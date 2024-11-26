Прекращение огня в Ливане: правительство Израиля решит, согласно оно на это или нет

Во второй половине дня во вторник ключевые министры правительства Израиля обсудят вопрос о 60-дневном прекращении огня в Ливане, где Израиль ведет операции против "Хезболлы".

Соглашение предполагает, что израильские войска уйдут из Ливана, а "Хезболла" выведет боевиков и оружие с территории между "голубой линией" (неофициальной границей между Израилем и Ливаном), и рекой Литани, находящейся примерно в 30 км от границы. Эту территорию должны будут взять под свой контроль войска ливанской армии.

Как сообщает израильский "12-й канал", соглашение включает в себя 60-дневное перемирие и ликвидацию буферной зоны на юге Ливана, созданной Израилем. По его данным, в течение этого времени ЦАХАЛ сохранит свое присутствие в Ливане, ливанское правительство будет контролировать закупку и производство оружия в стране, а его войска постепенно заменят израильских солдат.

США возглавят комитет из пяти стран, который будет следить за соблюдением режима прекращения огня. Этот орган опубликует документ, признающий право Израиля наносить удары по Ливану, если он посчитает, что "Хезболла" нарушает соглашение.

Как сообщает Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "в принципе" согласен на сделку.

Заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб заявил агентству Reuters, что для заключения сделки "нет никаких серьезных препятствий, если только Нетаньяху не передумает".

Израильские СМИ также сообщают, что кабинет безопасности Израиля намерен одобрить прекращение огня, но официальных комментариев пока нет. Новое соглашение в целом похоже на резолюцию Совета Безопасности ООН 1701, положившую конец войне Израиля с "Хезболлой" 2006 года, но пользуется большей международной поддержкой.

Предположительно это позволит оттеснить поддерживаемую Ираном группировку от границы с Израилем и усилить регулярные войска ливанской армии, которые будут развернуты вдоль границы после вывода израильских войск.

В ходе переговоров под руководством США ливанским властям дали понять, что ситуация, сложившаяся после 2006 года, когда "Хезболле" было позволено построить обширную инфраструктуру вдоль границы, не повторится.

В самом Израиле план перемирия нравится не всем. Многие из десятков тысяч жителей севера страны, вынужденных покинуть свои дома в результате продолжавшихся более года обстрелов из-за ливанской границы, говорят, что такое соглашение не позволит им чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы вернуться домой.

Крайне правый министр безопасности Израиля Итамар Бен Гвир, входящий в состав кабинета безопасности, заявил, что война должна продолжаться до "абсолютной победы".

Ливанские власти настаивают на том, что любое соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой" должно быть ограничено условиями резолюции Совета Безопасности ООН 1701, которая положила конец войне между "Хезболлой" и Израилем в 2006 году.

Эта резолюция также предусматривает вывод боевиков и вооружений "Хезболлы" из районов между "голубой линией" и рекой Литани. Кроме того, она запрещает наличие иностранных войск в Ливане без согласия правительства, продажи и поставки оружия и боеприпасов в Ливан без разрешения ливанского правительства, и требует от Израиля предоставить Ливану все имеющиеся у него карты минных полей.

Не очень понятно также, как будут разворачиваться ливанские войска: военные заявляют, что у них нет денег, живой силы и оборудования для того, чтобы выполнить эти обязательства.

Финансы, по всей видимости, предоставят международные организации и союзники Ливана, однако также нет уверенности, что ливанская армия в случае необходимости сможет противостоять "Хезболле", не говоря уже о том, что в этом случае ливанцам придется воевать против ливанцев, а в стране, где глубоко укоренились межконфессиональные противоречия, это чревато серьезными рисками

Перестрелки между израильскими военными и боевиками "Хезболлы" происходят почти каждый день с 8 октября прошлого года, когда группировка обстреляла Израиль ракетами в знак поддержки нападения ХАМАС на юг Израиля.

Бои между "Хезболлой" и Израилем начались с новой силой после начала наземного вторжения Израиля в южный Ливан в конце сентября.

Столкновения продолжились минувшей ночью. ЦАХАЛ заявил, что военные самолеты в понедельник вечером нанесли удары по "транзитным маршрутам" на границе Сирии и Ливана, которые, по их данным, Иран использует для передачи оружия "Хезболле".