Выборы в США: куда направлены деньги и влияние еврейского лобби на фоне войны на Ближнем Востоке

Президентская гонка в США вышла на финишную прямую. Помимо действующих лиц, которые у всех на слуху, в ней все время участвовал еще один незримый, но очень влиятельный игрок — американское произраильское лобби. Демократ Джо Байден оставляет после себя Ближний Восток в огне, и задача лоббистов — обеспечить Израилю защиту через лояльных ему политиков в новой администрации США.

Эта сила всегда присутствовала в политических процессах на Капитолийском холме, но сейчас ее усилия особенно заметны.

На деле это означает, что сотни миллионов долларов различных произраильских групп, а их в США десятки, потекли в пользу политиков и конгрессменов, выражающих поддержку Израилю.

О могуществе еврейского лобби и его больших финансовых возможностях существует не одна теория заговора.

Что это значит в контексте выборов и может ли как-то повлиять на их исход?

[Лоббирование (в отличие от подкупа) абсолютно легально в США и регулируется множеством правил. Это явление интерпретируется судами как осуществление права на свободу слова, защищенного Первой поправкой к Конституции США — примечание редакции].

Цели лоббистов

На протяжении десятилетий произраильское лобби традиционно поддерживает политиков, симпатизирующих Израилю, способствуя их приходу во власть на разных уровнях, и мешает карьерам тех, кто допускает враждебные выпады в адрес Израиля.

Одни произраильские лоббисты делают разделение строго по партийному признаку: республиканцы — традиционно лучше для Израиля, демократы — хуже.

Главным бенефициаром денежных потоков этих лоббистских групп автоматически становится Дональд Трамп, при котором на посту президента были подписаны нескольких важных для Израиля ближневосточных мирных соглашений. Его возвращение в Белый дом почти стопроцентно гарантирует Израилю дальнейшую поддержку.

Другие группы работают на то, чтобы при любом новом президенте, независимо от партии, курс США на Ближнем Востоке неизменно оставался бы произраильским.

Их силы и большая часть средств направлены в основном на работу в стане Демократической партии. Суммы, потраченные на демократов с 2020 года, практически в два раза превышают вливания в республиканцев. Для примера — с начала 2024 года соотношение составляет примерно 40 млн долларов к 20.

Молодое поколение политиков-демократов и их сторонники в последние годы все громче критикует политику Израиля в палестинском вопросе. И эти настроения только усилились на фоне военной операции в секторе Газа после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Произраильские лоббисты боятся, что приход таких политиков во власть ослабит дипломатическую защиту Израиля со стороны Вашингтона и повлияет на объемы американской военной помощи.

Главная произраильская сила США

Крупнейшей (но далеко не единственной) произраильской лоббистской организацией в США является Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC).

Цель AIPAC — оказывать влияние на проведение произраильского курса во внешней политике США.

Организация существует 70 лет и за это время превратилась в крайне влиятельную силу в американской политике с штаб-квартирой в Вашингтоне, офисами по всей территории США и протеже среди конгрессменов и практически во всех областях американской общественной жизни.

У нее три миллиона членов и внушительный список доноров.

Всего в США существует несколько десятков лоббистских организаций, представляющих интересы Израиля. У них могут быть разные финансовые возможности, разная степень влияния и даже разные политические взгляды – от радикально правых до левоцентристских, но цель у всех одна – обеспечить Израилю поддержку на Капитолийском холме.

Некоторые из них (например, United Democracy Project (UDP) и American Israel Education Foundation (AIEF)) ассоциированы с AIPAC.

Не самая крупная, но весьма влиятельная организация J Street отличается от AIPAC своей умеренностью и привлекает сторонников и доноров более центристских убеждений. В то время, как направление AIPAC считается более праворадикальным.

Крупнейшая (более 10 млн членов) произральская группа - Christians United for Israel (Христианское объединение в поддержку Израиля). При этом по своим финансовым возможностям она уступает AIPAC.

Поддерживать хорошие отношения с AIPAC стремятся все без исключения администрации США, как республиканцы, так и демократы. На мероприятиях организации неоднократно выступали американские президенты, вице-президенты и главы Госдепа — от Джорджа Буша до Барака Обамы и Энтони Блинкена.

Один из самых ярких примеров влияния и возможностей этой организации – ее участие в распределении американского бюджета в 2002 году. Тогда, несмотря на экономический кризис в США и сокращение помощи другим странам, Израиль получил поддержку фактически в полном объеме — 2,76 млрд долларов.

"Первая версия AIPAC появилась вскоре после создания молодого еврейского государства Израиль. Множество американских евреев потеряли свою европейскую родню в Холокосте и поставили перед собой цель защищать интересы Израиля, где евреи наконец могли почувствовать себя дома и обрести покой", — рассказывает один из ветеранов организации Русской службе Би-би-си.

