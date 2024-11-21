Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Илон Маск заявил, что правительство США могут ждать массовые сокращения

Опубликовано:

Илон Маск
Илон Маск. Фото: Kent Nishimura/Getty Images

Илон Маск и Вивек Рамасвами, которые возглавят новый департамент в правительстве Дональда Трампа, заявили, что готовятся провести массовые сокращения в правительстве, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Илон Маск и Вивек Рамасвами пообещали федеральному правительству массовые сокращения численности персонала, а также рассказали о своем видении работы Департамента эффективности правительства (DOGE), который будет создан по инициативе избранного президента Дональда Трампа.

Бизнесмены заявили, что планируют рекомендовать президенту значительно сократить государственные расходы, а также уволить большинство федеральных служащих. О том, что Трамп официально привлек Маска и Рамасвами к работе будущего правительства, стало известно на прошлой неделе.

Сообщается, что сначала DOGE будет работать в сотрудничестве с экспертами по правовым вопросам, внедренными в правительственные агентства, чтобы определить правила, которые Трамп может отменить. Эти усилия будут опираться на передовые технологии. Не исключено, что предприниматели имели в виду использование искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2190560-ilon-mask-zayavil-chto-pravitelstvo-ssha-mogut-zhdat-massovye-sokrashcheniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie