще больше вооружений.

«Израиль на своей шкуре очень печально познал, что такое жить рядом с террористической организацией, которая угрожает тебя убить, готовится к тому, чтобы тебя убить, не скрывает, что она будет это делать. Закрывать дальше глаза на эту реальность, как было до 7 октября с ХАМАС, Израиль больше не имеет право, — говорит экс-советник Нетаньяху Ариэль Булштейн. — Поэтому на нашей северной границе более не может быть ситуации, когда прямо на пороге домов израильских граждан стоит террористическая армия, равной которой нет нигде в мире».

Многие западные комментаторы с ликованием говорят, что наконец-то, впервые за долгое время, на Ближнем Востоке победу празднует дипломатия.

Израильские эксперты, в свою очередь, делают упор на то, что на другом конце дипломатии должна быть страна, а не группировка, и теперь дело за Ливаном.

«Когда на его территории есть террористические формирования, Ливан не может скинуть ответственность на кого-то другого и утверждать, что он, мол, свою территорию не контролирует, поэтому он в стороне. Это безусловно важно напомнить», — считает Булштейн.

Через 60 дней, отведенных сторонам на выполнение условий соглашения, станет ясно, кто к какой ответственности готов.