"Это было как цунами": испанцы рассказывают, как пережили катастрофическое наводнение

В результате сильнейших наводнений в Испании погибли около сотни человек и десятки пропали без вести, большинство из них — в регионе Валенсия. Пережившие стихию испанцы рассказывают, что были потрясены скоростью и мощью, с которой прибывала вода, не оставившая жертвам времени на спасение.

"Когда вода начала подниматься, это было как волна. Это было похоже на цунами", — рассказывает 21-летний Гильермо Серрано Перес из Пайпорты недалеко от Валенсии.

Он один из тысяч испанцев, пострадавших от разрушительных последствий масштабных наводнений, охвативших несколько регионов на востоке и юго-востоке страны и унесших жизни по меньшей мере 95 человек.

Во вторник вечером Гильермо вместе с родителями ехал по автостраде, когда хлынула вода. Они смогли спастись, бросив машину на произвол судьбы и забравшись на мост.

От тревоги до паники

Наводнения в Испании. Фото: Anadolu/Getty Images

Несмотря на то, что проливной дождь к тому моменту шел уже несколько часов, многие, как и Гильермо Серрано Перес с семьей, были застигнуты врасплох силой наводнения.

Однако признаки надвигающейся стихии были налицо.

Во вторник утром, около 07:00 по местному времени, испанское метеорологическое агентство Aemet предупредило, что в регионе Валенсия прогнозируются проливные дожди.

"Будьте очень осторожны! Чрезвычайная опасность! Не путешествуйте без крайней необходимости", — написал Aemet в соцсети X, после чего выпустил "максимальное красное предупреждение".

В течение дня поступали новые сигналы тревоги и предупреждения местным властям не допускать приближения жителей к берегам реки.

К 15:20 региональный координационный штаб по чрезвычайным ситуациям уже публиковал снимки сильно затопленных улиц в муниципалитетах Ла-Фуэнте и Утьель к западу от Валенсии.

Наводнения в Испании. Фото: Jose Jordan/Getty Images

Спустя несколько часов штаб сообщил о разливе нескольких рек в этом районе и призвал людей не подходить к берегам.

Но предупреждение запоздало — ситуация к тому моменту уже развивалась стремительно.

Город Чива, расположенный примерно в 20 км от реки Палансии, одним из первых испытал на себе ярость наводнения.

Глубокий овраг, пересекающий город, с полудня вторника начал заполняться водой после сильных ливней.

К 18:00 улицы города превратились в бурные реки, вода уносила автомобили, фонари и скамейки.

Экстренные службы спешили на помощь по всему региону, но скорость, с которой вода заполняла улицы, была беспрецедентной.

"Внезапно сверху обрушился очень сильный ливень… и вода поднялась на один или полтора метра за несколько минут", — рассказывает мэр города Риба-роха-де-Турия.

Тем временем из других районов начали поступать сообщения о пропавших без вести, унесенных паводковыми водами.

Однако служба гражданской обороны лишь спустя два с лишним часа, после 20:00, разослала предупреждение жителям региона Валенсия с призывом воздержаться от поездок по дорогам.

К тому моменту прошло уже больше 12 часов с тех пор, как испанское метеорологическое агентство выпустило первое "красное предупреждение".

Некоторые критикуют власти за то, что их предупреждение вышло слишком поздно, и у жителей не осталось времени на то, чтобы укрыться на верхних этажах или покинуть дороги. В это время дня они были забиты транспортом с людьми, возвращавшимися домой после работы.

"Скорость воды была безумной"

Пако ехал из Валенсии в близлежащий Пикассент, когда его застало врасплох наводнение, захлестнувшее дороги.

Он рассказал газете El Mundo, что "скорость воды была безумной", вода увлекала за собой автомобили: "Давление было огромным. Мне удалось выбраться из машины, и вода прижала меня к забору, за который я смог ухватиться, но я не мог сдвинуться с места".

Наводнения в Испании. Фото: David Ramos/Getty Images

"Вода мне не позволяла. Она порвала мою одежду", — сказал он.

Патрисия Родригес из Седави тоже попала в зону наводнения по пути домой с работы.

Она рассказала местным СМИ, что вода начала подниматься, когда она стояла в пробке в районе Пайпорты, и машины начали плыть.

