Республиканцы получили большинство в Сенате — впервые с 2018 года

Республиканцы вновь взяли под свой контроль Сенат, победив в Огайо и Западной Вирджинии и добившись перевеса над демократами с преимуществом 51-49.

Места в Сенате получат нынешний губернатор Западной Вирджинии Джим Джастис, победивший Джо Манчина, и Берни Морено, который сменит представлявшего Огайо демократа Шеррода Брауна.

Контроль над Палатой представителей также может достаться республиканцам, хотя точный расклад сил пока не известен.

Получив контроль над Палатой представителей, Сенатом и самим Белым домом, республиканцы приобретут широкие полномочия, которые позволят им принимать законы и продвигать повестку дня президента. В последний раз большинство в Сенате республиканцы обеспечивали себе в 2018 году.

В Огайо Браун проиграл иммигранту из Колумбии и бывшему продавцу автомобилей Морено, который не постеснялся назвать своего оппонента «слишком либеральным для Огайо».

Борьбу двух политиков за этот штат уже назвали самой дорогой сенатской гонкой в истории США.

Проигравший ветеран американской политики заявил журналистам, что результат стал «разочарованием, но не поражением», добавив, что он «не прекращает борьбу за рабочих».

С Западной Вирджинией все несколько сложнее, потому что победивший там Джим Джастис до недавних пор был демократом, но на митинге Трампа в 2017 году переметнулся в лагерь республиканцев.

В общей сложности во вторник шла борьба за 34 места в Сенате.

В Техасе союзник Трампа Тед Круз в тяжелой борьбе победил бывшего профессионального игрока в американский футбол Колина Оллреда и остался на третий срок.

Демократы сконцентрировали на победе все усилия, но в Техасе они вот уже больше 30 лет не могут добиться успеха.

Нешуточная борьба развернулась и в Небраске, где действующему сенатору Деб Фишер неожиданно острую конкуренцию составил автомеханик Дэн Осборн, зарегистрированный как независимый кандидат. Однако республиканка удержала кресло за собой.

Рокировка в Сенате немедленно вызвала к жизни дискуссию о том, кто заменит сенатора от Кентукки Митча Макконнела к качестве лидера нового сенатского большинства в ходе новой законодательной сессии.

В начале года 82-летний Макконнел заявил, что откажется от этого важного поста.

Выступая во вторник вечером на митинге по случаю близившейся победы, действующий сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт, также удержавший за собой сенаторский пост, предсказал, что республиканцы получат большинство, а роль лидера этого большинства предопределил себе.

«Флорида — это центр Республиканской партии страны, — заявил он собравшимся на митинг, — и Вашингтон может извлечь огромный урок из того, что мы сделали в этом великом штате».

Что касается демократов, то Энджела Олсобрукс победила популярного губернатора-республиканца Ларри Хогана на выборах в Сенат в Мэриленде, а демократ Лиза Блант Рочестер — в Делавэре. Для Рочестер срок в Конгрессе станет уже четвертым, и к тому же это означает, что впервые в истории США в Сенате одновременно будут две чернокожих женщины.

Ранее в Сенате уже заседали три чернокожих женщины: Кэрол Мосли Браун от штата Иллинойс, Лафонза Батлер и Камала Харрис от Калифорнии. Но их сроки полномочий в Сенате не совпадали.

В Палате представителей тоже произошло историческое событие: впервые в истории выборы выиграла трансгендерная женщина. Сара Макбрайд будет представлять в Конгрессе штат Делавэр.

В Нью-Джерси демократы оставили за собой место, которое покинул Боб Менендес на волне скандала о взятках. Его занял первый в истории страны сенатор-американец корейского происхождения Энди Ким.

Демократ Адам Шифф, возглавлявший две процедуры импичмента Дональда Трампа, будет по-прежнему представлять в Сенате Калифорнию. Он сменил на этом посту недавно скончавшегося ветерана американской политики сенатора-демократа Диану Файнстин.

Теперь обе партии стремятся взять под контроль Палату представителей Конгресса, однако точный расклад сил там будет известен не ранее чем через несколько дней.