Умер обвиненный в попытке госпереворота в Турции Фетхулла Гюлен

21 октября в Сети появилась информация, что лидер террористической организации FETO, исламский проповедник Фетхулла Гюлен скончался, передает NUR.KZ.

Информация появилась на сайте турецкого СМИ Hürriyet.

"Скончался лидер террористической организации FETO Фетхулла Гюлен", - пишут авторы статьи.

Отмечается, что представитель газеты Hürriyet в Анкаре Ханде Фират заявила в прямом эфире CNN TÜRK, что новость о смерти Гюлена дошла до Анкары как подтвержденная.

Представитель рассказала, что здоровье Гюлена в последнее время было проблематичным. Помимо почечной недостаточности и диабета, у него также была деменция.

После смерти Гюлена организация раздроблена, ведется борьба за власть, отмечается в публикации.

Напомним, в 2019 году суд в Анкаре вынес пожизненный приговор 24 обвиняемым в организации попытки вооруженного переворота в Турции в июле 2016 года. В результате попытки переворота погибло более 250 человек, в основном мирные жители. Более двух тысяч человек получили ранения. Большинство из представших перед судом по этому делу - бывшие высокопоставленные военные.

Турецкие власти заявляли, что обвиняемые были связаны с живущим в США исламским проповедником Фетхуллой Гюленом - давним оппонентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицал причастность к попытке переворота.

Ранее в 2016 году казахско-турецкие лицеи в Казахстане оказались на грани закрытия.

Официальная Анкара считала, что образовательные учреждения финансирует и поддерживает исламский проповедник Фетхулла Гюлен, которого обвинили в организации государственного переворота в Турции.

Позже пресс-секретарь МОН РК озвучила официальную позицию ведомства - лицеи продолжат работу, так как отношения к Турции не имеют и учебную политику строят на основе казахстанских и международных стандартов образования (ГОСО).