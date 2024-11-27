Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Детей с аутизмом в лондонской спецшколе часами держали в комнатах для изоляции и били, выяснила Би-би-си

Опубликовано:

Подросток плачет
Подросток. Иллюстративное фото: vitapix/Getty Images

На протяжении нескольких лет в школе "Уайтфилд" на северо-востоке Лондона, считавшейся одним из лучших учебных заведений, существовали специальные «успокаивающие комнаты» без окон, где детей с особенностями развития запирали на много часов без еды и воды.

На кадрах, переданных Би-би-си родителями школьников, видно, как запертые дети в состоянии сильного стресса наносят себе увечья. Все это время к ним никто не приходит.

Судя по записям, сотрудники школы вмешались в происходящее лишь один раз, когда запертый мальчик несколько раз бросил свою обувь в камеры CCTV. Прибежавший после этого помощник учителя, по всей видимости, ударил ребенка.

Около 40 детей с нарушениями обучаемости и тяжелыми психическими расстройствами часами находились в этих комнатах — как правило, без еды и питья.

Школа «Уайтфилд» для детей с особенностями развития считалась образцовой, пока в 2017 году инспекция британского регулирующего органа в системе образования, Ofsted, не обнаружила, что в ней для изоляции детей используются обитые мягким материалом комнаты без мебели и окон.

Полиция провела расследование по факту жестокого обращения с детьми в этих «успокаивающих комнатах» в период с 2014 по 2017 год. Как выяснила Би-би-си, расследование было начато после обнаружения коробки с USB-накопителями, содержащими 500 часов видеозаписей происходившего в этих комнатах. Об их существовании стало известно только в 2021 году.

Расследование завершилось в начале этого года без предъявления обвинений.

Школа заказала собственное расследование, показавшее, что шесть сотрудников «Уайтфилд» подвергали учеников насилию. Однако результаты этого расследования не были направлены в государственную Службу раскрытия информации и предупреждения преступлений, которая может запретить людям работать с детьми. Трое из этих людей продолжали работать в школе.

После того как комнаты изоляции в школе были закрыты в 2017-м году, сотруднице заведения поручили просматривать записи с камер, однако она проигнорировала большинство происшествий, попавших на видео.

Во время расследования она пожаловалась, что потеряла «чувствительность» к отснятому материалу. Также было установлено, что она сама жестоко обращалась с детьми, однако ее не уволили.

Некоторые семьи пострадавших детей рассказали Би-би-си, что после этих «успокаивающих комнат» у их детей развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Семья одного ребенка сообщила, что он получил серьезные психологические травмы и впоследствии был помещен в психиатрическую больницу.

Родители рассказали, что жаловались в школу на необъяснимые травмы и использование комнат, но это ни к чему не привело, хотя доказательства с камер видеонаблюдения были налицо.

Столичная полиция заявила, что продолжает вести «более широкое расследование» в отношении школы «Уайтфилд».

Компания Flourish Trust, управляющая школой, заявила, что извлекла уроки из ошибок, допущенных в этом деле.

Местные органы власти заявляют, что теперь проведут собственное, «полностью независимое» расследование. В местном совете утверждают, что не изучали записи с системы видеонаблюдения, поскольку не знали о ее существовании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2193399-detey-s-autizmom-v-londonskoy-specshkole-chasami-derzhali-v-komnatah-dlya-izolyacii-i-bili-vyyasnila-bi-bi-si/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Российский дезертир рассказал Би-би-си, как охранял ядерную базу в начале войны с Украиной Если завтра война. Скандинавские страны рассылают жителям инструкции на случай боевых действий «Мы все еще представляем Россию». Кто и зачем вышел на марш оппозиции в Берлине

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie