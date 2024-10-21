Аналитики предсказали, какие направления будут выбирать туристы в 2025 году

Аналитики прогнозируют изменение предпочтений путешественников в 2025 году. По мнению экспертов, люди будут выбирать более уединенные направления, передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

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Согласно новым отчетам, люди будут стремиться к отдыху в уединенных местах. После пандемии COVID-19 путешественники часто выбирали поездки в популярные города ради шопинга — Бали, Лондон, Париж и Рим пользовались особым спросом. Однако к концу 2024 года настроения изменились.

Отчеты Expedia и Booking.com показывают, что туристы предпочитают тихие и малоизвестные места вместо шумных мегаполисов. В исследовании Expedia Unpack ’25, проведённом среди 25 тысяч человек из 19 стран, 63% респондентов заявили, что планируют посетить необычные и малолюдные места в следующей поездке.

По данным Expedia, интерес к таким местам, как Реймс во Франции и Брешиа в Италии, значительно вырос. Коммерческий директор Expedia Грег Шульце отметил, что рост цен на авиабилеты также повлиял на выбор путешественников в пользу менее популярных направлений.