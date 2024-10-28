Больше 20 человек погибли в страшной аварии с автобусом в Мексике
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Автобус опрокинулся в результате аварии на западе в Мексике в минувшие выходные - в ДТП погибли больше 20 человек, несколько получили травмы.
По меньшей мере 24 человека погибли в результате опрокидывания автобуса на западе Мексики, передает Sky News со ссылкой на местные власти.
Автобус столкнулся с прицепом, который отсоединился от грузовика, перевозившего кукурузу, уточнили стражи порядка.
Координатор Национальной гвардии в штате Сакатекас, объяснил, что прицеп грузовика отделился на шоссе, прежде чем автобус столкнулся с ним, в результате чего транспортное средство опрокинулось на правую сторону.
Также сообщается о пяти пострадавших.
Что делать в случае ДТП в Казахстане
На сайте "Электронного правительства" говорится, что при попадании в ДТП вам необходимо:
- удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2179316-bolshe-20-chelovek-pogibli-v-strashnoy-avarii-s-avtobusom-v-meksike/