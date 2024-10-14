При ударе дронов "Хезболлы" погибли четыре израильских солдата; США отправляют в Израиль систему ПВО и военных для ее обслуживания

Власти США заявили, что направят в Израиль современную систему ПВО THAAD и несколько десятков военнослужащих для ее обслуживания, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны после ракетных атак Ирана. Тем временем в результате удара беспилотника группировки "Хезболла" по военной базе на севере Израиля погибли четыре израильских солдата и более 60 человек получили ранения.

Тем временем армия Израиля продолжает наносить удары по целям в Ливане. По данным ливанского Министерства здравоохранения, в воскресенье в результате израильских обстрелов был убит 51 человек, еще 174 получили ранения.

Президент США Джо Байден заявил, что отправка вооружений призвана защитить Израиль.

По словам официального представителя Пентагона генерал-майора Патрика Райдера, в последние месяцы американская армия меняет свою стратегию в регионе, чтобы поддержать Израиль и защитить американский персонал от нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им группировок.

Как быстро система будет развернута в Израиле, пока неясно.

Точное число американских военных, направляемых в Израиль, тоже не называется.

Для обслуживания батареи THAAD обычно требуется около 100 военнослужащих. Она насчитывает шесть мобильных пусковых установок, по восемь ракет-перехватчиков в каждой пусковой установке, и мощный радар.

Израильские власти тем временем рассматривают различные варианты ответа на ракетную атаку Ирана по Израилю 1 октября, когда Тегеран выпустил по Израилю более 180 ракет.

Соединенные Штаты призывают Израиль выверять свои ответные меры, чтобы не спровоцировать более масштабную войну на Ближнем Востоке. Байден публично высказался против возможной израильской атаки на ядерные объекты Ирана и выразил опасения по поводу удара по энергетической инфраструктуре Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье предупредил, что Соединенные Штаты подвергают жизнь своих военнослужащих "риску, направляя их для обслуживания американских ракетных систем в Израиле".

"Хотя в последние дни мы приложили огромные усилия, чтобы сдержать тотальную войну в нашем регионе, я четко заявляю, что у нас нет красных линий в защите наших людей и интересов", — написал Аракчи в посте в соцсети X.

Тем не менее, по мнению экспертов, Иран стремится избежать прямой войны с Соединенными Штатами. Размещение американских войск в Израиле станет еще одним фактором, который Тегерану придется учитывать в своих расчетах.

Иран нанес удар по Израилю ракетами и беспилотниками в апреле. Затем 1 октября Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет после очередной эскалации боевых действий между Израилем и "Хезболлой". Многие из них были перехвачены в полете, но некоторые прорвали систему противоракетной обороны.

Как отмечает международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн, после иранской атаки в начале месяца ни в Израиле, ни в США нет уверенности, что у израильской системы ПВО есть достаточный запас прочности, чтобы перехватить массированный ракетный удар. В ходе того удара довольно сильно пострадала израильская военная база.

При этом авиабазы, как правило, занимают большую площадь. Можно представить себе, какими будут последствия аналогичного удара, например, по оживленному району Тель-Авива, напоминает Боуэн.

В том, что касается дальнейших планов Израиля, пока нет полной ясности, но возможно, американцы решили, что Израиль готовит массированный удар по Ирану, который неизбежно вызовет ответную реакцию.

В этом случае Израилю потребуется помощь, даже несмотря на то, что в регионе уже находится значительное число американских военных кораблей, оснащенных системами ПВО, напоминает Боуэн.

Удар "Хезболлы" по израильской базе

Тем временем израильские операции на юге Ливана продолжаются.

В результате удара беспилотника "Хезболлы" по военной базе на севере Израиля погибли четыре израильских солдата и более 60 человек получили ранения, сообщил ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, семь военнослужащих получили тяжелые ранения в результате атаки на базу, которая находится в населенном пункте Биньямина-Гиват-Ада к югу от Хайфы.

Медицинская служба Маген Давид Адом (MDA) ранее сообщала, что в результате атаки пострадал 61 человек. 37 были доставлены в различные больницы на машинах скорой помощи и вертолетах.

Ответственность за нападение взяла на себя ливанская "Хезболла". Как сообщила пресс-служба группировки, удар был нанесен в ответ на израильские атаки на юге Ливана и в Бейруте в четверг.

По утверждениям группировки, базу атаковал "рой беспилотников".

Судя по кадрам с места событий, в момент удара военнослужащие находились в столовой. На снимках, которые распространяются в соцсетях, изображена пустая столовая с дырой в крыше.

Как пишет Times of Israel со ссылкой на данные предварительного расследования, "Хезболла" запустила два беспилотника Mirsad со стороны Средиземного моря.

По данным израильского исследовательского центра Alma Research, они имеют "120-километровый радиус поражения, максимальную скорость 370 км/ч, способны нести до 40 кг взрывчатки и летать на высоте до 3 км".

Как сообщает издание, оба беспилотника были отслежены израильскими радарами, и один был сбит у побережья к северу от Хайфы, однако второй дрон пропал с радаров, вероятно, из-за того, что летел очень близко к земле.

"Хезболла" в своем заявлении пригрозила новыми нападениями, если военная операция Израиля на юге Ливана продолжится.

"Мы обещаем врагу, что-то, что произошло сегодня к югу от Хайфы, ничто по сравнению с тем, что его ждет, если он решит продолжить агрессию против нашего благородного народа", — говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в воскресенье в результате израильских авиаударов по всей стране погиб 51 человек, еще 174 человека получили ранения.