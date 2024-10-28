Больше 20 человек погибли в страшной аварии с автобусом в Мексике

Автобус опрокинулся в результате аварии на западе в Мексике в минувшие выходные - в ДТП погибли больше 20 человек, несколько получили травмы.

По меньшей мере 24 человека погибли в результате опрокидывания автобуса на западе Мексики, передает Sky News со ссылкой на местные власти.

Автобус столкнулся с прицепом, который отсоединился от грузовика, перевозившего кукурузу, уточнили стражи порядка.

Координатор Национальной гвардии в штате Сакатекас, объяснил, что прицеп грузовика отделился на шоссе, прежде чем автобус столкнулся с ним, в результате чего транспортное средство опрокинулось на правую сторону.

Также сообщается о пяти пострадавших.

Что делать в случае ДТП в Казахстане

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при попадании в ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытию, сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), гос. номер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.