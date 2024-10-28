Парламентские выборы в Японии: правящая коалиция потеряла большинство

По предварительным результатам прошедших в воскресенье выборов в Японии правящая коалиция потеряла большинство, а оппозиция в сумме получает больше мест в нижней палате парламента. Теперь судьба правящей коалиции будет решаться на переговорах.

Согласно официальным данным, блок, состоящий из Либерально-демократической партии (LDP) премьер-министра Сигэру Исибы и партии «Комэйто», получает 215 мест из необходимых для большинства 233, а оппозиционные партии — 250.

Таким образом, эти результаты могут положить конец единоличному правлению либерал-демократов.

Прогнозы телекомпании NHK также показывали, что LDP, которая правила почти всю послевоенную историю Японии, и ее партнеры по коалиции, должны получить от 174 до 254 из 465 мест в нижней палате.

В последний раз LDP теряла большинство в 2009 году. Ее главный оппонент, Конституционно-демократическая партия Японии бывшего премьер-министра Есихико Нода, добилась значительных успехов и получает не менее 143 мандатов.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, теперь, чтобы остаться у власти, LDP придется договариваться о коалиции с политическими силами, c которыми она боролась на напряженных выборах, и делать это со слабых позиций. Это означает, что партии придется пойти на уступки.

Исиба уже заявил, что намерен вести переговоры с оппозиционными партиями.

Исиба объявил о внеочередных выборах сразу после того, как был избран главой партии в конце сентября, надеясь получить публичный мандат на свое премьерство.

Опросы ранее уже показывали, что коалиция LDP и партии «Комэйто», ее давнего партнера по правящей коалиции, могут лишиться большинства в парламенте. Избиратели недовольны ростом стоимости жизни и все более напряженными отношениями с соседним Китаем.

Возможная потеря большинства в нижней палате парламента вынудит Исибу начать переговоры о создании коалиции с более мелкими партиями. Как отмечают аналитики, это может привести к неопределенности в некоторых областях политики.

Если Исиба договорится с партнерами, выступающими за сохранение околонулевых процентных ставок, это может стать головной болью для японского ЦБ, намеревающегося постепенно их повышать. Возникшая неопределенность и политические раздоры, несомненно, отразятся на фондовых рынках.

Как считает Джеффри Холл, эксперт по японской политике из Университета международных исследований Канда, привлечение партнеров в коалицию ослабит позиции как самого Исибы, так и его Либерально-демократической партии, которой придется идти на компромиссы.

Потенциальными партнерами по коалиции могут стать Демократическая партия для народа и Японская инновационная партия, но обе они предлагают политику, расходящуюся с линией LDP.

Демократическая партия для народа призывает вдвое снизить 10-процентный налог с продаж до тех пор, пока реальная заработная плата не вырастет, что не одобряется LDP, а Инновационная партия пообещала ужесточить правила пожертвований политическим партиям — отнюдь не неожиданность мера, если вспомнить, что нынешний кризис в японской политике развернулся из-за скандала с неучтенными пожертвованиями LDP на благотворительных собраниях.

Оба возможных партнера по коалиции также выступают против дальнейшего повышения учетных ставок ЦБ, который, в свою очередь, пытается постепенно отучить четвертую по величине экономику мира от десятилетий монетарного стимулирования.

Согласно опросу, проведенному телекомпанией NHK, почти 40% избирателей утверждают, что их больше всего волнует состояние экономики и рост стоимости жизни. 28% хотят снижения налогов, а 21% надеется на последовательный рост заработной платы.

Исиба занял пост премьер-министра после того, как его предшественник Фумио Кисида, занимавший эту должность с 2021 года, принял неожиданное решение уйти в отставку в августе.

Он политик с большим стажем, ранее занимавший пост министра обороны, — назвал голосование «вердиктом народа». Но достаточно ли этого, чтобы восстановить доверие к LDP, которая находится у власти почти непрерывно с 1955 года, непонятно.

Серия скандалов подмочила репутацию правящей партии. Главный из них — отношения партии с противоречивой Церковью объединения. Был и коррупционный скандал, связанный с политическим финансированием.

Японская прокуратура проводит расследование в отношении десятков законодателей от LDP, обвиняемых в присвоении доходов от политических мероприятий по сбору средств. Эти обвинения, исчисляемые миллионами долларов, привели к роспуску влиятельных фракций, составлявших основу внутрипартийной политики.

Исиба провел чистку в рядах партии и заявил, что считает дело закрытым. К тому же он не исключил возможности предоставления государственных постов опальным политикам, что по мнению экспертов, может вызвать недовольство избирателей.