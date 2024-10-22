Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

ЕСПЧ впервые удовлетворил иски десятков россиян-"иноагентов"

Опубликовано:

Зал заседаний в ЕСПЧ
ЕСПЧ. Иллюстративное фото: Frederick Florin / AFP via Getty Images

Европейский суд по правам человека вынес решение по объединенному иску более 100 человек и организаций, объявленных в России «иностранными агентами». Это первое решение ЕСПЧ по жалобам физических лиц, получившими статус «иноагента». Россия отказывается выполнять решения ЕСПЧ с 2022 года.

Закон накладывает на таких людей ограничения и вводит для них обязанность маркировать свои сообщения и отправлять в Минюст отчетность. За нарушение правил предусмотрена ответственность — административная и уголовная.

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении права на свободу выражения, права на свободу собрания и права на частную и семейную жизнь из-за законодательства об «иностранных агентах» (это статьи 10 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Решение по делу, которое объединило десятки отдельных исков, было опубликовано на сайте суда 22 октября. Среди истцов — журналисты Юрий Дудь, Елизавета Осетинская, Сергей Смирнов, правозащитный центр «Мемориал», политолог Екатерина Шульман, журналисты (в том числе бывшие) «Проекта», «Дождя», «Важных историй» и The Insider (эти СМИ в России объявили нежелательными организациями, а также «иноагентами»).

Пострадавшим — как людям, так и организациям — суд постановил выплатить компенсацию материального и нематериального ущерба, а также судебные издержки. Сумма некоторых выплат еще не определена, но составит от 5 тыс. евро до 10 тыс.

Самая большая выплата из уже назначенных — 955 тыс. евро, компенсация материального ущерба «Радио Свобода» (признано в России не только «иноагентом», но и нежелательной организацией) и ее гендиректору Андрею Шарому.

Это первое решение по жалобам физических лиц, объявленных «иностранными агентами».

В июне 2022 года ЕСПЧ вынес решение по массовым жалобам против России, которые подавали организации — НКО, признанные «иноагентами». Учредителям и руководителям «Мемориала», «Комитета против пыток», Центра защиты прав СМИ и еще 70 организаций тогда была присуждена компенсация на сумму 1,14 млн евро.

Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года — вскоре после вторжения в Украину. После этого Россия отказалась выполнять решения ЕСПЧ. В июне 2022 года был принят закон о неисполнении решений ЕСПЧ. Закон предусматривает, что российские власти отказываются исполнять все решения, вступившие в силу после 15 марта 2022 года.

Европейский суд решил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение этих исков, так как Минюст вносил заявителей в реестр «иноагентов» и штрафовал за нарушение закона до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестала быть участницей Конвенции о защите прав человека.

Представитель ряда заявителей юрист Кирилл Коротеев в разговоре с Би-би-си обратил внимание на то, что ЕСПЧ в числе прочего рассмотрел и обновленное российское законодательство об «иноагентах», то есть с поправками 2022 года.

«Суд полностью признал стигматизирующий характер термина „иноагент“ и подтвердил, что принуждение публиковать маркировку нарушает свободу слова. Отдельно суд подчеркнул, что закон „об иноагентах“ в отношении физических лиц не просто нарушает Конвенцию по защите прав человека, но он в принципе несовместим с конвенцией», — считает Коротеев.

Кроме того, в решении ЕСПЧ говорится, что публикация персональных данных «иноагентов» не служит ни одной правомерной цели, требование отчетности является непропорциональной мерой, а ограничения на работу необоснованы, перечислил юрист принципиальные выводы ЕСПЧ.

Коротеев также отметил, что судья Георгиос Сергидес в своем особом мнении подчеркнул важный аспект свободы слова — право не только на выражение мнения, но и право не выражать мнение, из которого следует запрет принуждать к высказываниям и публикации маркировки «иноагентов».

ЕСПЧ, что не менее важно, объяснил, почему российский закон является дискриминационным, а его сравнения с законом об иностранных агентах в США — лукавые, написал журналист Дмитрий Колезев (его в России также объявили «иноагентом»).

В постановлении ЕСПЧ говорится, что прекращение участия России в Совете Европы не освобождает ее от ответственности и чиновники должны найти способ произвести выплаты.

Комитет министров Совета Европы последний раз рассматривал вопрос о неисполнении первого решения ЕСПЧ по делу «иноагентов» в марте 2024 года. Комитет признал, что заявителям не выплачены компенсации, решения российских судов о штрафах и ликвидации НКО-«иноагентов» не отменены, а общие меры по устранению законодательных норм, нарушающих права человека, не приняты.

Комитет напомнил позицию ЕСПЧ, что права человека не могут быть «внутренним делом» государства и оно «не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания». Поскольку Россия их игнорирует, комитет постановил направить сведения о неисполнении Россией решений ЕСПЧ по делам «иноагентов» в ООН.

В материалах, которые были подготовлены к заседанию комитета на основании обращений «иноагентов» и правозащитных организаций, говорится, что «закон об „иностранных агентах“ власти России использовали для подавления любой гражданской активности — это „было частью их подготовки к полномасштабному вторжению в Украину“».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2177526-espch-vpervye-udovletvoril-iski-desyatkov-rossiyan-inoagentov/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Ангелы Victoria's Secret снова на подиуме. Чем недовольны критики? Куба осталась без электричества после аварии на главной ТЭЦ страны Битва за храм в Черкассах. Прихожане Православной церкви Украины и УПЦ подрались за контроль над главным собором города

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie