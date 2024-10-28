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Больше 20 человек погибли в страшной аварии с автобусом в Мексике

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Автомобиль попал в аварию
Авария. Кадр из видео: youtube.com/ABC7

Автобус опрокинулся в результате аварии на западе в Мексике в минувшие выходные - в ДТП погибли больше 20 человек, несколько получили травмы.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате опрокидывания автобуса на западе Мексики, передает Sky News со ссылкой на местные власти.

Автобус столкнулся с прицепом, который отсоединился от грузовика, перевозившего кукурузу, уточнили стражи порядка.

Координатор Национальной гвардии в штате Сакатекас, объяснил, что прицеп грузовика отделился на шоссе, прежде чем автобус столкнулся с ним, в результате чего транспортное средство опрокинулось на правую сторону.

Также сообщается о пяти пострадавших.

Что делать в случае ДТП в Казахстане

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при попадании в ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП, 
  2. протокол осмотра места ДТП, 
  3. административный протокол, 
  4. отобрать объяснения, 
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2179316-bolshe-20-chelovek-pogibli-v-strashnoy-avarii-s-avtobusom-v-meksike/

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