"Мы боялись, что река выйдет из берегов, потому что были в самом опасном месте", — рассказала она. Ей удалось спастись пешком с помощью другого водителя, и она с ужасом наблюдала, как молодой человек неподалеку переносил новорожденного младенца в безопасное место.

Наводнения в Испании. Фото: Europa Press News/Getty Images

"Хорошо, что никто не поскользнулся, иначе нас бы унесло течением", — говорит она.

Хаос и мольбы о помощи

Сообщения в соцсетях рисуют картину хаоса, охватившего регион с наступлением ночи.

В одном из видеороликов, опубликованных в X, прикованные к инвалидной коляске обитатели дома престарелых в Пайпорте не могут выбраться из столовой, где бурая вода доходит им до колен.

Рут Мойано, жительница города Бенетуссер недалеко от Валенсии, рассказывала в соцсетях о все более отчаянном положении дел в своем городе. Взывая о помощи, она говорила, что укрылась на верхних этажах своего дома вместе с соседями, но у одного из них случился сердечный приступ, и он умер.

Наводнения в Испании. Фото: David Ramos/Getty Images

"Гражданская гвардия прибыла пешком, но они не могут попасть в дом, потому что у входа застряла машина, — написала она рано утром в среду. — Кто-нибудь может сказать мне, может ли кто-нибудь еще помочь?"

К утру среды дневной свет позволил увидеть весь масштаб разрушений: сотни автомобилей, наваленных друг на друга, разрушенные предприятия и целые деревни, покрытые грязью и обломками.

В Валенсии спасли мужчину по имени Хулиано Санчес с симптомами переохлаждения после того, как он в течение семи часов цеплялся за пальмы.

"Я не хотел умирать", — рассказал он изданию El Periódico. — Я изо всех сил держался за пальмы, чтобы река не унесла меня".

Но многим повезло меньше.

Десятки людей по всему региону до сих пор числятся пропавшими без вести, а те, кто выжил, рассказывают о своей беспомощности перед лицом ужасающих разрушений.

"Мы видели, как две машины унесло течением, и мы не знаем, были ли внутри люди, — рассказал один из мужчин изданию Las Provincias. — Мы никогда не видели ничего подобного".

"Это было разрушительно": рассказ колумбийки, пережившей наводнение вместе со своей семьей

Во вторник днем колумбийка Виктория Лопес, живущая в районе Ла-Торре в Валенсии с мужем и 9-летней дочерью, даже не подозревала, что случится с ее районом.

Она помнит, что был сильный ветер, и знакомый предупредил ее о надвигающемся шторме.

"Он спросил, где я припарковала машину, я сказала, что прямо на проспекте. Я вышла из машины, и все выглядело нормально: улица была абсолютно сухой, ни капли воды. И я подумала то же, что и все мы: "Они преувеличивают, не может быть все так плохо", — рассказала она BBC Mundo.

Виктория говорит, что с этого момента все происходило очень быстро. Когда она попыталась выйти из дома обратно на улицу, дверь ее подъезда была залита водой на высоту полтора метра.

"Потом мы увидели, что машины плывут. Они не то чтобы двигались из-за воды, они полностью плавали. Это было невероятное зрелище, мы не могли поверить".

Виктория живет на пятом этаже, поэтому ее квартира была в безопасности. Ее главной заботой был семейный автомобиль.

"Мы увидели, как сосед плывет в воде посреди улицы, а потом я сказала мужу: "Посмотри на машины, наша пропала". Мы до сих пор мы не знаем, где наша машина", — говорит она.

Виктория рассказала, что помогла нескольким соседям, которые остались без крова.

"Я приютила их, и они провели у нас ночь, потому что куда им еще идти? Наше здание — одно из немногих, где есть электричество, интернет и питьевая вода", — говорит она.

Город Валенсия, где живет семья Виктории, частично пострадал от наводнения и шторма, хотя и не так сильно, как другие города региона, такие как Торренте, Чива, Альфафар или Пайпорта. Только в последнем погибли по меньшей мере 34 человека и была объявлена чрезвычайная ситуация.

"Я понимаю, что мне очень повезло. У меня есть подруга, которая живет на первом этаже, и она потеряла все: дом, вещи, воспоминания. Это просто ужасно", — говорит Виктория сквозь слезы.