"Цыгане спешно покидают дома": беспорядки вспыхнули в одном из городов России (видео)

В России, в городе Коркино Челябинской области, убили женщину-таксиста. После этого местные жители устроили беспорядки и поджоги в цыганском квартале, где проживали подозреваемые в убийстве, передает NUR.KZ.

Беспорядки в российском городе Коркино вспыхнули после убийства 40-летней женщины, которая работала водителем такси. Ее тело с ножевыми ранениями обнаружили вечером 23 октября в автомобиле, после того, как она выехала на заказ в "цыганский" квартал. Сотрудники МВД и ФСБ оперативно задержали двоих подозреваемых, передает местный портал 74.ru

Однако вечером 24 октября местные жители устроили погром в "цыганском" квартале, где, предположительно, живут подозреваемые. На место происшествия стянули спецназ и других силовиков. В какой-то момент со стороны коттеджа одного из представителей диаспоры послышались выстрелы.

По данным Телеграм-канала "Осторожно, Новости", люди окружили дом, где, предположительно, проживали подозреваемые в убийстве представители цыганской диаспоры, и стали закидывать его камнями. В ответ, по словам местных жителей, из дома выстрелили по толпе.

"Когда люди собрались около цыганского дома, послышались выстрелы в сторону толпы. После этого окна дома стали закидывать камнями, а на место прибыл СОБР, который оцепил здание и оттеснил людей. Есть раненые", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

После этого, утверждается, что представители цыганской диаспоры стали спешно покидать свои дома.

"Представители цыганской диаспоры срочно покидают Коркино на фоне массовых протестов.

Жители соседнего Еманжелинска (25 минут на машине от Коркино) рассказали, что спасающиеся от погрома люди появились в их городе. Они прибывают семьями с большим количеством детей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пришедшие на сход начали переворачивать и поджигать "цыганские автомобили", также была информация о двух подожженных домах.

"Из Челябинска было вызвано подкрепление Росгвардии. Были задержаны несколько десятков человек, как из протестующих, так и из представителей диаспоры", - говорится в Телеграм-канале "Кровавая барыня".

По данным “Осторожно, новости” силовики задержали минимум 30 человек по всему городу.

При этом среди них есть как участники протестов в Коркино, так и представители цыганской диаспоры — некоторых из них задержали при попытке выехать из города.

Также информацию о задержаниях подтвердил местный портал 74.ru. Более того, глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина подтвердила порталу информацию о пострадавших — два человека получили легкие огнестрельные ранения.

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