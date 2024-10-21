Умер обвиненный в попытке госпереворота в Турции Фетхулла Гюлен
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21 октября в Сети появилась информация, что лидер террористической организации FETO, исламский проповедник Фетхулла Гюлен скончался, передает NUR.KZ.
Информация появилась на сайте турецкого СМИ Hürriyet.
"Скончался лидер террористической организации FETO Фетхулла Гюлен", - пишут авторы статьи.
Отмечается, что представитель газеты Hürriyet в Анкаре Ханде Фират заявила в прямом эфире CNN TÜRK, что новость о смерти Гюлена дошла до Анкары как подтвержденная.
Представитель рассказала, что здоровье Гюлена в последнее время было проблематичным. Помимо почечной недостаточности и диабета, у него также была деменция.
После смерти Гюлена организация раздроблена, ведется борьба за власть, отмечается в публикации.
Напомним, в 2019 году суд в Анкаре вынес пожизненный приговор 24 обвиняемым в организации попытки вооруженного переворота в Турции в июле 2016 года. В результате попытки переворота погибло более 250 человек, в основном мирные жители. Более двух тысяч человек получили ранения. Большинство из представших перед судом по этому делу - бывшие высокопоставленные военные.
Турецкие власти заявляли, что обвиняемые были связаны с живущим в США исламским проповедником Фетхуллой Гюленом - давним оппонентом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам Гюлен, проживающий в США, категорически отрицал причастность к попытке переворота.
Ранее в 2016 году казахско-турецкие лицеи в Казахстане оказались на грани закрытия.
Официальная Анкара считала, что образовательные учреждения финансирует и поддерживает исламский проповедник Фетхулла Гюлен, которого обвинили в организации государственного переворота в Турции.
Позже пресс-секретарь МОН РК озвучила официальную позицию ведомства - лицеи продолжат работу, так как отношения к Турции не имеют и учебную политику строят на основе казахстанских и международных стандартов образования (ГОСО).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2176704-umer-obvinennyy-v-popytke-gosperevorota-v-turcii-fethulla-gyulen/