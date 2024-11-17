"Одна из крупнейших воздушных атак". Что известно о массированном ударе по Украине

Россия впервые с августа в ночь на 17 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и дронами по Украине, целью стали объекты критической инфраструктуры. В стране был введен режим экстренного отключения электричества. Известно о пяти погибших. Власти назвали эту атаку одной из крупнейших с начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил утром, что для атаки на Украину в воскресенье российские военные использовали около 120 ракет и 90 беспилотников.

"Массированный комбинированный удар по всем регионам Украины», — написал Зеленский в телеграме, перечислив ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы". "В общей сложности около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей", — добавил он.

Позже эти цифры назвали и Воздушные силы ВСУ, утверждая, что удалось сбить семь из восьми гиперзвуковых "Кинжалы" и гиперзвуковой "Циркон", а также еще 89 крылатых ракет и пять авиационных. В атаке, согласно заявлению, участвовали семь стратегических бомбардировщиков и два дальних бомбардировщика, а также другие самолеты.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в соцсети Х, что Россия провела "одну из крупнейших воздушных атак" с начала войны. Предыдущий подобный комбинированный удар был в августе.

Российские военные атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране, в результате чего был объявлен режим экстренных отключений электроэнергии, сообщил в фейсбуке министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В Киеве обломки упали по меньшей мере в трех районах, в Печерском районе загорелась крыша пятиэтажного жилого дома, пострадали две женщины, сообщила городская военная администрация и МВД Украины.

Известно о пяти погибших в трех регионах страны.

В Николаеве при атаке дронов погибли две местные жительницы, несколько человек ранены, в том числе 14-летняя девушка, заявили в областной прокуратуре. О двух погибших сообщает глава Одесской области Олег Кипер, не уточняя подробности.

Во Львовской области при падении обломков крылатой ракеты погибла 66-летняя женщина, заявил глава областной военной администрации Максим Козицкий. "В момент атаки она находилась в автомобиле, — написал он в телеграме. — Еще двое мужчин получили ранения".

Во Львовской области, как и в других регионах, российские военные нанесли удары по критической инфраструктуре, в результате чего была повреждена "магистральная труба теплоснабжения", сообщил Козицкий. В результате атаки также загорелись 12 гаражей.

В Днепре осколочные ранения получил 42-летний мужчина, также взрывы звучали в Кривом Роге, рассказал губернатор Сергей Лысак.

Массированный удар по Украине. Фото: t.me/dsns_telegram

Глава Запорожской военной администрации Иван Федоров сообщил о трех ударах по областному центру, в результате которых пострадали двое мужчин. "Как и по всей территории Украины, целили по критической инфраструктуре области", — написал он в телеграме.

В Одессе вместе с электричеством пропала вода, следовало из сообщений властей. В Винницкой области после ударов по объектам критической инфраструктуры также было прекращено электроснабжение, заявили в областной администрации.

В Ровенской области целью атаки также стал объект критической инфраструктуры, электро- и водоснабжение будут восстанавливать постепенно, сообщили власти. Энергетическая инфраструктура пострадала и Волынской области, которая Россия атакует реже других регионов Украины.

Аварийные отключения света также были введены в Полтавской и Черниговской областях.

Горящие машины. Фото: t.me/dsns_telegram

Министерство обороны России заявило, что утром в воскресение российские военные "нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения" и дронам по "критически важным объектам энергетической инфраструктуры" в Украине.

Минобороны при этом утверждает, что эти объекты обеспечивали работу военно-промышленного комплекса. Удары, сказано в заявлении, также наносились по "предприятиям, выпускающим продукцию военного назначения". "Все спланированные цели поражены", — как обычно утверждает российское оборонное ведомство.

Это первая столь масштабная атака с августа. В среду впервые за последние 73 дня комбинированной ракетно-дроновой атаке подвергся Киев.

"Вооруженные силы России нанесли массированный, комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. В последний раз такой мощный удар враг нанес почти три месяца назад", — заявили сейчас в городской военной администрации Киева. "Под ударом оказалась практически вся территория Украины. В столице воздушная тревога объявлялась дважды и суммарно продолжалась около пяти часов", — уточнили в администрации.

Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины с конца 2022 года. Энергетическому комплексу был нанесен существенный ущерб.

Украинские власти ожидали возобновления атак с наступлением холодов.