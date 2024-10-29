Аспирант случайно нашел затерянный город майя в мексиканских джунглях

Огромный город цивилизации майя был обнаружен в мексиканских джунглях спустя столетия после того, как он исчез под покровом джунглей в Мексике. Обнаруженный в юго-восточном штате Кампече комплекс назвали Валериана. По мнению археологов, по плотности построек он уступает только городу Калакмуль, который считается крупнейшим городом майя.

В юго-восточном штате Кампече археологи обнаружили пирамиды, корты для игры в мяч, плотины, соединяющие районы, и амфитеатры.

Найденный комплекс назвали Валериана, он был обнаружен с помощью лидара — технологии лазерной локации, которая позволяет составлять карту структур, скрытых под растительностью.

Археологи полагают, что только Калакмуль — вероятно, самый большой город майя в древней Латинской Америке — превышает Валериану по плотности построек.

Команда «случайно» нашла три археологических объекта на участке, который по площади сравним со столицей Шотландии Эдинбургом, когда один из археологов искал данные в интернете.

«Я был странице эдак на 16-й в результатах Google и нашел лазерное исследование, которое провела мексиканская организация, занимающаяся мониторингом окружающей среды», — объясняет Люк Олд-Томас, аспирант университета Тулейн в США.

Это было исследование, сделанное при помощи лазерного локатора Лидар. Лидар удаленно посылает тысячи лазерных импульсов с самолета и составляет карту на основе того, с какой задержкой эти импульсы отражаются.

Когда Олд-Томас обработал данные с помощью методов, используемых археологами, он обнаружил то, что другие пропустили — огромный древний город, в котором могли жить до 30-50 тысяч человек во время его расцвета между 750 и 850 годами н. э.

Это больше, чем количество людей, живущих в регионе сегодня, говорят исследователи.

Олд-Томас и его коллеги назвали город Валериана — по расположенной рядом лагуне.

Эта находка ставит под сомнение западное представление о том, что в тропики «цивилизации приходили умирать», говорит соавтор исследования профессор Марчелло Кануто.

В действительности, объясняет он, эта часть света была родиной богатых и комплексных культур.

Мы не может точно сказать, что привело к упадку и окончательному запустению города, но археологи полагают, что важным фактором были климатические изменения.

У Валерианы есть все «признаки столичного города», и плотность построек в ней такая, что ее превосходит только роскошный Калакмуль, расположенный примерно в 100 километрах.

Валериана «спрятана у всех на виду», говорят археологи: всего 15 минут ходьбы отделяют ее от крупной дороги рядом с городом Шпухиль, где сейчас живут в основном майя, потомки древнего народа.

Нам неизвестно об изображениях потерянного города, потому что «никто никогда там не бывал», говорят ученые. Хотя, вероятно, местные жители подозревали, что под завалами почвы находятся руины.

В городе площадью около 16,6 кв. км было два главных центра с большими зданиями на расстоянии примерно 2 км друг от друга. Их объединяли плотно стоящие дома и плотины.

В Валериане также были две площади с пирамидами, где майя, вероятно, поклонялись божествам, прятали сокровища вроде нефритовых масок и хоронили умерших. Был в городе и корт для игры с мячом.

Кроме того, в городе есть признаки наличия резервуара. Это значит, что жители использовали ландшафт для обеспечения жизнедеятельности населения.

Всего Олд-Томас и Кануто изучили три археологических комплекса в джунглях. Они нашли 6474 постройки разных размеров.

Профессор Элизабет Грэм из Университетского колледжа в Лондоне, которая не принимала участия в исследовании, говорит, что открытие подтверждает теорию, что майя жили в развитых городах, а не в изолированных деревнях.

«Дело в том, что ландшафт определенно заселен — то есть был заселен в прошлом — а не является, как кажется невооруженным глазом, необитаемым или "диким"», — говорит она.

Согласно исследованиям, когда цивилизация майя начала приходить в упадок в 800 г. н. э., это произошло отчасти из-за того, что они жили очень плотно и не могли справиться с проблемами, вызванными изменениями климата.

«Это говорит о том, что местность была настолько плотно заселена, когда начиналась засуха, что у людей не было другого выхода, кроме переезда в другие места. Так что, возможно, вся [экологическая] система просто пришла в упадок, когда люди покинули эту местность», — объясняет Олд-Томас.

Войны и завоевание региона испанскими захватчиками в 16 веке тоже внесли лепту в уничтожение городов-государств майя.

Мы можем найти еще много городов

Технология лазерных локаторов Лидар стала революционной для археологов, исследующих участки, покрытые растительностью, например тропики, объясняет профессор Кануто. Она позволяет открыть целый мир потерянных цивилизаций, объясняет профессор Кануто.

В ранние годы его карьеры, археологи использовали простые инструменты и свои руки и ноги, исследуя почву дюйм за дюймом.

Но за десятилетие, прошедшее с момента начала использования лидара в мезоамериканском регионе, археологам удалось составить карты территорий примерно в 10 раз больше, чем за предыдущие сто лет работы, добавляет Кануто.

Олд-Томас говорит, что согласно его исследованиям, что в мире есть еще много мест, о которых археологи даже и не подозревают.

В действительно уже найдено столько археологических памятников, что ученые даже не могут надеяться откопать их всех.

«Я обязательно приеду в Валериану в какой-то момент. Город так близок к магистрали, как можно этим не воспользоваться? Но я не могу сказать, что мы будет осуществлять там проект», — говорит Олд-Томас.

«Один из минусов открытия множества новых городов майя в эпоху лидара заключается в том, что их гораздо больше, чем мы можем надеяться изучить», — добавляет он.

Исследование было опубликовано в академическом журнале Antiquity.