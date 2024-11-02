Лукашенко — первый кандидат в президенты; новые облавы против оппозиции. Главное в Беларуси за неделю

ЦИК Республики Беларусь начал принимать документы будущих кандидатов в президенты на выборах в январе 2025 года и первым зарегистрировал инициативную группу Александра Лукашенко. Другие кандидаты тоже пытаются зарегистрироваться, но настоящих оппозиционеров среди них в этот раз не ожидается.

Тем временем, правозащитники сообщают о новой операции силовиков против оппозиции: уже известно о задержаниях в пяти городах.

Би-би-си рассказывает о главных события в Беларуси на этой неделе.

Александр Лукашенко — первый из допущенных

Весь этот год Александр Лукашенко давал уклончивые ответы на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты. В это же время трудовые коллективы и студенты по всей стране устраивали флешмоб под названием "Надо!", намекая, что Лукашенко, возглавляющему страну с 1994 года, пора идти на седьмой срок.

Белорусское издание "Зеркало" писало, что студентов на эти акции сгоняли руководители учебных заведений.

В конце октября Лукашенко официально объявил о решении участвовать в выборах. Через несколько дней его инициативная группа принесла документы в ЦИК.

Теперь на рабочих совещаниях Лукашенко говорит, что люди будут "принимать у власти экзамен за пятилетку", что надо будет "прыгать выше", и критикует "разгул демократии" в Европе и Америке.

Бывшие спойлеры и аутсайдеры

В предстоящих выборах не ожидается участия реальных оппозиционеров, это будут непопулярные и лояльные власти кандидаты. Даже их попытки зарегистрироваться в ЦИК пока выглядят комично.

Например, Александр Дроздов на регистрацию своих инициативных групп не принес список членов этих групп, пишет "Зеркало".

Другой кандидат, Юрий Губаревич, подал документы по электронной почте, хотя закон такого варианта не предусматривает.

О желании идти на выборы заявила также предпринимательница Диана Ковалева и председатель Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков (у первой опыта в политике нет; второй был депутатом парламента).

Подала документы и многолетний пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова, которую СМИ называют "главным идеологом Минска". В августе и осенью 2020-го она публично оправдывала действия силовиков, разгонявших мирные демонстрации.

Глава либерально-демократической партии Олег Гайдукевич баллотировался на выборах 2020 года, но снял кандидатуру в пользу Лукашенко. Он находится под санкциями ЕС, Великобритании и США за то, что публично приветствовал принудительную посадку в Минске самолета Ryanair с Романом Протасевичем и Софьей Сапегой на борту.

Еще одна кандидатка, Анна Канопацкая, уже участвовала в президентских выборах в 2020 году и набрала на них 1,68% голосов, согласно официальным данным. Голосования для белорусов за рубежом в этот раз не будет.

Офис Светланы Тихановской призвал жителей страны голосовать "против всех" — в отличие от России, такая графа в бюллетенях здесь еще сохранилась.

Новые рейды и задержания

Местные правозащитники и издание "Наша Нива" пишут, что в дни регистрации кандидатов силовики устроили новые рейды по адресам граждан, которых подозревают в оппозиционных настроениях.

"Нашей Ниве" известно о таких случаях в Минске и Гомеле, а правозащитники говорят о райцентрах Гродненской области.

"Проверяют информацию на мобильных телефонах и геолокацию телефонов в 2020 году (вероятно, смотрят в своих базах архивные данные о передвижениях на основе вышек сотовой связи). Если кого-то не было на рабочем месте, еще и вызывают в отделение", — пишет правозащитный телеграм-канал "Суды и задержания. Гродно и область".

Официально силовики не сообщают об обысках, а многие жертвы облав боятся говорить о них публично, чтобы не навлечь на себя новых проблем. Поэтому масштаб происходящего оценить сложно.

За последние две недели милиция также дважды задержала легендарную белорусскую правозащитницу, 77-летнюю Нину Багинскую. В первый раз ее остановили 19 октября, когда она шла по улице с плакатом с буквами "БНФ" (Белорусский народный фронт — старейшая оппозиционная партия, ликвидированная в 2023 году).

30 октября Багинскую задержали снова — за попытку привязать красно-белую ленточку к дереву. На нее составили административный протокол и отпустили.