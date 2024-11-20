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Картина бельгийского художника Рене Магритта была продана на аукционе за рекордную сумму

Опубликовано:

Аукцион Christie's
Аукцион Christie's. Фото: Instagram.com/christiesinc

Картина художника-сюрреалиста Рене Магритта "Империя огней", написанная в 1954 году, была продана на аукционе за рекордную сумму в 121,2 млн долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal. 

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Работа бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта "Империя огней" (1954) была продана на аукционе Christie's за 121,2 млн долларов, что стало рекордом для произведений художника. Картина, сочетающая элементы дня и ночи, первоначально оценивалась в 95 млн долларов.

Продажа последовала за торгами Sotheby's, где за день до этого картина Клода Моне была продана за 65,5 млн долларов. Таким образом, аукционный дом Christie's закрепил успех, добавив Магритта в список элитных художников, чьи работы продаются за девятизначные суммы.

Магритт, известный сюрреалистическими интерпретациями привычных предметов (труб, яблок, котелков и т.д.) теперь входит в топ-20 самых дорогих художников, наряду с Пабло Пикассо и Леонардо да Винчи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2189973-kartina-belgiyskogo-hudozhnika-rene-magritta-byla-prodana-na-aukcione-za-rekordnuyu-summu/

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