Если завтра война. Скандинавские страны рассылают жителям инструкции на случай боевых действий

В понедельник миллионы жителей Швеции начали получать разосланную властями страны брошюру, объясняющую, что делать в случае боевых действий. Аналогичные инструкции выпустили также правительства Финляндии, Норвегии и Дании — скандинавских стран, которые после нападения России на Украину все больше опасаются за свою безопасность.

Шведская брошюра озаглавлена "Если наступит война или кризис". Ее предыдущая версия была выпущена шесть лет назад, но теперь ее объем увеличился в два раза. А впервые подобная брошюра вышла в свет еще во время Второй мировой войны и с тех пор постоянно обновлялась.

Власти Швеции объясняют появление нового издания изменением ситуации с глобальной безопасностью.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Швеция отказалась от многовековой традиции нейтралитета и стала членом НАТО.

На аналогичный шаг пошла также соседняя Финляндия. Там, в отличие от других скандинавских стран, уже многие годы уделяют большое внимание безопасности и обороне: это связано в том числе с опытом советско-финской войны 1939-40 годов и протяженной границей с Россией.

"Если исходить из финского опыта, [политика Швеции] выглядит немного странно, — считает профессор шведской Академии обороны родом из Финляндии Илмари Каихко. — Финляндия всегда помнила, что война возможна, а вот жителей Швеции пришлось несколько встряхнуть, чтобы они поняли, что это действительно может произойти".

Брошюра начинается с такого утверждения: "Если на нас нападут, все должны помогать защите независимости Швеции и нашей демократии. Каждый день вместе с нашими родственниками, коллегами, друзьями и соседями мы укрепляем нашу оборону. Из этой брошюры вы узнаете, как вы можете подготовиться и что делать в случае войны или кризиса".

Кроме того, в самое начало пособия перенесено следующее заявление: "Если на Швецию нападет другая страна, мы никогда не сдадимся. Любая информация, что сопротивление необходимо прекратить, не соответствует действительности".

В числе прочего власти рекомендуют жителям позаботиться о запасе питьевой воды и продовольствия, которых должно хватить, по меньшей мере, на трое суток. В список необходимых пищевых продуктов включены картошка, капуста, морковка и яйца, а также консервы с соусом для спагетти и пакеты с ягодным супом.

67-летний шведский экономист Ингемар Густафсон говорит, что уже получал предыдущие копии такой брошюры и появление новой версии не заставило его больше бояться войны. "Меня это не слишком беспокоит, я все это спокойно воспринимаю, — сказал он. — Хорошо, что мы получаем информацию о том, как действовать и как готовиться, но я, конечно, всех этих приготовлений не делал".

24-летняя Эве Айосмаки, которая приехала из Финляндии учиться в шведский Гетеборг, говорит, что сейчас она чувствует себя в большей безопасности, чем почти три года назад, когда полномасштабная война России против Украины только началась. "Я сейчас меньше волнуюсь по этому поводу, но все равно постоянно думаю, что же буду делать, если начнется война. Особенно — потому, что у меня в Финляндии осталась семья".

Каихко при этом предупреждает, что некоторые рекомендации правительства может быть сложно реализовать с практической точки зрения. "Где все это хранить, если у вас большая семья и вы живете в маленькой квартире?" — спрашивает он.

В этом году министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин предупреждал, что "в Швеции может быть война", однако он говорил об этом, чтобы привлечь внимание к медленной, по его мнению, работе по оборонной подготовке страны.

Что в других скандинавских странах

Жители Норвегии также получили брошюру, в которой жителей страны призывают подготовиться к автономной жизни в течение недели в случае экстремальных погодных условий, войны и других угроз.

"Мы разослали 2,2 млн экземпляров, каждое домохозяйство в Норвегии получит один из них", — сказал Торе Камфьорд из норвежского управления гражданской обороны.

Норвежское правительство рекомендует жителям держать дома запас продуктов с долгим сроком годности, таких как консервы с бобами, энергетические батончики и макароны, а также медицинские препараты, в том числе таблетки йода на случай ядерного инцидента.

Предыдущая версия такой брошюры была отправлена в 2018 году, но Камфьорд сообщил, что документ пришлось обновить из-за изменения климата и увеличения риска в связи с экстремальными погодными условиями, такими как наводнения и оползни.

Финляндия также только что опубликовала в интернете обновленную версию своих инструкций по "подготовке к инцидентам и кризисам". В отличие от Швеции и Норвегии, в Хельсинки решили не печатать физические копии брошюр, поскольку "это обойдется в миллионы", и сделать ставку на распространение цифровой версии.

Раздел, посвященный военным конфликтам, содержит подробности о том, как именно правительство и президент страны отреагируют на возможное вооруженное нападение. Власти настаивают, что Финляндия "хорошо подготовлена к самообороне".

Финское правительство дает гражданам рекомендации на случай нескольких сценариев и просит их быть готовыми позаботиться о себе по крайней мере на первом этапе тех или иных кризисов.

В том числе финнам предлагают подумать, как они смогут выжить без электричества в условиях 20-градусного мороза. В "тревожный список" финского правительства включены таблетки йода, еда, которую можно приготовить быстро, корм для животных и пауэрбанки.

Летом этого года агентство Дании по чрезвычайным ситуациям сообщило, что рассылает всем гражданам информацию о том, какое количество продовольствия, воды и лекарств им необходимо, чтобы пережить кризис в течение трех дней.