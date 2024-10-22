ЕСПЧ впервые удовлетворил иски десятков россиян-"иноагентов"

Европейский суд по правам человека вынес решение по объединенному иску более 100 человек и организаций, объявленных в России «иностранными агентами». Это первое решение ЕСПЧ по жалобам физических лиц, получившими статус «иноагента». Россия отказывается выполнять решения ЕСПЧ с 2022 года.

Закон накладывает на таких людей ограничения и вводит для них обязанность маркировать свои сообщения и отправлять в Минюст отчетность. За нарушение правил предусмотрена ответственность — административная и уголовная.

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении права на свободу выражения, права на свободу собрания и права на частную и семейную жизнь из-за законодательства об «иностранных агентах» (это статьи 10 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Решение по делу, которое объединило десятки отдельных исков, было опубликовано на сайте суда 22 октября. Среди истцов — журналисты Юрий Дудь, Елизавета Осетинская, Сергей Смирнов, правозащитный центр «Мемориал», политолог Екатерина Шульман, журналисты (в том числе бывшие) «Проекта», «Дождя», «Важных историй» и The Insider (эти СМИ в России объявили нежелательными организациями, а также «иноагентами»).

Пострадавшим — как людям, так и организациям — суд постановил выплатить компенсацию материального и нематериального ущерба, а также судебные издержки. Сумма некоторых выплат еще не определена, но составит от 5 тыс. евро до 10 тыс.

Самая большая выплата из уже назначенных — 955 тыс. евро, компенсация материального ущерба «Радио Свобода» (признано в России не только «иноагентом», но и нежелательной организацией) и ее гендиректору Андрею Шарому.

Это первое решение по жалобам физических лиц, объявленных «иностранными агентами».

В июне 2022 года ЕСПЧ вынес решение по массовым жалобам против России, которые подавали организации — НКО, признанные «иноагентами». Учредителям и руководителям «Мемориала», «Комитета против пыток», Центра защиты прав СМИ и еще 70 организаций тогда была присуждена компенсация на сумму 1,14 млн евро.

Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года — вскоре после вторжения в Украину. После этого Россия отказалась выполнять решения ЕСПЧ. В июне 2022 года был принят закон о неисполнении решений ЕСПЧ. Закон предусматривает, что российские власти отказываются исполнять все решения, вступившие в силу после 15 марта 2022 года.

Европейский суд решил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение этих исков, так как Минюст вносил заявителей в реестр «иноагентов» и штрафовал за нарушение закона до 16 сентября 2022 года, когда Россия перестала быть участницей Конвенции о защите прав человека.

Представитель ряда заявителей юрист Кирилл Коротеев в разговоре с Би-би-си обратил внимание на то, что ЕСПЧ в числе прочего рассмотрел и обновленное российское законодательство об «иноагентах», то есть с поправками 2022 года.

«Суд полностью признал стигматизирующий характер термина „иноагент“ и подтвердил, что принуждение публиковать маркировку нарушает свободу слова. Отдельно суд подчеркнул, что закон „об иноагентах“ в отношении физических лиц не просто нарушает Конвенцию по защите прав человека, но он в принципе несовместим с конвенцией», — считает Коротеев.

Кроме того, в решении ЕСПЧ говорится, что публикация персональных данных «иноагентов» не служит ни одной правомерной цели, требование отчетности является непропорциональной мерой, а ограничения на работу необоснованы, перечислил юрист принципиальные выводы ЕСПЧ.

Коротеев также отметил, что судья Георгиос Сергидес в своем особом мнении подчеркнул важный аспект свободы слова — право не только на выражение мнения, но и право не выражать мнение, из которого следует запрет принуждать к высказываниям и публикации маркировки «иноагентов».

ЕСПЧ, что не менее важно, объяснил, почему российский закон является дискриминационным, а его сравнения с законом об иностранных агентах в США — лукавые, написал журналист Дмитрий Колезев (его в России также объявили «иноагентом»).

В постановлении ЕСПЧ говорится, что прекращение участия России в Совете Европы не освобождает ее от ответственности и чиновники должны найти способ произвести выплаты.

Комитет министров Совета Европы последний раз рассматривал вопрос о неисполнении первого решения ЕСПЧ по делу «иноагентов» в марте 2024 года. Комитет признал, что заявителям не выплачены компенсации, решения российских судов о штрафах и ликвидации НКО-«иноагентов» не отменены, а общие меры по устранению законодательных норм, нарушающих права человека, не приняты.

Комитет напомнил позицию ЕСПЧ, что права человека не могут быть «внутренним делом» государства и оно «не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания». Поскольку Россия их игнорирует, комитет постановил направить сведения о неисполнении Россией решений ЕСПЧ по делам «иноагентов» в ООН.

В материалах, которые были подготовлены к заседанию комитета на основании обращений «иноагентов» и правозащитных организаций, говорится, что «закон об „иностранных агентах“ власти России использовали для подавления любой гражданской активности — это „было частью их подготовки к полномасштабному вторжению в Украину“».