От Вьетнама до Ирана: кому и как помогала воевать Северная Корея

Госдума ратифицировала договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с Северной Кореей. В этом документе есть пункт об оказании взаимной военной помощи в случае нападения на одну из стран, а Wall Street Journal писала, что в договоре есть и тайный пункт об отправке северокорейских военных на войну с Украиной.

В среду, 23 октября, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у Пентагона есть доказательства переправки в Россию северокорейских военных. Разведка Южной Кореи сообщает, что КНДР уже предоставила Москве три тысячи военнослужащих, а всего их будет 10 тысяч. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о двух бригадах по шесть тысяч человек в каждой.

Если эти данные подтвердятся, и КНДР действительно отправила тысячи своих военных на помощь российской армии, то эта кампания станет первым случаем такого массового участия северокорейских военнослужащих в войне за пределами Кореи.

Однако северокорейские военные и раньше помогали дружественным странам в их войнах, хотя и не в таком количестве. Они участвовали в конфликтах по всему миру, от Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Африки. О том, как армия КНДР получала опыт боевых действий в чужих войнах — в этом материале Би-би-си.

Война во Вьетнаме

В первый раз КНДР напрямую вмешалась в войну за пределами государства в 1960-х годах. Вьетнамская война во многом была похожа на Корейскую: коммунистический Север против проамериканского Юга. Северная Корея выиграла свою войну и была готова помочь Вьетнаму сражаться с американцами.

В октябре 1966 года правящая Трудовая партия Кореи приняла решение оказать военную помощь Вьетнаму. В начале 1967 года КНДР начала поставку вооружений Ханою, направив во Вьетнам оружие, боеприпасы и до 2 млн комплектов униформы.

Кроме того, для защиты Ханоя Вьетнам получил от Северной Кореи истребители, усилившие 921-й и 923-й авиаполки, которые состояли из советских МиГ-17 и МиГ-21. Тогда было известно только, что боевые самолеты предоставило "некое государство". И только в 1996 году Пентагон доподлинно установил, что истребители поставлял Пхеньян, а сам Вьетнам официально это признал еще позже, в 2001 году. Кроме того, во время войны на стороне вьетнамских коммунистов сражались и до 200 северокорейских летчиков.

Могилы солдат. Фото: Manan Vatsyayana/Getty Images

Ближний Восток

Основатель и многолетний лидер КНДР Ким Чен Ир называл Израиль «имперским сателлитом» и с 1960-х оказывал поддержку врагам еврейского государства. Пхеньян официально сотрудничал с Египтом и Сирией, неофициально — с Организацией освобождения Палестины и другими радикальными формированиями, проводя для боевиков тренировочные лагеря.

Но непосредственное участие в арабо-израильском конфликте северокорейские военные приняли только в 1973 году.

18 июля 1972 года президент Египта Анвар Садат распорядился удалить из страны всех советских военных, а их базы передать государству. Советский Союз в это время проводил политику "разрядки" и старательно избегал прямого или опосредованного конфликта с США. Садат был недоволен ограничениями на использование оружия, на которых настаивала Москва. В итоге Египет остался без военных советников, пилотов и техников из СССР, при том что военно-воздушные силы страны состояли преимущественно из советских МиГ-21.

Анвар Садат на позициях египетской армии у Суэцкого канала в октябре 1973 года. Фото: Universal History Archive/Getty Images

В июне 1973 года Садат пригласил в Египет военных советников из КНДР. Северная Корея, по замыслу президента и командующего ВВС (и будущего президента) Хосни Мубарака, могла лучше других справиться с полученными от СССР системами ПВО и истребителями МиГ-21, писал специалист по Ближнему Востоку, экс-глава международного отдела Wall Street Journal Джей Соломон.

В общей сложности Пхеньян отправил в Египет 1500 специалистов для обслуживания советских зенитно-ракетных комплексов. Кроме того, КНДР перед самой войной с Израилем предоставила египетским ВВС 20 опытных пилотов. Как писал позже в своем докладе командующий израильской авиацией Биньямин Пелед, во время боевых действий по меньшей мере два истребителя противника управлялись северокорейскими пилотами.

Президент Сирии Хафез Асад и Ким Ир Сен в Пхеньяне, 1974 год. Фото: Getty Images

Вскоре после войны 1973 года израильская разведка перехватила переговоры пилотов ВВС Сирии. По просьбе Израиля специалисты из Пентагона определили, что это были снова летчики из КНДР.

Ирано-иракская война

После Исламской революции в Иране в 1979 году Ким Ир Сен постарался наладить отношения с новым руководством республики. США ввели санкции против Ирана, а после того, как в страну в 1980 году вторглись иракские войска, дополнительно усилили эмбарго на поставки оружия.

Пхеньян в обход санкций начал поставлять Ирану вооружения, а вместе с ракетными установками в Исламскую республику прибыли и северокорейские военные, около 100 человек. Интенсивное военное сотрудничество между двумя странами продолжалось и после окончания ирано-иракского конфликта, вплоть до начала 1990-х, когда в КНДР разразился экономический кризис.

Африка

В разгар холодной войны у КНДР хватало ресурсов участвовать и в политике африканских стран. Северокорейские военные советники помогали фронту Полисарио — сепаратистам из Западной Сахары; они обучали повстанцев в Анголе и в Намибии.

В 1970-х Пхеньян наладил отношения с двумя одиозными африканскими диктаторами: президентом Экваториальной Гвинеи Франсиско Нгемой и лидером Уганды Иди Амином. Нгема не скрывал своего восхищения Ким Чен Иром, инструкторы из Северной Кореи входили в его охрану, а через Экваториальную Гвинею шли поставки корейского оружия для повстанцев юго-западной Африки. А после свержения диктатора его семья бежала в КНДР.

Тесные отношения Северной Кореи с Угандой не прекратились и после падения режима Иди Амина. В африканской стране при содействии КНДР был построен военный завод. Сотрудничество продолжалось десятилетиями, несмотря на международные санкции против КНДР. Например, в 2007 году Уганда и Северная Корея подписали договор о подготовке пилотов и технического персонала для угандийской армии.

В 2016 году Cовет безопасности ООН принял резолюцию 2770, напрямую запрещавшую привлечение "инструкторов, советников или других должностных лиц из КНДР для обучения сотрудников полиции, военизированных формирований и военных". Но только через два года после этого Уганда уступила международному давлению, прекратила военное сотрудничество с Пхеньяном и отказала в визах 14 пилотам-инструкторам из КНДР.