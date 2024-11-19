"Они хотят отнять наши права". Маори вышли на крупнейший протест в истории Новой Зеландии

Более 40 тысяч человек собрались у парламента Новой Зеландии. Они протестуют против законопроекта, который предполагает новую интерпретацию соглашения 1840-го года между британскими колонизаторами и коренным народом маори. Маори считают, что законопроект поставит под вопрос их права.

Демонстрация у парламента во вторник, 19 ноября, подводит итог хикои («марш», или «длинное пешее путешествие» в переводе с языка маори) — мирного протеста, который проходит в течение девяти дней по всей стране.

Делегацию к зданию парламента, где рассматривался законопроект, возглавила королева маори Нга Вай Хоно и те По. Многие протестующие оделись в цвета флага маори.

Этот хикои — крупнейший в истории коренного народа. Он превзошел самый известный марш 1975-го года, когда 5 тысяч человек прошли через весь Северный остров в знак протеста против потери земли и прав маори. Предыдущий большой хикои в 2004 году собрал около 20 тысяч человек, выступающих против национализации береговой полосы и морского дна.

В этот раз маори протестуют против законопроекта, который был внесен входящей в правящую коалицию либертарианской партией Act Political (ACT).

Документ подразумевает новую интерпретацию Договора Вайтанги — соглашения, которое британские колонизаторы и вожди нескольких племен маори подписали в 1840-м году и которое считается основополагающим документом сегодняшней Новой Зеландии.

В договоре всего три статьи. В первой вожди уступают суверенность британской короне, вторая гарантирует право собственности (в том числе на землю) для всех людей в Новой Зеландии, а третья обещает защиту, права и привилегии субъектов Британии для новозеландцев.

Договор составлен на двух языках — английском и маори. Однако в письменном языке маори в XIX веке не было точного перевода для некоторых английских слов, в том числе «суверенность» и «право собственности», и это открыло возможность для разных интерпретаций договора.

Авторы нового законопроекта полагают, что он необходим, чтобы отразить реальность, в которой Новая Зеландия состоит не только из маори и британских колонизаторов, а является многонациональной страной.

Лидер партии ACT Дэвид Сеймур считает, что со временем Договор Вайтанги привел к разделению, а не объединению народов.

«Мой законопроект подразумевает, что у меня, как и всех остальных, вне зависимости от того, прибыли их предки сюда тысячу лет назад, как некоторые из моих, или сошли с самолета в аэропорту Окленда этим утром, чтобы начать свою жизнь в качестве новозеландцев, есть такие же базовые права и достоинство», — пояснил Сеймур Би-би-си.

«Все начинается с того, что вы встречаете человека и спрашиваете — кто твои предки? Какой ты человек? Раньше это называли предубеждением. Лицемерием. Это называли профайлингом и дискриминацией. А теперь мы пытаемся превратить это в добродетель. Я думаю, это большая ошибка».

Критики законопроекта считают, что документ, открывая для интерпретации приципы Договора Вайтанги, ставит под угрозу легитимность коренного населения в Новой Зеландии.

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Луксон заявил, что Национальная партия не будет поддерживать законопроект своих соратников по коалиции. «Мы не думаем, что одним росчерком пера можно переписать 184 года дебатов и дискуссий», — сказал он.

Новая Зеландия зачастую приводится в пример как мировой лидер в том, что касается прав коренного народа, но при нынешнем правоцентристском правительстве некоторые опасаются, что эти права находятся под угрозой.

«Они пытаются отнять наши права», — объяснил Би-би-си Стэн Лингман, среди предков которого есть как маори, так и шведы.

Другие новозеландцы считают, что протест зашел слишком далеко.

«Они [маори] как будто бы хотят все больше и больше», — говорит Барбара Лекомт, живущая в прибрежном пригороде Веллингтона. «Сейчас у нас космополитический микс из разных национальностей. Мы все — новозеландцы. Я думаю, мы все должны работать вместе и иметь равные права».

Однако сопредседатель партии маори Те Пати Маори Дебби Нгавера-Пакер считает, что до равноправия в Новой Зеландии еще далеко.

На прошлой неделе заседание парламента было прервано, когда депутаты начали танцевать хака — ритуальный танец маори — в знак протеста против законопроекта.

Организаторы хикои в понедельник обучали пришедших словам и движениям танца хака, посвященного Договору Вайтанги.

«Это не просто хикои — это всеобщий хикои», — пояснила бабушка Роуз Рахарухи Спайсер. Организаторы призвали присоединиться к протесту и тех, кто не принадлежит к народу маори.

«Это наследие для наших внуков», — говорит она.