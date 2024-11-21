Илон Маск заявил, что правительство США могут ждать массовые сокращения

Илон Маск и Вивек Рамасвами, которые возглавят новый департамент в правительстве Дональда Трампа, заявили, что готовятся провести массовые сокращения в правительстве, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

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Илон Маск и Вивек Рамасвами пообещали федеральному правительству массовые сокращения численности персонала, а также рассказали о своем видении работы Департамента эффективности правительства (DOGE), который будет создан по инициативе избранного президента Дональда Трампа.

Бизнесмены заявили, что планируют рекомендовать президенту значительно сократить государственные расходы, а также уволить большинство федеральных служащих. О том, что Трамп официально привлек Маска и Рамасвами к работе будущего правительства, стало известно на прошлой неделе.

Сообщается, что сначала DOGE будет работать в сотрудничестве с экспертами по правовым вопросам, внедренными в правительственные агентства, чтобы определить правила, которые Трамп может отменить. Эти усилия будут опираться на передовые технологии. Не исключено, что предприниматели имели в виду использование искусственного интеллекта.