По его словам, организация десятилетиями активно работала с конгрессменами и сенаторами, проповедуя весьма очевидную вещь — Израиль нельзя давать в обиду.

Но к концу 2021 года лоббистам стало значительно сложнее добиваться своих целей, особенно в стане Демократической партии.

Деньги решают все?

Поддержка "своих" и помехи "чужим" создаются с помощью финансовых механизмов: вливаний донорских денег, кампаний в СМИ и формирования общественного мнения.

"AIPAC использует свое влияние на всех возможных площадках и платформах, включая средства массовой информации, которые обычно помогают формировать общественное мнение в каждом отдельном штате вплоть до самого верха, включая Белый дом и Конгресс. Освещение выборов в СМИ играет решающую роль в победе или проигрыше, и такое освещение, конечно, требует денег", — объясняет политолог Мустафа Фетури, ярый противник произраильского лобби, ратующий за изгнание Израиля из состава ООН.

К примеру, в ходе промежуточных выборов в Палату представителей 2022 года AIPAC потратил порядка 50 млн долларов на поддержку кандидатов с произраильской позицией.

По данным самой организации, одобренные ею кандидаты, победили в каждом округе, где их имена были в бюллетенях для голосования. Таким образом, с помощью AIPAC в различные федеральные и местные органы власти на промежуточных выборах прошли более 320 человек, 24 претендента с антиизраильской риторикой свои кампании провалили.

На президентскую гонку-2024 лоббисты удвоили ставку и выделили 100 млн долларов.

Победа Харрис и лобби

Если Камала Харрис выиграет выборы, произраильским лоббистам предстоит напряженный период, как минимум, на ближайшие четыре года.

В отличие от 81-летнего Джо Байдена, относившегося к консервативному крылу Демократической партии, Харрис — представитель более решительного и динамичного крыла партии.

Как от первой женщины-президента США, от нее будут ждать особой приверженности либеральным идеям — и ее сторонники, и международная общественность. А "свобода Палестине" — один из главных лозунгов либерального мира в последнее время.

Даже если AIPAC, потратив десятки миллионов долларов, окружит Камалу людьми, лояльными Израилю, в организации совсем не уверены, что это поможет существенно влиять на ее курс.

По мере того как в секторе Газа растет число погибших палестинцев, среди американских прогрессистов растет не только возмущение действиями Израиля, но и деятельностью произраильского лобби.

В марте главные левые организации в США «Демократы справедливости», Партия рабочих семей, "Кампания США за права палестинцев", "Еврейский голос за мир" (JVP) и другие объединились в движение "Долой AIPAC" (Reject AIPAC).

На данном этапе это прежде всего движение, цель которого привлечь внимание к произраильским лоббистам, но, по мнению экспертов, при наличии доноров, оно само может переродиться в пропалестинское лобби.

В их манифесте говорится, что лоббистская организация десятилетиями разлагала политическую систему США, душила голоса прогрессистов, и пора отрезать лоббистам доступ к избирательным кампаниям в стране.

От обвинений в антисемитизме новая коалиция подстраховалась, приняв в свои ряды организацию "Еврейский голос за мир" (JVP).

"AIPAC спонсируется республиканцами-миллиардерами и мегадонорами. Мы понимаем, что никогда не сможем соревноваться с ними по части бюджета. В нашем распоряжении другое оружие – истинные желания американских избирателей", — говорят в организации.

Камале Харрис на посту президента будет сложно балансировать между традициционной для США поддержкой Израиля с одной стороны и очевидной гуманитарной катастрофой в секторе Газа с другой.

Она ранее говорила, что Израиль имеет право на самооборону и безопасную жизнь, но гораздо резче, чем Байден, комментировала события в секторе Газа, критикуя израильские методы.

Регулярные выступления Дональда Трампа на конференциях AIPAC дают основания предполагать, что самое влиятельное в США лобби в президентской схватке-2024 поддерживает республиканца.

Камала Харрис тоже стояла на трибуне организации, хотя не так часто и в последний раз довольно давно - в 2017 году и в 2018 годах.

Тогда она сама признала, что в рядах Демократической партии наблюдается значительный уклон влево в палестино-израильском вопросе, и подчеркнула необходимость и дальше укреплять отношения США и Израиля.

Но сейчас, в 2024 году, произраильское лобби опасается, что ей будет непросто воплощать это в жизнь, хотя бы потому, что она в случае победы на выборах придет в Белый дом на фоне полностью разрушенной Газы, с чем прежде не сталкивался ни один американский президент.

100 миллионов долларов, выделенных на выборы-2024, — серьезная ставка, но будет ли этого достаточно на фоне изменений в общественном мнении американцев в отношении Израиля?